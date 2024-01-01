«Скорее всего, это конец». Русского вратаря в НХЛ отправили на драфт отказов

Жизнь — удивительная штука. Ещё в конце апреля болельщики «Торонто» были готовы носить Илью Самсонова на руках — уверенная игра российского голкипера позволила «листьям» преодолеть порог первого раунда Кубка Стэнли, в котором канадский клуб переиграл не кого-нибудь, а «Тампу», взяв реванш за поражение на аналогичной стадии годом ранее. Поклонники «Мэйпл Лифс» также были рады, когда Илья остался в команде после долгих контрактных споров, и предвкушали более успешный сезон.

На родине от Ильи тоже ожидали прогресса — казалось, что он нашёл свою игру, свою команду и продолжит расти в качестве первого номера «Торонто». Однако эта регулярка обернулась настоящим кошмаром — после серии неудачных, если не сказать провальных, матчей Самсонов был выставлен руководством «листьев» на драфт отказов. Аккурат под Новый год — такой себе подарок под ёлку.

Похоже, что условно освободившегося вратаря не рискнёт взять ни один клуб — через такую процедуру в этом сезоне успели пройти такие коллеги Ильи по амплуа, как Антти Раанта из «Каролины» и экс-«лист» Джек Кэмпбелл, ныне выступающий в «Эдмонтоне». Ни одного из них с драфта отказов так и не забрали — кажется, такая же участь ждёт и Самсонова, который с большой долей вероятности отправится в командировку в АХЛ.

Насколько долгой она выйдет, зависит от самого Ильи — к примеру, финский голкипер после пары матчей в американской лиге вернулся в основной состав «Харрикейнз», в то время как страж ворот «Ойлерз» уже почти два месяца никак не может пробиться обратно в НХЛ.

Как сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман, Самсонов получит «перезагрузочную неделю» — он не будет выходить на лёд в составе «Марлис», а сосредоточится на возвращении физической и психологической формы с тренерским штабом.

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Хотя такие меры до сих пор не особо помогали: «Это должно было произойти: «Мэйпл Лифс поместили Илью Самсонова на драфт отказов. У генерального менеджера Брэда Треливинга практически не было выбора. Ход, сделанный клубом в воскресенье, не был неожиданным, учитывая проблемы 26-летнего голкипера. Последний вздох Самсонова пришёлся на пятницу, когда он пропустил шесть шайб после 21 броска в матче с «Коламбусом», закончившимся поражением «Торонто» 6:5 в овертайме.

Самсонов не смог вернуть себе уверенную игру, которую он демонстрировал в прошлом сезоне. Постоянная работа с тренером вратарей Кёртисом Сэнфордом, зачастую до и после тренировок, не помогла решить проблемы Самсонова. Тот факт, что дополнительные занятия не оказали на него никакого влияния, должен быть большим поводом для беспокойства «Мэйпл Лифс». Сказать, что Самсонов столкнулся с трудностями по ходу нынешнего сезона, будет огромным преуменьшением. Вполне возможно, что Самсонов уже отыграл свой последний матч в составе «листьев», — резюмирует Toronto Sun.

Илья Самсонов Фото: Jay LaPrete/AP/ТАСС

The Athletic также считает, что дни Ильи в канадском клубе сочтены: «Самсонов и Сэнфорд часто проводили длительные беседы, в которых голкипер пытался справиться с психологическими проблемами, которые, по его словам, влияли на его игру. Это не сработало. Даже когда вся команда перед ним играла хорошо, шайбы всё равно каким-то образом находили путь в его ворота. «Мэйпл Лифс» просто не могут дальше играть с ним.

Это конец отношений Самсонова и «Торонто»? Скорее всего, да. Возможно, он вновь найдёт свою игру в АХЛ и станет одной из опций в случае травм Уолла, Джонса или любого другого вратаря, которого может приобрести команда. Если этого не произойдёт, то всё кончено».