«Спартак» «душит» игроков, Тертышного пора отпускать. Чего не случилось в дедлайн?

Дедлайн КХЛ позади, но некоторые ожидаемые сделки так и не состоялись. Каких трансферов так и не увидели болельщики и почему в некоторых командах наплевательски относятся к хоккеистам?

От менеджмента «Спартака» все плюются

Нынешнее руководство «Спартака» одно из самых слабых за всю историю клуба. Прежде всего речь идёт о спортивном директоре Романе Беляеве: человеке, которого в Новокузнецке любезно водил за ручку и воспитывал Леонид Вайсфельд. При этом раньше о Беляеве были положительные отзывы: например, он успешно пошёл на повышение в «Салават Юлаев», рос и прогрессировал, дослужился до «Трактора». Сейчас же с ним и «Спартаком» невыносимо работать (это отзывы сразу нескольких людей): в московском клубе стало традицией «душить» и «мариновать» игроков и относиться к ним, как не пойми к кому. Историй – вагон. Вспомните Старченко, Красикова, Вербу, теперь в дедлайн никуда не отпустили просившего об обмене Заседу (при большом количестве предложений), также наплевательски относятся к Талалуеву. При этом в «Спартаке» отличный тренер Алексей Жамнов, но в менеджменте собрались абсолютно посторонние люди. Интересно, знает ли председатель наблюдательного совета «Спартака» Олег Усачёв о том, как себя ведёт его подчинённый Беляев?

Илья Талалуев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тертышного нужно отпускать

Засиделся в «Тракторе» и давно созрел для обмена нападающий Никита Тертышный. При этом, как мне известно, гендиректор Иван Савин и генменеджер Алексей Волков были готовы отпустить и обменять игрока: сделка по двум Никитам (Коростелёву и Тертышному) была на финишной прямой. Однако далее вмешались люди выше. Зачем? Поговаривают, что в «Тракторе» снова вернулись к устаревшим и неактуальным разговорам про «нашу кровинушку» и «челябинского воспитанника», но так в современном хоккее и спорте в целом не работает. Нужно уметь договариваться с людьми и отпускать их в нужный момент.

«Барыс» доигрывает сезон, но не поработал на рынке

Странно, что никаких дивидендов из дедлайна из себя не выжал «Барыс». При этом была заинтересованность во вратаре Эдди Паскуале, могли обменять форварда Джозефа Лабейта, которым интересовался «Металлург». Однако договориться не получилось ни по одному, ни по другому игроку. Хотя астанинцы доигрывают сезон, занимая последнее место в Восточной конференции. Им явно нужно было разгрузить платёжку и постараться заработать на ключевых хоккеистах.

Орехова и Мухаметова хотели видеть в Астане

Валерия Орехова и Максима Мухаметова хотели сделать частью обмена по Лабейту. В обоих казахстанцах было заинтересовано руководство «Барыса», предлагая сделать их частью сделки по Лабейту. Однако в «Металлурге» от такого варианта событий отказались, в итоге оставшись ни с чем. Хотя, конечно, после провала с подписанием Ди (он уже в «Нефтехимике») нужно было соглашаться. Сделка бы получилась полезной для обеих сторон.

Валерий Орехов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Сушко не доехал до Минска

Ещё один обмен, который так и не состоялся: активно сватали на родину форварда «Сибири» Максима Сушко. При этом в Новосибирске, в отличие от упомянутой в начале текста команды, к хоккеистам относятся по-человечески. Например, не сложилось у Николая Прохоркина – без проблем договорились с «Авангардом». Однако с Сушко сделку так и не провернули, хотя Дмитрию Квартальнову, получившему в итоге только Денисова и Фрица, он был нужен. И хотелось, учитывая все проблемы и травмы, большего.