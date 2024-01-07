«Сумасшедшая сцена!» Легендарный вратарь сделал суперсейв, переписав историю НХЛ

39-летний Флёри обокрал Чинахова, вырвал победу для «Миннесоты» и сравнялся с великим Руа.

Дела «Миннесоты» начали налаживаться после смены тренера, но «Уайлд» по-прежнему находятся вне зоны плей-офф. Погоня «дикарей» продолжается, однако до матча с «Коламбусом» лишь три клуба на Западе были хуже команды Кирилла Капризова. Четыре поражения подряд также говорили о многом.

«Блю Джекетс» уже давно перестали мечтать о плей-офф, их отставание от заветной восьмёрки на Востоке составляло аж девять очков, но примечательно, что «Коламбус» набрал лишь на два балла меньше, чем «Миннесота».

Именно «Коламбус» и открыл счёт в матче. На девятой минуте «синие жакеты» провели быструю атаку, Джейк Бин с левого фланга перевёл на пятачок, откуда Коул Силлинджер вбил шайбу в уже пустой угол ворот.

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Ответ, однако, не заставил себя долго ждать. На 15-й минуте «Уайлд» получили право на большинство, выиграли вбрасывание в чужой зоне — Брок Фэйбер отдал на Мэтта Болди, который бросил с верхушки правого круга. 1:1!

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Следующий гол случился уже на 17-й секунде второго периода. Кирилл Марченко в чужой зоне обокрал защитника «Миннесоты» Джейкоба Миддлтона, сблизился с Марком-Андре Флёри и… отдал себе за спину на Силлинджера! Тот вбил шайбу под самую перекладину!

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«Дикари» и на этот раз не сдались. В середине второго периода, получив возможность разыграть очередное большинство, «Миннесота» задавила «Блю Джекетс». Сначала Матс Цуккарелло едва не поймал российского вратаря Даниила Тарасова на противоходе — голкипер после мощного броска совершил крутой сейв. Атака, однако, продолжилась. Шайбу на левом фланге получил Болди и, убрав её на неудобную, бросил. Мэтт попал точно над щитком Тарасова, защитники никак не решились помочь своему вратарю — 2:2!

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А на 55-й минуте Силлинджер оформил хет-трик! Коул подставил клюшку под бросок Адама Боквиста и вновь вывел вперёд «Коламбус»! Ну и оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ заодно.

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Примечательно, что главный тренер «Блю Джекетс» Паскаль Венсан в этом матче решил разъединить «Русскую Тройку», поставив к Марченко и Егору Чинахову вместо Дмитрия Воронкова именно Силлинджера. Дало эффект!

Однако главный эпизод матча состоялся за полторы минуты до конца третьего периода. «Миннесота», уступая со счётом 2:3, решила заменить вратаря. Флёри уже поехал на скамейку, но тут «Блю Джекетс» неожиданно укатили в контратаку! Джастин Дэнфорт бросал уже по пустым воротам, однако Марк-Андре, увидев, что «Коламбус» перехватил шайбу, спешно побежал обратно и в диком прыжке сделал сейв! Безумное спасение от парня, которому — напомним — 39 (!) лет.

И это было ещё не всё.

Буквально в следующей же атаке «Миннесота» сравняла счёт!

Шайба после сейва Флёри пришла к Ивану Проворову. Россиянин отдал передачу в среднюю зону — но в итоге сделал подарок для Райана Хартмана. Нападающий «Уайлд» перехватил пас, убежал по флангу, скинул в центр на Маркуса Юханссона — и шведский форвард сравнял счёт! Шайба неспешно закатилась за спину Тарасову. Защитник «Коламбуса» Давид Иржичек в сердцах даже снёс ворота.

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«Всё ещё кажется, будто Флёри сказал: «Знаете что? Не берите в голову» — после броска по пустым воротам», — написал Sportsnet.

«Он всё ещё проделывает подобные вещи. Просто невероятно», — отреагировала пресс-служба НХЛ.

«Сумасшедшая сцена, в которой Марк-Андре Флёри ныряет, чтобы спасти пустые ворота; «Уайлд» убегают в свою атаку и сравнивают счёт», — восхитился журналист и инсайдер Эллиотт Фридман.

Но и это был ещё не конец. На третьей минуте овертайма «Коламбус» убежал в контратаку «два в один», Джейк Бин отдал направо на Чинахова — Егор в касание нанёс мощный бросок. Но Флёри вновь был против! 39-летний вратарь опять сделал суперспасение, оставив команду в игре.

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И буквально в следующей атаке «Миннесота» забила. Марко Росси отдал передачу под синюю линию на Болди, тот вошёл в зону «Коламбуса» и вернул шайбу молодому нападающему. Тот щёлкнул в касание — гол! Победа в таком драматичном матче!

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Примечательно, что для самого Флёри, несколько раз серьёзно спасшего «Уайлд», эта победа стала 551-й в карьере. Марк-Андре вышел на второе место в истории по количеству успешных матчей, сравнявшись с великим вратарём Патриком Руа. Теперь лишь один голкипер одержал больше побед, чем Флёри — Мартин Бродо (691).

Сам Марк-Андре так отреагировал на своё достижение: «Знаете что? Я просто счастлив, что мы победили сегодня. У нас многое не получалось. Нам не хватает нескольких ребят. Нам явно нужны очки в турнирной таблице. Очевидно, догнать Патрика — это честь. Я равнялся на этого парня, когда рос. Но в тот момент я был рад просто вытащить победу для парней».

«Забавно наблюдать за тем сейвом, который он сделал в конце, — сказал Юханссон. — Хороший способ для него выйти на второе место. Я рад за него. Горжусь им, лучшего и не могло случиться для этого парня».

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Автор победного гола Росси заявил, что выиграл себе сезон без пранков от Флёри: «Я знаю, Дьюи (Коннор Дьюар, нападающий «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») говорит, что ему 50 лет, но для меня он выглядит на 25».

Защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер и вовсе насыпал комплиментов Флёри — причём вполне заслуженно: «Крутейшая вещь матча — то, насколько хорош был вратарь. Но то, какая он личность… просто невероятная! Флёри — один из величайших когда-либо игравших хоккеистов.

Он один из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Это правда сюрреалистично. Я не чувствую, что это реальность, когда смотрю на него, зная, что, когда мне было 12, 13, 14 лет и я начал по-настоящему увлекаться хоккеем, наблюдал за этим парнем. Это безумие. Сюрреализм».

В итоге «Миннесота» прервала серию поражений, Флёри одержал историческую победу, а НХЛ увидела один из крутейших сюжетов в истории — суперсейвы, хет-трик, драма и хэппи-энд для главного героя.