Проклятие для «Динамо». СКА победил бело-голубых в Москве в восьмой раз подряд!

СКА приехал в столицу после 15-матчевой серии с набранными очками. Позавчера петербуржцы впервые с 6 ноября проиграли в основное время, уступив нижегородскому «Торпедо», а сегодня пожаловали в гости к «Динамо», которое бьётся за единоличное лидерство на Западе. Сами бело-голубые выиграли уже четыре матча подряд, включая три встречи после двухнедельного перерыва.

Команды проводили уже четвёртую очную встречу в сезоне. Две из них прошли в Санкт-Петербурге, и там соперники обменялись победами. А вот единственная игра в Москве в этой регулярке завершилась в пользу армейцев — тогда в первом матче сезона для обеих команд гости выиграли с минимальным преимуществом — 2:1.

Впервые за почти три месяца в заявке СКА появился Брендан Лайпсик. Канадский форвард не выходил на лёд со 2 октября, а сегодня оказался в четвёртой тройке с Александром Кадейкиным и Павлом Дедуновым. Впрочем, и они, и остальные атакующие звенья армейцев долгое время не могли ничего предложить бело-голубым — хозяева льда с первых минут захватили контроль над шайбой, подолгу запирая петербуржцев в их зоне и вынуждая совершать довольно глупые ошибки.

Одна из таких — удаление Артёма Земчёнка за толчок клюшкой в зоне «Динамо». Московская команда могла не один раз наказать соперников за этот неоправданный штраф, но где-то им не хватило везения, а где-то выручил Никита Серебряков, которому очень часто приходилось работать в стартовой двадцатиминутке.

Давление подопечных Алексея Кудашова ослабло ближе к перерыву, и тогда единичные вылазки армейцев в финальную треть стали носить более осмысленный характер. Во время одной из таких СКА вынудил отправиться в штрафной бокс своего экс-защитника Даниила Пыленкова и, в отличие от оппонентов, смог извлечь из этого выгоду.

Гол Михаила Воробьёва никак не вытекал из хода игры, но за сам розыгрыш большинства петербуржцев похвалить стоит — 42-й номер гостей нашёл удобную позицию на пятаке у чужих ворот, а его, в свою очередь, точной передачей нашёл Сергей Толчинский.

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Гол «в раздевалку» придал СКА уверенности — после перерыва армейцы с первых же минут стали чаще появляться у владений Коновалова и больше контролировать шайбу. Динамовцы тоже нередко оказывались в атакующей трети, но, как и соперник, не могли довести дело до гола.

Вторая двадцатиминутка получилась довольно серой — командам явно не хватало огня, хотя искры порой проскакивали в столкновениях во время пауз. Она вряд ли бы запомнилась хоть каким-либо событием, если бы за пару минут до второго перерыва Лайпсик не отметил возвращение в строй заброшенной шайбой. «Динамо» опять проспало пятак — канадский нападающий забивал без сопротивления со стороны защитников бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Довольно вялым был и третий период, но в середине интригу оживил Эрик О’Делл — форвард москвичей закопал шайбу в ворота Никиты Серебрякова, который в очередной раз выкатился довольно-таки далеко из ворот и не успел среагировать на добивание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

СКА ответил довольно быстро — «Динамо» бросило силы на отыгрыш и пропустило быструю контратаку. После броска Алекса Гальченюка шайба просочилась сквозь амуницию Коновалова и отскочила к подоспевшему Воробьёву — оформить дубль для форварда армейцев было делом техники.

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Но и это был ещё не конец — за две минуты до сирены армейцы потеряли в своём слоте Игоря Ожиганова. Экс-защитник армейцев был точен и очень эмоционален в праздновании, подарив надежду болельщикам хозяев, которые оживились на концовку основного времени.

К несчастью для них, победу СКА уже не отпустил. 3:2 — петербуржцы в третий раз в сезоне переиграли бело-голубых и не пустили их на единоличное первое место в Западной конференции. Для «Динамо» встречи со СКА на своей арене становятся проклятием — бело-голубые проиграли в восьмой раз подряд!