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Результаты матчей КХЛ 7 января, обзоры, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 8 января

Дикий ляп вратаря «Спартака», СКА проиграл после спорного решения судей. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 7 января
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Форвард «Торпедо» прервал кошмарную серию, а вот «Сочи» пока похвастаться таким не может.

7 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось девять матчей. Подводим итоги длинного игрового дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Сотишвили (Денисов, Стась) – 01:16 (5x5)     0:2 Стась (Энас, Калдис) – 17:41 (5x4)     0:3 Смирнов (Мороз, Хэмилтон) – 24:48 (5x5)     0:4 Волков (Энас) – 32:03 (5x5)     1:4 Веряев (Белевич, Линч) – 32:20 (5x5)     2:4 Белевич (Бокун, Веряев) – 57:47 (5x5)     2:5 Пышкайло (Основин) – 59:58 (en)    

В Нижнем Новгороде состоялось удивительное событие — шайбой отметился форвард «Торпедо» Даниил Веряев, который не забивал в КХЛ с 1 февраля прошлого года. Правда, это приятное для игрока событие произошло уже при счёте 4:0 в пользу минского «Динамо»: лидеры команды Дмитрия Квартальнова, которые проваливали прошлые матчи, в Нижнем Новгороде раскрылись на полную и чуть ослабили давление на команду, которая играет сильно хуже ожидаемого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 23:04 (5x5)     0:2 Полунин (Симашев, Тесанов) – 33:52 (5x5)     0:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 39:26 (5x5)     1:3 Шабанов (Дронов) – 54:09 (5x4)    

«Трактор» при Алексее Заварухине оставляет впечатление анархическое: лидерам дана свобода, если у них получается хорошо, то и у команды получается, не получается — плана Б просто нет. «Локомотив» в Челябинске не старался играть красиво, но показывал хорошее давление и прессинг, выигрывал единоборства и тремя шайбами за второй период решил судьбу матча. У «Трактора» отличился только Максим Шабанов, который редко подводит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Шаров, Башкиров) – 04:17 (5x5)     2:0 Ливо (Дроздов, Ефремов) – 23:54 (5x5)     3:0 Ливо – 32:17 (5x3)     3:1 Камара (Старченко, Шестаков) – 38:46 (5x4)     4:1 Пименов (Гуськов, Науменков) – 39:59 (5x5)     4:2 Данияр (Камара, Шалапов) – 45:33 (5x5)     5:2 Гуськов (Пустозёров, Шаров) – 50:34 (5x5)     5:3 Апальков – 59:52 (5x5)    

«Салават» по щелчку пальцев превратился из унылой оборонительной команды в атакующую машину — за два матча с «Сибирью» и «Барысом» команда Виктора Козлова нанесла 102 броска в створ, причём это не было тупым накручиванием статистики. Техничные форварды уфимской команды начали показывать свой потенциал, а пришедшие по ходу сезона легионеры здорово помогают: у Джоша Ливо сегодня дубль. Последние попытки сопротивления «Барыса» сломила шайба на последней секунде второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Мэйсек, Галкин) – 03:53 (5x5)     1:1 Барбер (Семёнов, Галиев) – 10:24 (5x5)     2:1 Кошелев (Сафонов, Миллер) – 36:45 (5x5)    

Матч в Казани получился скучноватым: «Ак Барс» больше атаковал, но делал это весьма прямолинейно. Сергей Широков открыл счёт в контратаке, но потом хозяева забросили две трудовые шайбы: сначала с рикошетом от Александра Севостьянова, а потом с мясом запихали шайбу на пятаке. Все попытки «Автомобилиста» отыграться упёрлись в классический откат от «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пилипенко (Коростелёв, Лишка) – 39:17 (5x4)     2:0 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 48:11 (5x5)     3:0 Коростелёв (Скоренов, Иванцов) – 59:42 (en)    

Кошмарная серия «Сочи» продолжилась в Череповце: бо́льшую часть гости отбивались от атакующих порывов «Северстали», которая нанесла 35 бросков за два периода, однако в концовке второй двадцатиминутки один из лучших снайперов регулярки Кирилл Пилипенко забросил шайбу, которая и оказалась победной. Для «леопардов» это 13-е поражение подряд, а впереди одни топы — «Ак Барс», «Металлург», «Динамо», «Трактор».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Соколов (Жукенов, Брюквин) – 16:58 (5x5)     1:1 Ежов (Воробьёв, Дарьин) – 25:58 (5x4)     1:2 Соколов (Брюквин, Сериков) – 33:56 (5x5)     1:3 Точилкин (Ураков, Пастухов) – 48:45 (5x5)     1:4 Дергачёв – 59:00 (en)     2:4 Попов (Тимашов, Бусыгин) – 59:26 (5x5)    

В Балашихе встречались две команды, которые ещё пытаются запрыгнуть на подножку постепенно отдаляющегося вагона плей-офф — и лучше оказался «Нефтехимик», который здорово разыгрался после поездки на Дальний Восток. Любопытно, что три шайбы у команды из Татарстана забросили форварды, которые усилили клуб по ходу сезона: дубль на счету Дмитрия Соколова, победный гол оформил бывший спартаковец Герман Точилкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 О'Делл (Менелл, Гусев) – 03:41 (5x4)     2:0 О'Делл – 27:50 (4x3)     2:1 Порядин (Голдобин, Цыплаков) – 44:37 (5x4)     2:2 Голдобин (Порядин, Ковальчук) – 56:44 (4x3)     3:2 Пакетт (Миронов) – 62:43 (3x3)    

«Динамо», в отличие от «Спартака», вчера проводило матч, но это не помешало бело-голубым повести 2:0 в середине встречи — дубль оформил Эрик О’Делл, который примерно в одинаковой манере продавливал шайбу на пятаке в большинстве. Спасением красно-белых занялись лидеры, и тоже в большинстве: Павел Порядин и Николай Голдобин перевели матч в овертайм. Там сильнее оказалось «Динамо», которое воспользовалось странным затмением вратаря Дмитрия Николаева, неудачно выбросившего шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Окулов (Григоренко) – 08:45 (5x5)     1:1 Броссо (Локхарт) – 09:04 (5x5)     2:1 Окулов (Каменев) – 24:20 (5x5)     3:1 Нестеров (Слепышев) – 32:05 (5x3)     4:1 Григоренко (Окулов, Каменев) – 41:23 (5x5)     4:2 Граовац (Макмиллан, Сомерби) – 50:06 (5x5)     4:3 Броссо (Фу) – 59:14 (5x5)    

«Куньлунь» тоже играл накануне, но при этом постарался по максимуму осложнить жизнь чемпионам. Китайская команда привычно проиграла по броскам в створ, однако оппонентам пришлось блокировать 19 бросков «Куньлуня». Дубль у ЦСКА оформил Константин Окулов, который за два месяца отметился лишь двумя шайбами — ну а «Куньлунь» не сдавался и при 1:4, обеспечив армейцам нервную концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зинченко (Грицюк) – 09:38 (5x5)     1:1 Пресс – 44:04 (5x5)     1:2 Гераськин (Юров) – 64:43 (3x3)    

После матча Роман Ротенберг сказал, что его команда доминировала — СКА уже привычно для себя нанёс 44 броска в створ, но и «Металлург» с 32 не сильно отставал. Гостям помог голкипер Илья Набоков, который проводит классный сезон, а Робин Пресс компенсировал голом свои многочисленные ошибки. Первым голом за новый клуб отметился Игорь Гераськин — правда, в моменте перед шайбой некоторые склонны усматривать фол со стороны игрока «Магнитки».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 8 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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