Чешский защитник не удивился обмену в «Адмирал». Теперь он хочет помочь «морякам» выйти в плей-офф.

«В «Авангарде» я не показал настоящего себя. Притормозил там». Интервью с Шулаком

Одним из самых громких переходов в КХЛ до дедлайна был обмен Либора Шулака из «Авангарда» в «Адмирал». Чешский защитник летом пополнил состав «ястребов», покинув как раз владивостокский клуб, но не прижился в Омске и вернулся к «морякам» всего после 31 матча в свитере одного из лидеров Восточной конференции.

После возвращения на Дальний Восток Либор успел провести уже семь матчей и совершить три результативных действия. Два из них пришлись на игру с «Сочи», в которой Шулак оформил дубль. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» чех рассказал, как узнал об обмене в «Адмирал», оценил период в Омске, а также назвал умнейшего игрока, которого видел в КХЛ.

«У «Адмирала» ещё есть шансы попасть в плей-офф»

— Как провели перерыв?

— Очень хорошо. Мы три дня потренировались во Владивостоке, а вчера у нас был командный корпоратив (разговор состоялся до возобновления регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата»). Немножко отдохнули с одноклубниками и жёнами, хорошо провели время. Теперь продолжим тренироваться и готовиться к играм.

— Успели вновь привыкнуть в «Адмиралу»?

— Да. Рад вернуться. Здорово снова играть для этих болельщиков. Я был рад увидеться со старыми друзьями.

— Какое настроение в команде?

— Настроение хорошее. У нас всё ещё есть шансы попасть в плей-офф. Мы сделаем всё для этого.

Либор Шулак Фото: hcadmiral.ru

— Как за время вашего отсутствия изменилась команда?

— Многое поменялось с момента моего ухода — несколько игроков ушли, появились несколько новых. Но система игры осталась той же.

«Чувствовал, что обмен из «Авангарда» может произойти»

— Каково это — переходить из команды-лидера в команду-аутсайдер?

— Таков хоккей. Но для меня ничего не поменялось — хоккей везде одинаковый. Меня это не беспокоит.

— Обмен из «Авангарда» — желание клуба?

— Не знаю. Мне просто сказали утром, что я обменян в «Адмирал». Я сказал: «Окей, без проблем, я принимаю это».

— Было ли это неожиданно?

— Не думаю. Я чувствовал, что такое может произойти, поэтому вообще не был удивлён.

— «Адмирал» — единственная команда, в которой бы хотели играть в КХЛ, помимо «Авангарда»?

— Да, для меня это был единственный желаемый вариант.

— Ожидали, что когда-нибудь вернётесь сюда играть?

— Нет, не думал о возвращении. Все мои мысли были о том, чтобы подготовиться к игре за «Авангард». Но в жизни стоит быть готовым ко всему.

— Какие эмоции от возвращения во Владивосток?

— У меня остались хорошие воспоминания с прошлого года. Я успел посетить пару любимых мест и ресторанов. Теперь нужно готовиться к играм.

«У меня не было проблем ни с кем в Омске»

— Какие отношения сохранились с руководством «Авангарда», игроками?

— Только хорошие. У меня не было проблем ни с кем в Омске.

— Была ли беседа с Михаилом Кравцом перед уходом?

— Нет. Мы находились на выезде. Я узнал, что буду обменян, забрал вещи из Омска. С Кравцом не беседовал.

— Каким был диалог с ним по ходу сезона?

— Мы хорошо общались. Как я и сказал, у меня ни с кем не было проблем, в том числе с тренерами. Обычное взаимодействие тренера и игрока.

— Что можете сказать о работе с ним?

— Это был хороший опыт. Кравец — хороший тренер. Он вкладывает эмоции в игру, всегда хочет побеждать.

— Он как-то сказал, что нужно спросить у вас, почему вы проводите неяркий сезон.

— Не знаю, что он хотел бы услышать от меня. Возможно, я должен был набирать больше очков.

— Как реагировали, когда оставались вне состава?

— Говорил себе: «Ладно, сыграю в следующий раз». Ничего особенного.

— Василий Демченко говорил, что в «Авангарде» вас ограничивали в игровом плане — запрещали проходить с шайбой через всю площадку.

— Возможно. В «Авангарде» много хороших игроков. Вероятно, в Омске я просто не показал настоящего себя, того игрока, каким на самом деле являюсь. Немного притормозил там. Не показал того, что умею.

«Ткачёв — умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ»

— В «Адмирале» получится вернуться в прежнюю форму?

— Не думаю, что сейчас нахожусь не в форме. Я по-прежнему хорошо чувствую себя на льду. Если не забиваю, то это не значит, что играю плохо. Нужно продолжать усердно работать и верить в себя, тогда придёт и результат.

— Как оцените период в «Авангарде»?

— Хороший опыт. Мне понравилось проведённое там время.

Либор Шулак в составе «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Что произошло в команде после 0:6 с «Динамо»? Как будто это была поворотная точка.

— Честно, уже не помню. Мы просто продолжили работать. Ничего особенного не произошло.

— Владимир Ткачёв — лучший в лиге?

— Он определённо умнейший игрок из тех, кого я видел в КХЛ. Он очень хорош, один из лучших в лиге.

— Часто говорили, что «Авангард» зависит от одной тройки.

— Да, пожалуй. Ткачёв, Спунер, Буше, ещё и Шарпи [Дамир Шарипзянов] — они забили много важных голов. Это очень качественные игроки.

— В «Адмирале» больше нет Никиты Серебрякова. Это сильно бьёт по команде?

— Он прекрасный вратарь. Но и сейчас у нас очень хорошие вратари. Если будем играть как команда, а наши вратари продолжат показывать такой же высокий уровень, победы придут.

— Какая ваша личная цель на остаток сезона?

— Не травмироваться, играть на высоком уровне и помочь «Адмиралу» попасть в плей-офф.