Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, ему нужно уйти из «Вашингтона»

Сделка века станет лучшим решением для всех. Только в другом клубе Ови решит свои проблемы. И мы даже знаем лучший вариант.

Пока Александра Овечкина продолжает штормить, вокруг ходит множество различных слухов, предложений и вопросов. В последнее время активно обсуждают, как облегчить жизнь и погоню за Уэйном Гретцки российской суперзвезде.

Одно из самых необычных предложений — обмен Овечкина из «Вашингтона». Хоть это и кажется чем-то безумным, такой вариант развития событий вполне реален!

Почему обмен Овечкина может принести пользу каждой стороне, куда суперзвезде стоит перейти и как именно это отразится на Великой Погоне россиянина? У нас есть ответы.

Бремя для Овечкина

Сейчас кажется, будто союз Александра и столичной команды всё больше становится бременем для обеих сторон.

Сам Овечкин чувствует, что ему необходимо тащить проблемных «Кэпиталз». Ему в свои 38 лет приходится быть не просто дядькой-наставником для молодёжи, которая в «Вашингтоне» хоть и есть, но всё равно необстреляна на достаточном уровне. Россиянин должен играть лучше каждого из более молодых партнёров. И в то же время не забывать о погоне за Гретцки.

По итогу на Овечкина оказывается колоссальное давление. Ему приходится больше играть на команду, чтобы «Вашингтон» продолжал борьбу за плей-офф и настраивал новые системы игры, привыкал к ним. Кроме того, форварду приходится думать не только о своей игре — следить за другими парнями, раздавать им советы, помогать тренерскому штабу…

Уже это в 38 лет не всем хоккеистам даётся легко. Если учесть, что игровое время Овечкина еженощно — одно из самых больших в команде (если не самое), задача Александра становится ещё сложнее. Ови — лидер, от него ждут всего этого вне зависимости от того, сколько ему лет. Усугубляют ситуацию проблемы самого «Вашингтона» — как игровые, так и с составом.

А ещё от Овечкина ждут голов. Ждут продолжения погони за Гретцки. Всё, о чём говорили последние годы, всё, о чём писали и что обсуждали в межсезонье, всё, к чему сейчас приковано внимание абсолютно всего хоккейного и во многом спортивного мира в целом — только Ови и рекорд. Так что каждый промах, каждый матч без голов — всё это моментально начинает обсуждаться со всех сторон.

В этом сезоне уже несколько раз Овечкин в важные моменты попросту… не попадал по шайбе! Многие фанаты смеялись над этими эпизодами, говорили, что нападающий уже не тот. Однако при каждом просмотре таких моментов не отпускает ощущение: может быть, Александр просто не успевает обдумать, что нужно сделать дальше? Раньше он, не задумываясь ни на секунду, щёлкал в касание — сейчас пытается то бросать, то отдавать передачи. Не успев обдумать и найти лучший вариант, форвард «Вашингтона» просто теряет шайбу.

Так что давление сказывается и здесь.

Более того: Овечкину толком и не от кого ждать передач. Затея с объединением Александра и Евгения Кузнецова обернулась провалом. Других высококлассных ассистентов у «Вашингтона» нет.

Кстати, это также является одной из причин, почему Ови приходится отдавать больше и чаще, чем раньше.

В общем, сейчас Овечкин уже не может в одиночку тащить настолько проблемную команду, которая в то же самое время рассчитывает в основном именно на него. Он делает максимум возможного, но тут, вероятно, даже у Коннора Макдэвида возникли бы проблемы. А капитан «Вашингтона» не молодеет.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

И из-за необходимости быть везде и сразу Александр не может сосредоточиться на погоне за Гретцки — результат в виде антирекордной «сухой» серии тому яркое доказательство. Каждый шаг Ови рассматривается под микроскопом, но и каждое его решение может повлиять на будущее франшизы.

Оковы для «Вашингтона»

В то же время сам клуб едва ли рад тому, как складывается ситуация. Овечкин — лицо «Кэпиталз», главный человек в истории франшизы. Генератор денег для клуба. И сейчас россиянин не делает того, чего от него ждут боссы — не забивает. Это превращается в большую проблему. Ведь у «Вашингтона» в таких условиях становится всё меньше как удовлетворительных результатов, так и прибыли.

Ещё большей проблемой становится неспособность «Вашингтона» провести здоровую перестройку, омолодить состав и избавиться от крупных, почти «мёртвых» контрактов.

Конечно, Овечкин в открытую не говорит об этом, но всем очевидно, что клуб не будет добровольно расставаться с близкими для россиянина хоккеистами. Конечно, переподписание Тома Уилсона можно оправдать — этот человек должен стать лицом франшизы после Ови, но нахождение в команде других дорогостоящих «старичков» тяжело объяснить игровыми причинами.

У 37-летнего Ти Джея Оши 4 (2+2) очка в 21 матче. А нападающий за сезон-2023/2024 получит $ 5,75 млн. 31-летний Евгений Кузнецов c 5+6 в 27 встречах проваливает второй чемпионат подряд и при этом занимает в платёжке $ 7,8 млн. Сам Овечкин получает $ 9,5 млн…

Благо для «Вашингтона», что Никлас Бекстрём с кэпхитом $ 9,2 млн осознал своё положение и временно (временно ли?) отошёл от хоккея, расчистив руководству «столичных» место для манёвра.

«Кэпиталз» в нынешних условиях сложно скинуть эти контракты. Чем хуже играет «Вашингтон», тем меньше шансов получить нормальные активы за своих игроков. Да и сами хоккеисты мало что делают, чтобы помочь клубу.

В итоге «столичные» не могут обменять игроков по ряду причин: и их близость к Овечкину, и малая привлекательность для других команд — из-за слабых результатов. А слабые результаты идут в том числе из-за невнятной игры этих самых лидеров…

Кроме того, «Вашингтон» не может просто взять и «слить» сезон, чтобы получить топового хоккеиста на драфте. Руководство пообещало Овечкину, что клуб будет конкурентоспособен — и лишь благодаря этому россиянин переподписал контракт в 2021 году. Поэтому первых номеров драфта «Кэпиталз» ждать точно не стоит.

Да и выход в плей-офф под большим вопросом. Команда всё-таки по уровню не дотягивает до заветной восьмёрки (иронично), так что борьба за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли будет очень нервной, напряжённой и, возможно, депрессивной. Пока «Вашингтон» справляется, но почти каждая победа вырывается буквально зубами.

В конце концов, сами хоккеисты — что молодые, что более опытные — могут ощущать давление от игры с Овечкиным. Звучит странно, но вспоминаются слова Клима Костина о сложностях выступления в звене с Макдэвидом.

«С ним тяжело играть в тройке. Если у тебя есть свои лидерские качества и ты сам хочешь проехать, обыграть соперников, создать момент — у тебя не получится. Как только шайба к тебе приходит, он уже рядом, и нужно отдать пас. Ты просто отдаёшь ему шайбу, катишь на дальнюю, за воротами прячешься, клюшечку подставил — и всё», — сказал Костин летом 2023-го.

Такая же ситуация вполне может быть и в «Вашингтоне».

В общем, для «Кэпиталз» складывается ситуация, когда нет ни настоящего, ни будущего.

Что «Вашингтон» получит от обмена Овечкина?

«Столичные» откажутся от идеи стать тем местом, где российская суперзвезда догонит, а потом и обгонит Гретцки, но при этом откроют себе путь в будущее.

Несмотря на текущее положение, «Вашингтон» в теории ещё может побороться за Маклина Селебрини — потенциальную суперзвезду и главного проспекта драфта-2024. Слить текущий сезон — а почему бы и нет? Это время можно потратить на наигрывание имеющейся молодёжи, поиск «химии» без хандрящих «старичков», спокойную подготовку к следующему чемпионату.

Да и у «Вашингтона» уже появляются проблемы с посещаемостью. Значительно хуже точно не станет.

Александр Овечкин в подтрибунном помещении Фото: AP/TASS

Кроме того, «Кэпиталз» могут получить неплохую компенсацию от другого клуба за Овечкина. Крутого хоккеиста, которому нужно сменить обстановку (условного Джонни Годро, например), нескольких неплохих молодых игроков или игрока плюс драфт-пики (в которых «столичные» нуждаются).

А дальше можно будет почистить платёжку и другими ходами — скинуть контракт Кузнецова, расторгнуть соглашение с Оши. Так «Вашингтон» расчистит достаточно места и под будущие обмены, и под рынок свободных агентов. Всё-таки команда располагается в месте, куда хоккеисты стремятся.

В противном случае «Кэпиталз» рискуют остаться с массой «мёртвых» контрактов, старыми и/или неиграбельными хоккеистами и без драфт-пиков, плей-офф и будущего.

Что Овечкин получит от обмена?

Пожалуй, именно этот вопрос — главный.

Если Овечкин хочет продолжить погоню за Гретцки, в другом клубе у него будет идеальная возможность для этого. Александра точно не будут запихивать в четвёртое звено и совсем убирать из спецбригады большинства. Так что своё время он получит.

Главное же — Овечкин сможет скинуть бремя лидера, оставить его другим исполнителям или хотя бы в равной степени разделить оное с более качественными игроками. В новом клубе не будут ждать, что нападающий потащит команду в одиночку, на него не будут возлагать ответственность за каждое поражение. Овечкин наконец избавится от давления и необходимости тащить в одиночку. Александр сосредоточится только на голах и получит шанс быстрее догнать Гретцки.

А ещё качественных партнёров. Его новый клуб вполне может предоставить ему молодых парней, других лидеров с горящими глазами, привыкших к иной системе игры и способных вдохнуть новую жизнь в опытнейшего партнёра. Хоть Овечкин и будет уже на вторых-третьих ролях, от его мощных щелчков и голов едва ли откажутся. Особенно если они начнут заходить, как в былые времена.

Стоит понимать, что результаты «Вашингтона» здесь и сейчас во многом зависят от Ови. А это колоссальное давление, безумная ответственность. Если взглянуть на показатели хоккеиста, он уже должен был забросить значительно больше шайб в нынешнем сезоне. Вполне возможно, на нём сказывается как раз это давление. Ведь все привыкли, что именно Овечкин тащит «Вашингтон». Привыкли и в СМИ, и в руководстве, и в команде.

В другом клубе такого эффекта получится избежать. Он уже не будет «Единственным», психологически станет легче. Те, кто рассмотрит возможность обмена Ови, должны понимать, что он вполне может и не показывать тех же результатов, что были даже в прошлом году. В таком случае избежать давления уж точно получится. Сам Александр при этом сможет чуть больше внимания и времени уделять самой ценной части своей жизни — семье.

Какой клуб вообще захочет провернуть сделку века?

Почему кто-то может быть заинтересован в 38-летнем нападающем с крупным контрактом ещё почти на три сезона и с проблемами с голами?

Прежде всего этот обмен — шикарный пиар-ход. Как сама сделка, так и то, что за ней последует. Овечкин наверняка активнее продолжит погоню за Гретцки в новой команде — посещаемость, общая прибыль и освещение клуба вырастут в разы. В этом нет сомнений. И в ближайшие годы всё внимание целого хоккейного мира будет приковано только к этой команде.

Если у неё дела будут идти хорошо, то Овечкина вполне могут выпускать и в концовках матчей — гол в пустые ворота тоже гол.

Кроме того, россиянин может поделиться необходимым опытом в плей-офф. Овечкин много поиграл в решающих матчах, завоевал главный трофей, так что может рассказать многое.

Кому Александр может быть реально интересен — другой вопрос.

Финансово не так много клубов могут спокойно позволить себе Овечкина. Им придётся отдать кого-то с немаленькими контрактами взамен — тогда пул возможных кандидатов увеличится.

Стоит учесть и то, что в «мёртвые» команды сам Ови не пойдёт.

Так что, как кажется, самыми реальными кандидатами станут «Чикаго», «Нэшвилл», «Каролина» и «Рейнджерс».

Коннор Бедард Фото: AP/TASS

У первых двух команд достаточно места под потолком зарплат, чтобы позволить себе Ови. Положение «Блэкхоукс», только что избавившихся от дорогостоящих старичков-легенд в лице Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна, в нынешнем сезоне критично, да и вряд ли они настолько заинтересованы в таком обмене… зато насколько это может быть умным решением! Коннор Бедард и Александр Овечкин, две суперзвезды — прошлого и будущего — в одной команде. А может быть, и в одной связке. Это наверняка будет гениальным решением. Да и Ови сможет в «Чикаго» набить свою статистику.

«Нэшвилл» в нынешнем сезоне хорош и, вероятнее всего, выйдет в плей-офф. Там им понадобится кубковый опыт, к тому же прям топовых хоккеистов у «хищников» не так много — Роман Йози, Филип Форсберг да Райан О’Райлли. Зато $ 13 млн свободного места под потолком зарплат. К тому же сам клуб в медийном плане значительно уступает гигантам НХЛ. Это будет хорошая сделка для «Нэшвилла».

«Рейнджерс» и вовсе является одной из лучших команд сезона. «Нью-Йорк» впервые за долгое время считается реальным претендентом на Кубок Стэнли. Им наверняка пригодится опытный снайпер — тот, кто сможет выступить получше Патрика Кейна образца плей-офф-2023.

Не будем забывать, что сейчас у руля «Рейнджерс» Питер Лавиолетт — недавний тренер «Вашингтона», под руководством которого Александр в прошлом сезоне накидал 42 шайбы. Тем более у «рейнджеров» немало топовых ассистентов, включая того же Панарина. Да и свободных $ 6,5 млн под потолком зарплат при грамотном предложении вполне достаточно, чтобы выменять Овечкина.

«Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: AP/TASS

Наконец, вариант, который кажется самым оптимальным — «Каролина».

«Харрикейнз» уже долгое время считаются одними из главных претендентов на Кубок Стэнли, но молодая и неопытная команда раз за разом слабо показывает себя в плей-офф. Овечкин может поделиться нужным опытом. К тому же Александр способен стать дядькой-наставником для Андрея Свечникова, который всё никак не может раскрыться сообразно своему таланту.

Хоть «Каролина» пока что только борется за попадание в плей-офф, лидеров у «ураганов» и так в достатке, поэтому давления на Ови будет меньше, чем в «Вашингтоне». Плюс россиянин воссоединится с близким другом — Дмитрием Орловым. Так что адаптация пройдёт ещё легче.

Другая проблема — лишь $ 3 млн свободны под потолком зарплат — также решаема. У 29-летнего защитника «Харрикейнз» Брэди Шея подходит к концу контракт с кэпхитом $ 5,25 млн. Та же ситуация у 29-летнего нападающего Теуво Терявайнена ($ 5,4 млн). «Вашингтон» в лице этих хоккеистов получит достойных топовых игроков на ближайшие годы перестройки. А «Каролина» отдаст тех, кого может потерять бесплатно.

Теуво Терявайнен Фото: AP/TASS

Конечно, имеется в виду, что «Харрикейнз» отдадут кого-то одного из этих парней — и, возможно, кого-то из молодёжи. «Вашингтон» может какую-то часть зарплаты Ови оставить у себя.

Этот вариант кажется идеальным для каждой из сторон. Там уже вполне по силам будет замахнуться на Кубок Стэнли. Второй в истории клуба.

Так что практически любой клуб с радостью примет у себя Александра — особенно кто-то из этой четвёрки.

Стоит ли Ови уходить из родного «Вашингтона»?

Конечно, вариант с обменом очень соблазнителен в нынешних условиях. Кажется, будто только это поможет Овечкину быстрее добраться до Гретцки и всё же сотворить историю. «Вашингтон», в свою очередь, наконец начнёт долгожданную перестройку и позаботится о будущем, которое пока что вызывает тревогу.

Но…

Если Овечкин действительно не ставит погоню за рекордом на первое место, вероятно, будет лучше остаться в столичной команде. Преданность одной команде вызывает уважение в любом случае. Даже если вдруг Александру не удастся обойти Гретцки, он впишет себя в историю — пусть и иначе. Станет символом «Вашингтона», столичным Горди Хоу. Поможет преодолеть кризис. Возможно, даже в ущерб собственным интересам.

Но это только в том случае, если реальная цель Овечкина на остаток карьеры — это не рекорд.

Если дела обстоят иначе, обмен необходим как воздух. И россиянину, и «Вашингтону».

И, несмотря на всю крамольность таких слов, это тоже нормальный вариант. Даже Гретцки меняли. Даже Горди Хоу успел поиграть не только в «Детройте», но ещё и в «Хартфорде» (ныне, кстати, это «Каролина»). Яромир Ягр и вовсе сменил едва ли не с десяток клубов в одной только НХЛ.

Всем и всему рано или поздно нужны изменения. Засидевшиеся старички должны уступать своё место более молодым коллегам. Только здоровая сменяемость способна привести команду к успехам, а молодым игрокам — будущему — дать шанс показать себя и стать крутыми хоккеистами — до того, как наступит момент, когда они начнут стагнировать или регрессировать.

В противном случае и команду, и её молодёжь ждёт отнюдь не светлое будущее.

Да и самому Овечкину пора осознать, в какой ситуации он находится, и принять лучшее решение — как для себя, так и для команды, многое сделавшей для него и ставшей для него домом. Ведь иногда пойти разными путями — лучший выход для обеих сторон.