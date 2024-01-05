Финны снова провалили концовку на МЧМ! Рассыпались в матче за бронзу и уехали ни с чем

Матч за бронзу МЧМ получился с яркой вывеской. Чехи после сенсационной победы над Канадой в четвертьфинале на следующей стадии не справились со шведами, проиграв хозяевам турнира со счётом 2:5. В свою очередь, финны сперва победили словаков (4:3 ОТ), однако затем «не унесли», казалось, выигрышный матч со сборной США, буквально подарив игру сопернику (3:2 в пользу американцев, проигрывавших по ходу встречи 0:2).

«Финны логично и ожидаемо не попали в финал молодёжного чемпионата мира по хоккею. Всё по делу, уровень финского хоккея падает, и это только начало. Финская лига тоже теряет в своём интересе и уровне, скоро финны будут никому не нужны. Пытались изолировать нас, а в итоге изолировали себя. Такие вещи всегда возвращаются. Во времена выступления того же «Йокерита» в КХЛ было совершенно иначе. Знаете, есть такой анекдот. Три финна едут в лифте, лифт сломался. И только через час один из финнов спрашивает: «А почему мы так медленно едем?» — прошёлся по финнам известный тренер Андрей Назаров.

Порой считается, что матчи за бронзовые медали не несут особой ценности. Те же шведы, которые сейчас дошли до финала, часто выглядели в таких играх вялыми и блёклыми. Однако отчётное противостояние получилось достаточно бодрым. Сборная Суоми снова повела 2:0. Сперва Кумпулайнен выиграл борьбу у борта, резко сместился к центру и с кистей бросил точно в угол ворот! Грабал ловушкой не дотянулся до шайбы. Следом финны накрыли соперника прессингом, Каскимяки от борта сделал пас в центр — Нюман подхватил шайбу и броском с острого угла пробил Грабала. Чехам пришлось производить замену вратаря.

Разбор невероятного вылета Канады с МЧМ: Хоккейный агент подробно разобрал сенсационный вылет сборной Канады с МЧМ

Однако коллектив Патрика Аугуста даже не думал сдаваться. Для начала чехи реализовали большинство. Меловски сделал поперечный перевод на правый фланг, Кулих подстроился и в касание отправил шайбу в ближний угол. Кокко не успел переместиться. Затем, уже во втором периоде, Меловски сделал пас в центр зоны, Штанцль резко бросил низом — шайба просочилась под щитком Кокко. И снова в большинстве!

По идее, сборная Чехи на фоне эмоций должна была прибавить и разрывать соперника дальше, но не тут-то было. Хелениус и Хямеэнахо за 19 секунд снова добыли команде Лаури Микколы преимущество в два гола. Таков молодёжный хоккей: здесь всё порой меняется так быстро, что не успеваешь следить. За подобные вещи многие болельщики и любят МЧМ.

Чехия — Финляндия — 8:5 Фото: iihf.com

Под конец второй двадцатиминутки соперники обменялись голами. Хямеэнахо в большинстве на скорости влетел в зону, легко ушёл от защитника, выкатился на ворота, качнул Вондраша и отправил шайбу в пустой угол, таким образом оформив дубль. Чехи ответили тем, что подловили соперника на контратаке. Штанцль сделал пас вразрез, Бехер выкатился по центру и броском с кистей пробил Кокко.

В третьем периоде Меловски выдержал паузу и сделал перевод на Кулиха, который мощным броском вколотил шайбу в ближнюю девятку. Иржи, как и финн Хямеэнахо, оформил дубль.

Финны, казалось бы, доводили дело до победы, но в концовке сборная Чехии буквально перевернула весь матч, заменив голкипера на шестого полевого хоккеиста. В итоге Кулих нанёс бросок из круга вбрасывания — Кокко щитком дотянулся до шайбы, но оформивший дубль Бехер оказался самым расторопным на добивании.

Овертайм? Нет, до него не дошло. Следом чехи выиграли вбрасывание в чужой зоне, Гамара получил пас на синей линии и бросил точно под перекладину, а Кокко закрыли обзор на пятаке. Голы в пустые ворота от Рымона и оформившего хет-трик Бехера стали уже формальностью.

Вот так сборная Финляндии упустила бронзовые медали на финишной прямой, когда они вроде бы уже висели на шее. Но расслабляться на чемпионатах мира нельзя ни на секунду, в чём финны снова убедились.