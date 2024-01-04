«Нью-Джерси» опять не смог сдержать российского центрфорварда, но выиграл важный матч.

Овечкин и Кузнецов устроили камбэк! Но «Вашингтон» всё равно сломал удивительный гол

Спустя сутки после гостевого успеха в Питтсбурге «Вашингтон» вышел на домашний лёд, чтобы сыграть с «Нью-Джерси». Это был матч прямых конкурентов за места в плей-офф на Востоке, перед ним «Кэпиталз» опережали «дьяволов» лишь на два очка и как раз занимали восьмое место.

Но игра у «Вашингтона» не задалась сразу. Уже к 10-й минуте первого периода «Нью-Джерси» вёл 2:0 благодаря дублю Нико Хишира. Сначала швейцарец сыграл на добивании при атаке с ходу, а затем реализовал большинство, подставив клюшку.

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Под занавес первого периода хозяева усилиями Коннора Макмайкла одну шайбу отыграли – молодой надежде «Кэпиталз» удался ювелирный бросок в ближнюю девятку в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 28-й минуте игры Доусон Мерсер восстановил для «Нью-Джерси» разницу в две шайбы.

Следом «Вашингтон» провёл лучший отрезок в матче и сумел сравнять счёт до второго перерыва. Сначала отличился тот, от кого уже не ждали, – Евгений Кузнецов, установивший в прошлой встрече личный антирекорд в НХЛ по матчам подряд без набранных очков. Но игра с любимым соперником разбудила россиянина. На 32-й минуте Овечкин отдал ему шайбу на входе в зону, Кузнецов справился с опекой Люка Хьюза, выдержал небольшую паузу и переиграл голкипера Нико Доуса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в конце отрезка Ови и Кузя организовали для Джона Карлсона гол в большинстве, который уравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:3, Кузнецов проснулся, Овечкин набрал очередные два очка в копилку. Теперь у Александра 679 результативных передач за карьеру, это повторение результата Бобби Смита и Рэя Уитни и 66-е место за всю историю НХЛ.

Но закончить с позитивом эту встречу «Вашингтону» было не суждено. «Столичные» умудрились пропустить в следующей смене после шайбы Карлсона, да ещё и «в раздевалку» — двойной удар по командному духу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот удивительный и красивый гол Майкла Маклауда в итоге оказался победным. В третьем периоде «Вашингтон» нанёс лишь семь бросков в створ и ни разу не переиграл Доуса, тогда как у «Нью-Джерси» вслед за Хиширом дубли оформили Мерсер и Маклауд. 6:3 – и «Дэвилз» промежуточно обошли «Вашингтон» в битве за плей-офф на Востоке.