Палит из «офиса» Овечкина и готов задвинуть Кузьменко. Кто он — главный прорыв МЧМ-2024?

Впервые за 11 лет финальную пару молодёжного чемпионата мира по хоккею в этом году составили сборные США и Швеции. Такой состав финалистов мирового первенства стал логичным завершением турнира, ведь именно эти команды заняли первые две строчки в рейтинге сборных по итогам группового этапа. Американские хоккеисты вообще добрались до финала, не потерпев ни одного поражения в Гётеборге. В свою очередь, хозяева турнира шведы ограничились единственной осечкой в серии буллитов со сборной Финляндии.

Шведы и американцы показали наиболее содержательный хоккей и в полной мере заслужили право сыграть за золото. Одним же из ключевых личных противостояний решающего матча станет дуэль двух лучших игроков турнира – американца Каттера Готье и шведа Йонатана Леккеримяки. 19-летний Готье с 12 очками лидирует в гонке бомбардиров МЧМ, но назвать его главным прорывом мирового первенства было бы неправильно.

Наряду с защитником Лэйном Хатсоном молодой американец произвёл яркое впечатление ещё в прошлом мае, когда их привлекли для участия во взрослом чемпионате мира. Уже тогда были видны ключевые козыри проспекта «Филадельфии Флайерз», которые на этом МЧМ и позволили ему показать доминирующую игру. В полуфинале с финнами Готье и Хатсон организовали гол в концовке основного времени, принёсший «звёздно-полосатым» путёвку в финальный раунд.

За несколько часов до этого 19-летний Леккеримяки стал главным творцом победы Швеции в полуфинале со сборной Чехии. В третьем периоде Йонатан сначала при равном счёте разрядил свою пушку при игре в большинстве, а спустя восемь минут поставил точку в матче, оформив дубль. Для шведского лидера домашний МЧМ стал долгожданным прорывом на международном уровне.

Интересно, что главная молодая звезда шведского хоккея имеет финское происхождение. Бабушка хоккеиста родилась в Куусамо и переехала в Швецию только в 60-х годах прошлого столетия. А уже в начале этого столетия в Худдинге на свет появился Йонатан. Впервые о хоккеисте в полный голос заговорили в августе 2021 года. Тогда нападающему только-только исполнилось 17 лет, и он отправился на один из самых престижных турниров для молодых хоккеистов Кубок Глинки/Гретцки. В полуфинальном матче шведы встречались с юниорской сборной России, и то противостояние превратилось в очную перестрелку Леккеримяки и Матвея Мичкова. Шведский форвард оформил натуральный хет-трик, отправив в ворота Сергея Иванова три шайбы уже к 22-й минуте матча. Но следом Мичков ответил дублем, который и помог российской сборной одержать победу в яркой встрече – 7:5.

Юниорская сборная России под руководством Владимира Филатова в результате выиграла Кубок Глинки/Гретцки – 2021, и сейчас нам остаётся только жалеть, что Леккеримяки зажигает на МЧМ, а Мичков по известным причинам следит за турниром в роли зрителя. После успешного выступления на международном турнире Йонатан в юном возрасте был привлечён ко взрослой команде «Юргордена».

В 17 лет шведский талант провёл 26 матчей в местном чемпионате, сумев забросить семь (!) шайб. Потрясающий результат для хоккеиста в таком возрасте. Неудивительно, что этот показатель сделал Леккеримяки вторым снайпером в истории SHL среди 17-летних хоккеистов после Петера Форсберга, на счету которого в своё время было семь голов в 23 матчах. Почти наверняка Йонатан сумел бы с запасом превзойти рекорд Форсберга, если бы нападающий не пропустил весь март из-за мононуклеоза.

Неприятная болезнь не помешала Леккеримяки в оптимальных кондициях подвести себя к главному турниру сезона – юниорскому чемпионату мира. Перед началом ЮЧМ-2022 сборная США была очевидным фаворитом соревнования, но шведы совершили сенсацию и стали чемпионами мира, а Леккеримяки стал лучшим бомбардиром турнира. Йонатан набрал 15 очков в шести матчах, в том числе отметившись четырьмя результативными действиями в решающем матче с американцами.

Впереди был драфт НХЛ, на который шведский нападающий с финскими корнями выходил с очень хорошими акциями. Йонатан впечатлял представителей североамериканских клубов своими бомбардирскими способностями. В скаутинг-отчётах сообщалось, что шведского нападающего отличают катание, бросок и владение шайбой. Он может забрасывать шайбы совершенно разными способами: щелчком, кистевым броском, броском в касание и даже броском с неудобной руки.

Хоккеист здорово умеет находить слабые места в зоне защиты противника, запрашивать передачу и производить точный бросок в створ ворот. К недостаткам шведа относились недостаточная мышечная масса (вес хоккеиста и сейчас меньше 80 кг, а в то время был ещё меньше) и не самая выдающаяся игра в зоне защиты.

В итоге Леккеримяки на драфте НХЛ ушёл ровно в середине первого раунда, доставшись под 15-м номером «Ванкувер Кэнакс». Интересно, что следующим 16-м пиком «Баффало Сэйбрз» задрафтовал ещё одного чемпиона мира среди юниоров – 2022 Ноа Эстлунда. Сейчас Йонатан и Ноа играют в одном звене шведской молодёжки на чемпионате мира в Гётеборге.

Йонатан Леккеримяки с партнёром по молодёжной сборной Швеции Фото: iihf.com

Перебираться за океан Леккеримяки не спешил, предпочтя развитие в родном чемпионате, но следующие полтора года сложились для нападающего совсем не так, как он мечтал. Спустя месяц после выбора на драфте НХЛ Йонатан дебютировал на МЧМ. Это был необычный турнир, который проходил летом, взамен сорванного пандемией коронавируса традиционного зимнего МЧМ. Три результативные передачи в семи матчах можно было списать на слишком юный возраст. На момент турнира нападающему было лишь 18 лет.

В сезоне-2022/2023 он пропустил значительную часть регулярного чемпионата из-за травмы, а до этого снова далеко не лучшим образом сыграл на молодёжном чемпионате мира — 2023. От второго участия Йонатана в МЧМ ждали намного большего, чем от его дебютного появления, но и прошлогоднее мировое первенство хоккеист откровенно провалил, забросив лишь одну шайбу в семи матчах и растворившись на льду в проигранном полуфинале с командой Чехии.

После двух подряд неудач на молодёжных чемпионатах мира относительно перспектив Леккеримяки стать звездой НХЛ начали закрадываться определённые сомнения, но в нынешнем сезоне 19-летний форвард наконец заиграл в полном соответствии со своим потенциалом. В межсезонье после подписания контракта новичка с «Ванкувер Кэнакс» канадский клуб отправил нападающего в аренду в «Эребру», где в 24 матчах он настрелял 10 шайб, что является лучшим результатом в его команде. Леккеримяки уже несколько недель находится вне расположения клуба из-за участия в чемпионате мира, но его результат так и остаётся непокорённым в «Эребру».

Получив заряд уверенности, хоккеист отправился на третий в карьере МЧМ, который пока что складывается как нельзя лучше для проспекта «Ванкувера». Он начал штамповать результативные действия с самой первой игры, выдав шестиматчевую результативную серию. Самое важное, что Йонатан набирает очки в ключевые моменты встречи, а не тогда, когда исход матча уже предрешён и можно поиграть на личную статистику.

На домашнем МЧМ он демонстрирует тот самый фирменный бросок, о котором так много писали скауты. В шести матчах он забросил шесть шайб, став главным орудием шведского большинства. При розыгрыше лишнего Йонатан всегда располагается на левом краю в «офисе» Александра Овечкина, откуда раз за разом разными бросками расстреливает ворота оппонентов. Леккеримяки способен произвести как бросок в касание, так и кистями направить шайбу в нужное место.

С трибун за игрой своего главного проспекта наблюдает генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин. Шведский функционер лично прилетел на родину, чтобы воочию посмотреть на выступление Йонатана на самом важном турнире в его карьере на данный момент. И разочарованным Альвин точно не остался. Функционер уже успел дать интервью, в котором рассказал, что в следующем сезоне Леккеримяки должен получить возможность дебютировать в НХЛ.

Йонатан Леккеримяки Фото: iihf.com

И это не самая приятная новость для Андрея Кузьменко. Всё дело в том, что львиную часть своих очков находящийся на двухлетнем контракте с «Кэнакс» россиянин набирает в первой бригаде большинства, завершая атаки из левого круга вбрасывания. Как раз с той самой позиции, откуда и привык завершать атаки Леккеримяки. А учитывая выбор хоккеиста в первом раунде драфта и наличие в команде его топ-соотечественника Элиаса Петтерссона, контракт с которым «Ванкувер» наверняка продлит, можно не сомневаться, что именно вокруг шведской связки и будет пытаться строить игру тренерский штаб «косаток». В такой ситуации лучшим вариантом для Кузьменко стала бы смена клуба, тем более что интерес к россиянину присутствует.

Но это дела будущего. А пока Леккеримяки готовится к последнему матчу в карьере за молодёжную сборную Швеции. Сегодня Йонатан снова сыграет в финале с командой США. Как и два года назад, на юниорском чемпионате мира, когда он стал настоящим приговором для «звёздно-полосатых». Тогда шведский хоккеист вчистую выиграл дуэль у Готье. Этим вечером у Каттера будет возможность взять реванш.