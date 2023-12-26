Бедард не нужен? Канада начала защиту титула на МЧМ с победы

В шведском Гётеборге сегодня стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2024. В обычных условиях в нашей стране этот турнир вызвал бы неподдельный интерес — болельщики с нетерпением ждали участия нашей молодёжки в борьбе с сильнейшими сверстниками, становившейся одним из главных украшений новогодних праздников. Однако вновь ИИХФ решила выявить сильнейшего без сборной России — оттого и внимания этому чемпионату среди отечественных любителей самого популярного зимнего вида спорта уделяется гораздо меньше, да и то, что есть, по большей части поверхностное.

В матче открытия сошлись участники группы В — сборные Словакии и Чехии, и в нём первые одержали крупную победу со счётом 6:2. А за ними на лёд вышли представители группы А — Финляндия и Канада, являющаяся действующим чемпионом. В Швецию «кленовые» прилетели без своего лидера и игрока поколения — Коннора Бедарда, который остался в США, чтобы приносить хоть какую-то радость болельщикам плетущегося на дне Западной конференции НХЛ «Чикаго». К слову, Бедард действительно радует поклонников «ястребов», с большим запасом являясь лучшим бомбардиром команды – на его счету уже 30 результативных действий, одним из которых на днях стал лакросс-гол в ворота «Сент-Луиса».

Не будет также и Адама Фантилли, который тоже прекрасно зарекомендовал себя в «Коламбусе». Зато приехал Мэттью Пойтрас, неожиданно ворвавшийся в основу «Бостона». Впрочем, звёзд большого калибра этой команде действительно не хватает — в том числе и поэтому главным фаворитом МЧМ называют сборную США, а не Канады. Именно Пойтрас был главной «зажигалкой» канадцев в первые минуты — форвард «мишек» создавал моменты для партнёров и бросал сам, но воплотить эти возможности в заброшенные шайбы ни у него, ни у его партнёров по звену не получалось.

Финны периодически огрызались и имели убойный шанс открыть счёт незадолго до перерыва — на одного голкипера «кленовых» выдвигались сразу два игрока Суоми, но Матис Руссо продемонстрировал отличную растяжку и вышел из этого эпизода победителем. За эту нерасторопность европейцы были наказаны уже в следующей атаке — Маверик Ламурё бросил и попал в Нейта Даниэльсона, от которого шайба и заскочила в ворота.

Во второй двадцатиминутке канадцы также выглядели опаснее и удвоили преимущество в середине игрового отрезка — финны оставили в полном одиночестве на пятаке Оуэна Алларда, который с передачи автора первого гола Даниэльсона без труда пробил Никласа Кокко.

На второй перерыв североамериканцы могли бы уходить без пропущенных шайб, но против них сыграла недисциплинированность. Финны за два периода удалились лишь один раз, а их соперники — трижды, и за третий штраф действующие чемпионы расплатились сполна. Яни Нюман совершил наброс от синей линии, а находившийся перед голкипером Алексантери Каскимяки сократил отставание своей команды до минимума.

Третий период едва не начался с автогола финнов — Фрейзер Минтен сфолил вскоре после вбрасывания, и игрок Суоми едва не отправил шайбу в собственные пустые ворота. Но следующий гол оказался всё-таки на счету канадцев. Топ-проспект следующего драфта Маклин Селебрини мог не раз забрасывать, но с его бросками справлялись то Кокко, то перекладина. Очередную попытку Селебрини открыть снайперский счёт просматривали на предмет пересечения шайбой линии ворот и всё-таки приняли решение в пользу форварда североамериканцев.

Этот гол оказался победным — Пойтрас всё-таки смог набрать очки, забросив шайбу в пустые ворота, затем Ере Лассила один гол отыграл, но удаление Ессе Пулккинена лишило финнов всех шансов на камбэк. Последняя заброшенная шайба оказалась на счету Ламурё, оформившего победу Канады. Действующие чемпионы мира начали защиту титула с победы над довольно крепким соперником — Бедард канадцам не так уж и нужен?