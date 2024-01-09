ЦСКА уничтожил «Торпедо», Гераськин вывел «Магнитку» в лидеры лиги. Итоги дня в КХЛ

«Спартак» до сих пор не выигрывает в 2024-м, «Ак Барс» и «Барыс» выдали матч-снотворное.

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

«Трактор» довольно быстро открыл счёт, но к концу второго периода на табло горели 2:1 не в пользу челябинцев — «Нефтехимик», который входит в тройку команд, борющихся за восьмое место на Востоке, мог уже сегодня сравняться с занимающей место в плей-офф «Сибирью». Но в третьем периоде хозяева перевернули игру с ног на голову, забросив четыре шайбы и сняв вопросы о победителе. Ошарашенных нижнекамцев хватило лишь на гол на последней минуте.

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Лучшие команды Востока и Запада сошлись в очной встрече, чтобы выяснить, кто же из них всё-таки сильнее. Команда Андрея Разина захватила преимущество уже на третьей минуте и с тех пор не отпускала его ни на один миг. Железнодорожники не смогли абсолютно ничего поделать с дуэтом «сталеваров» Гераськин — Гребёнкин, который соорудил три из пяти голов магнитогорцев, обеспечил им победу и вывел в лидеры лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Команда из столицы Башкортостана не перестаёт удивлять. Правда, на этот раз со знаком «минус». Видимо, уфимцы исчерпали запас голов в последних матчах, раз ворота далеко не самого крепкого «Куньлуня» они смогли поразить лишь однажды. «Драконы» забросили на одну больше, хотя имели ещё несколько стопроцентных моментов. Впрочем, для сенсационной победы и этого оказалось достаточно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Тольяттинцы, по всей видимости, очень хорошо отметили новогодние праздники, к которым прибавилось и возвращение в строй одного из лидеров — канадца Скотта Космачука. Иначе объяснить их форму в последних матчах тяжело — «Лада» потерпела четвёртое поражение подряд, проиграв в «автомобильном дерби» «Автомобилисту». Екатеринбуржцам будто и не пришлось особо напрягаться — они всё решили к середине встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Спартак» в этом календарном году тоже хандрит. Красно-белые приехали в Минск после трёх поражений подряд и… потерпели четвёртое. Самая результативная команда чемпионата неожиданно забросила лишь одну шайбу в ворота «зубров» (да и то лишь на последней минуте), которые, в свою очередь, трижды огорчили спартаковцев. И это при равном количестве бросков в створ — 25:25.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Зрители матча в Казани, должно быть, отлично выспались — команды «порадовали» болельщиков отсутствием голов в основное и дополнительное время, а в серии послематчевых бросков из девяти попыток была реализована только одна — Кирилл Семёнов стал единственным игроком, сумевшим переиграть голкипера, и помог «Ак Барсу» выиграть четвёртый матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Основное действие в этом матче пришлось на второй период — после стартовой двадцатиминутки, завершившейся вничью 1:1, бело-голубые переключили передачу и оторвались от соперника на комфортные три гола. Довести дело до победы было делом техники — в заключительной трети Джордан Уил оформил хет-трик, а Никита Гусев — ассистентский покер, благодаря которому он догнал Николая Голдобина в гонке лучших бомбардиров КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

По такому ЦСКА болельщики красно-синих успели соскучиться — действующие чемпионы выиграли три матча подряд и сегодня продолжили успешную серию, отгрузив три шайбы в ворота «Торпедо» уже к середине первого периода. А к экватору встречи счёт и вовсе был 5:0! Вторую половину армейцы провели в щадящем режиме, забросив только два раза, как и нижегородцы. Натуральный хет-трик оформил Сергей Плотников, и в каждом взятии ворот ему ассистировали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. 7:2 — полное уничтожение «Торпедо», которое сегодня сподобилось лишь на 15 бросков в створ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

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