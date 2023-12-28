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«Вашингтон» крупно проиграл «Рейнджерс», Карбери выставил Овечкина, Кузнецова и Мирошниченко в одном звене, Панарин

В «Вашингтоне» экстренно собрали русскую тройку! Но она не спасла клуб от провала
Владимир Лаевский
«Вашингтон» крупно проиграл «Рейнджерс»
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В этом матче солировали россияне из «Рейнджерс». А «столичные» психовали и разочаровывали.

«Вашингтон» и «Рейнджерс» — одно из интереснейших противостояний в НХЛ для российских зрителей в последние годы. У «Кэпиталз» теперь в основе сразу четверо россиян, трое из которых приняли участие в сегодняшнем матче — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко.

В составе «Рейнджерс» два русских лидера — Артемий Панарин и Игорь Шестёркин.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12     1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03     2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp)     3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48     4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54     5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15    

В турнирной таблице, однако, команды находились на разные полюсах. «Нью-Йорк», одержавший четыре победы в пяти последних матчах, шёл в тройке лидеров чемпионата НХЛ и на первом месте Востока. «Столичные» же отчаянно борются за плей-офф, до встречи они занимали седьмую строчку в конференции.

Тем не менее именно «Вашингтон» активнее начал очный матч. «Кэпиталз» наносили больше бросков, хоть и долгое время не могли трансформировать своё преимущество в голы. Счёт в матче был открыт только на 25-й минуте — и сделали это именно «столичные».

Расмус Сандин уехал за ворота и, немного придержав шайбу, отдал передачу под синюю линию чужой зоны — шайбу подхватил Энтони Манта и, сблизившись с Шестёркиным, пробил россиянина. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Радость «Вашингтона», однако, не продлилась долго. Прошло менее трёх минут — и «Рейнджерс» сравняли счёт. Хозяева закружили хоровод в чужой зоне, Панарин отдал на Мику Зибанеджада, тот отпасовал К’Андре Миллеру. Нападающий подбил клюшку Мирошниченко, сблизился с воротами и неотразимо бросил — 1:1 к 28-й минуте встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 33-й минуте «Рейнджерс» и вовсе вышли вперёд. Мирошниченко получил две минуты за подножку и оставил «Вашингтон» в меньшинстве. На исходе большинства Зибанеджад вошёл в зону «столичных», переиграл Кузнецова и отдал передачу в «домик» Тому Уилсону. Шайбу подхватил Винсент Трочек и отпасовал на правый круг вбрасывания. Там уже поджидал Панарин. Именно Артемий в касание и вколотил шайбу в сетку — 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего через 32 секунды «Рейнджерс» забросили третью шайбу. Брэйден Шнайдер получил передачу на синей линии и точно бросил — 3:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На третий период главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери пошёл ва-банк — наставник выпустил на заключительный отрезок игры русскую тройку: Овечкин — Кузнецов — Мирошниченко.

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У Ивана даже был шанс забить. Нападающий практически оформил свой первый гол в НХЛ, подставив клюшку под прострел Кузи, но Шестёркин буквально похитил его, заслужив порцию скандирований «Игорь! Игорь!» на «Мэдисон Сквер Гарден».

А буквально в следующей атаке «Вашингтон» пропустил.

Крис Крайдер вошёл в чужую зону и, остановившись, находясь спиной к воротам, отдал на Миллера. Тот прицелился и точно бросил из-под Мирошниченко — 4:1. Так русская тройка пропустила свой первый гол. А у закрытого Дарси Кемпера не было ни шанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 51-й минуте Овечкин создал момент для одноклубников — никто не откликнулся на его прострел вдоль ворот. А через минуту «Кэпиталз» пропустили пятый гол.

«Рейнджерс» провели позиционную атаку, Адам Фокс ушёл на левый фланг и после паузы отдал в центр на Алекси Лафреньера. Нападающий в лучших традициях Ови щёлкнул в касание — 5:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На последних минутах у русской тройки был шанс пробить Шестёркина. Мирошниченко несколько раз угрожал воротам соотечественника. В одном из эпизодов шайба прошла в паре сантиметров от створа — выше ворот. Иван в сердцах ударил клюшкой по льду.

По итогу Мирошниченко заработал «-2» при 12.52 (0.46 — в большинстве) на льду, Овечкин четырежды бросил при «-1» и сыграл больше всех среди нападающих «Кэпиталз» (16.50), а Кузнецов при «-1» и 13.13 на площадке не нанёс ни одного броска.

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«Я думаю, они сыграли нормально. Они создали два или три шанса. У Миро было несколько хороших возможностей. Они пропустили один гол, преследуя соперника, так что сложно оценивать их игру. Но у них было несколько хороших шансов, которые они упустили», — сказал Карбери после матча.

Будем надеяться, что в будущем русская тройка «Вашингтона» покажет себя значительно лучше. А пока констатируем: лидер сезона НХЛ сегодня обыграл «Кэпиталз» — 5:1.

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