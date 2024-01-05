Трое русских и новичок-рекордсмен. Кто сыграет на Матче звёзд НХЛ — 2024

Накануне начала очередного игрового дня в НХЛ лига объявила список из первых 32 хоккеистов, которые с 1 по 3 февраля примут участие в Матче звёзд в Торонто. На первом этапе НХЛ отобрала по одному игроку от каждой команды, ещё 12 игроков путём голосования должны будут определить болельщики.

За пределами списка осталось много больших имён, включая главную звезду «Вашингтона» Александра Овечкина. Лидер «Кэпиталз» проводит далеко не лучший сезон, хоть и лидирует по очкам в команде. Вместо него в Торонто вполне можно было бы ожидать Дилана Строума, являющегося лучшим снайпером «столичных», однако в Канаду отправится Том Уилсон, для которого предстоящий МВЗ станет вторым в карьере. Овечкину, впрочем, на этот раз не придётся искать повод не ехать на мероприятие, которому он в последние годы (не считая 2023-го) предпочитал подготовку ко второй части сезона.

Споры в североамериканском сегменте вызвал выбор игрока из «Торонто» — вместо лучшего бомбардира «листьев» Вильяма Нюландера, которого ожидали увидеть многие, представителем от них стал Остон Мэттьюс, возглавляющий список снайперов НХЛ. Аргументом в пользу шведа называли его присутствие в топ-5 бомбардиров лиги, хотя в сравнении с Мэттьюсом выбрать кого-то одного довольно трудно. Возможно, Вильям попадёт на матч в числе последних 12 игроков. Непростой выбор был и в «Ванкувере», где в этом сезоне блещет трио Миллер — Хьюз — Петтерссон. Пока что в Онтарио отправится американский защитник, но не исключено, что из «косаток» он там будет не один.

Большой резонанс в медиапространстве вызвал кандидат «Рейнджерс» — пока Артемий Панарин набирал очередные очки в матче с «Чикаго», многочисленные пользователи соцсетей вопрошали, почему в Торонто от «синерубашечников» поедет не он, а Игорь Шестёркин: «Сложно назвать это Матчем всех звёзд, когда половина топ-20 бомбардиров лиги не входит в первоначальный список», — написал обозреватель Daily Faceoff Джейсон Грегор, упомянув не только Панарина, Нюландера, Миллера и Петтерссона, но и Рантанена, Макара, Драйзайтля, Братта, Гюнцеля и Пойнта, также оставшихся за пределами листа из 32 участников. Мест для полевых игроков осталось всего восемь — кто-то из этих хоккеистов точно не попадёт и в итоговый лист.

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Артемий, однако, своё предстоящее отсутствие на МВЗ объяснил вскоре после финальной сирены — он и его жена ждут пополнения в семье, из-за чего россиянин не сможет посетить звёздный уикенд. Естественно, Панарин попросил болельщиков проголосовать за партнёров по команде.

Компанию Шестёркину из соотечественников составят двое — нападающие Никита Кучеров и Кирилл Капризов, представляющие «Тампа-Бэй» и «Миннесоту» соответственно. Их попадание на Матч звёзд было вполне ожидаемым — Кучеров продолжает бить все рекорды «молний» и продолжает лидировать (пусть уже и не единолично) в гонке бомбардиров НХЛ, а Капризов, пусть и не показывает лучшего хоккея в этом сезоне (как и все «дикари»), остаётся главной звездой и движущей силой «Уайлд».

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В списке участников МВЗ нашлось место и для новичка НХЛ — в Торонто должен приехать и Коннор Бедард, который в возрасте 18 лет и 171 дня стал самым молодым игроком, выбранным на Матч звёзд. Здесь удивляться нечему — и сам Бедард смотрится очень хорошо в дебютном сезоне, даже несмотря на сегодняшний «привоз» в игре с «Рейнджерс», и из проблемного «Чикаго» брать по большому счёту некого.

Полный список участников Матча звёзд НХЛ — 2024

Атлантический дивизион

Давид Пастрняк («Бостон»), Расмус Далин («Баффало»), Алекс Дебринкэт («Детройт»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Ник Судзуки («Монреаль»), Брэди Ткачук («Оттава»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

Столичный дивизион

Себастьян Ахо («Каролина»), Бун Дженнер («Коламбус»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Центральный дивизион

Клейтон Келлер («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Джейк Эттингер («Даллас»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион

Фрэнк Ватрано («Анахайм»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес»), Томаш Гертл («Сан-Хосе»), Ольвер Бьёркстранд («Сиэтл»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Джек Айкел («Вегас»).