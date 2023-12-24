Забавный момент дня в НХЛ. Овечкин не понял, как Василевский не дал ему забить

«Вашингтон» потихоньку становится командой, которой мало 60 минут игрового времени — в четырёх из пяти матчей перед встречей с «Тампой» «столичные» выходили за рамки трёх периодов, решая вопросы с соперниками в овертаймах или же в сериях послематчевых бросков. В основном исход был в их пользу — «Кэпиталз» в этих играх уступили только «Филадельфии», а в трёх последних случаях одерживали верх, поочерёдно оказавшись сильнее «Каролины», «Айлендерс» и «Коламбуса».

Победу в овертайме встречи с «Блю Джекетс» принёс капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Наконец-то прервалась его антирекордная серия — Александр не мог поразить ворота на протяжении 14 матчей и всё-таки сделал это, забросив в самый нужный для команды момент.

В целом же «Кэпиталз» до сих пор забивают невероятно мало — в то время как все команды Востока преодолели отметку в 90 заброшенных шайб, до игры с «Тампой» на счету столичной команды таких было всего 76. Меньше во всей лиге только у «Сан-Хосе», а ведь это худшая команда НХЛ прямо сейчас.

Пополнять лицевой счёт в матче с «молниями», когда их ворота защищает Андрей Василевский, задача крайне проблематичная, что и было подтверждено на льду. Впрочем, и самим «Лайтнинг» пробить Чарли Линдгрена было непросто — несмотря на то что к середине первого периода гости повели в счёте, в дальнейшем 30-летний американский голкипер отразит все оставшиеся в основное и дополнительное время броски, которых у «Тампы» в общей сложности набралось 20.

«Вашингтон» проверял Василевского на прочность куда чаще — за 65 минут игроки хозяев нанесли 34 броска в створ ворот россиянина. Точным, как и у соперников, оказался только один — Энтони Манта сравнял счёт в начале второй двадцатиминутки. Шайба в сетке «Лайтнинг» побывала ещё и после броска Ника Дженсена, но после тренерского запроса судьи определили офсайд.

А ещё через несколько минут один из самых реальных шансов вывести «Вашингтон» вперёд был у Александра Овечкина. Первый бросок наносил его партнёр по звену Том Уилсон, после чего Василевский щитком отбил шайбу в направлении капитана «столичных». Овечкин в касание постарался переиграть соотечественника, но Андрей каким-то непостижимым образом сумел оставить ворота в неприкосновенности в этом эпизоде. Каким именно, кажется, не понял и сам Александр, который по завершении игровой ситуации подъехал к Василевскому и перекинулся с ним парой слов. Получился довольно забавный момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сильнее Андрей оказался и в дуэли, которая развернулась уже в серии послематчевых бросков. Овечкин бросал третьим среди игроков «Кэпиталз», но вновь не сумел перехитрить Василевского. Единственным из хозяев площадки, кому удалось это сделать, стал Евгений Кузнецов, в привычном для себя стиле усыпивший бдительность вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Хоть Кузнецов открыл счёт в послематчевой серии, для победы «столичным» этого не хватило. У «Тампы» свои попытки реализовали Пойнт и Хедман, что принесло «молниям» два очка и вернуло их в зону плей-офф. Теперь команды имеют одинаковое количество баллов — с той лишь разницей, что «Вашингтон» провёл на четыре матча меньше.