«Авангард» давал шансы. Вопросы ко мне». Откровенное интервью с Гераськиным

Игорь Гераськин стал одним из участников громкого обмена, состоявшегося на Востоке КХЛ в последний день окна переходов — нападающий сменил «Авангард» на «Металлург», из Магнитогорска в «Ак Барс» перебрался Семён Кошелев, а в Омск из Казани переехал Дамир Жафяров.

По первым матчам в «Магнитке» кажется, что обмен пошёл Игорю на пользу — он попал в руки к прекрасно знакомому ему по совместной работе в «Северстали» Андрею Разину и успел набрать три очка в четырёх играх в составе «сталеваров». Вчера он забросил дебютную шайбу за «Металлург», принеся своей команде победу в овертайме матча со СКА в Санкт-Петербурге.

Вскоре после финального свистка Гераськин дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором подвёл итоги встречи в Северной столице, откровенно рассказал об эмоциях от обмена, а также объяснил, что делает «Авангард» топ-клубом.

«Металлург» выиграл, остальное второстепенно»

— Шайба в ворота СКА — лучший способ открыть счёт голам за «Металлург»?

— Наверное, да. Хорошо, что забил. Выиграли — это самое главное.

— Многие обсуждают ваш контакт с игроком СКА перед голом.

— Я не шёл на блокировку целенаправленно, ехал по инерции. На видео видно, что я делал вираж. Мне не было дела до игрока. Мне показалось, что его клюшка попала мне в ноги и игрок сам споткнулся. Это уже тема для журналистов. Мы выиграли, это самое главное. Всё остальное второстепенно.

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— Когда выстояли во втором периоде, не возникло ощущения, что соперник может отдать игру?

— Не сказал бы так. Думаю, так не бывает — кто захочет отдавать игру? Просто мы старались играть в свой хоккей, навязывать свою игру. Да, во втором периоде это не сразу получилось. Хорошо, что смогли забить в третьем периоде и победить в овертайме.

«Никаких претензий к «Авангарду нет»

— Как проходит адаптация в «Металлурге»?

— Всё отлично. Много с кем был знаком в команде, и не только с ребятами, с которыми в прошлом году играл в «Северстали». Никаких проблем. Сейчас решил вопрос с жильём. Теперь начну больше думать о хоккее, все бытовые вопросы уйдут на третий план. Всё решили с этим.

— Разговоры о вашем возможном переходе начались где-то за месяц до обмена. Что испытывали в это время?

— Старался не думать об этом. Понятно, что это идёт отовсюду, никак не пропустить это мимо ушей. Это замечаешь. Я выходил на игры и выкладывался на полную, не обращая внимания на слухи. Получилось так, что обменяли. Это хоккей, такое бывает. Никаких претензий к «Авангарду» нет. Обменяли, играем дальше.

— Какие эмоции были, когда переход состоялся?

— Я ждал, когда всё решится. Всё равно немножко напрягает, когда эти разговоры идут.

— Как узнали об обмене?

— Я был на выезде с «Авангардом» в Астане, там и узнал. Мне объявили это, мы поговорили с генеральным менеджером Антоном Курьяновым, всё обсудили. Пришли к единому знаменателю, после чего состоялся переход. Быстро собрал свои вещи в Астане и прилетел в Магнитогорск.

«Планировал пребывание в Омске немного по-другому»

— Заметили, как изменился Андрей Разин за время работы в топ-клубе?

— Ещё летом говорил, что не понимаю, почему все боятся работать с Андреем Владимировичем. Он перестраивается — когда работаешь с ним в команде, это видно. Когда я приехал в «Металлург», то увидел, что он ещё перестроился, поменялся немного. Поэтому, думаю, и такие результаты у команды. В чём конкретно поменялся, думаю, оставим за скобками (улыбается).

Андрей Разин и Игорь Гераськин в «Северстали» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Он как-то говорил, что ему жалко вас в «Авангарде» и он использовал бы вас по-другому. Вас действительно использовали как-то не так?

— Не скажу, что меня неправильно использовали. Мне давали шансы. Да, у меня не получалось, но это уже ко мне вопросы.

— Остался осадок после такого быстрого ухода из «Авангарда»? Всё-таки контракт на четыре года подписывали.

— Не то чтобы осадок, но планировал своё пребывание в Омске немного по-другому. Получилось вот так. Что об этом думать теперь? Надо играть, работать и доказывать.

— В «Металлурге» ваша роль похожа на ту, в которой вы были в «Северстали»?

— Да, Андрей Владимирович меня примерно так же и использует. Для меня все его требования понятны, я их давно знаю. Проблем нет.

— В его хоккей больше нравится играть?

— Вопрос со звёздочкой немного (смеётся). Мне и в «Авангарде» нравилось играть, если вы к этому клоните. Да, там пришлось перестраиваться, потому что команда играет по другой системе. Но для меня это не было проблемой. В Магнитогорске для меня чуть проще, всё-таки в этот хоккей я играл пять лет в «Северстали».

«В «Авангарде» научился всему понемножку»

— Разницу в отношении к вам в клубах чувствуете? В Магнитогорске вас очень давно и сильно хотели видеть.

— Нет, ко мне везде относились прекрасно. Хорошие люди работают и там, и здесь. Везде отлично.

— Успели понять, что делает «Авангард» топ-клубом?

— Организация — всё на высшем уровне. Задачи всегда самые высокие — это то, что делает топ-клуб топ-клубом. Этим такие клубы отличаются от других.

Игорь Гераськин в «Авангарде» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

— Чему успели научиться в «Авангарде»?

— Давайте скажем так — всему понемножку.

— В одном из интервью вы говорили, что вы не Ибрагимович, чтобы команды менять, но за последний год сменили уже две.

— Давненько это было, года два назад (смеётся). Да, говорил такое. Но так получилось, сейчас я никак не мог повлиять на переход. Если кто-то хочет, может мне эти слова припомнить (смеётся).