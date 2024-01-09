Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 9 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 10 января

ЦСКА уничтожил «Торпедо», Гераськин вывел «Магнитку» в лидеры лиги. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
ЦСКА уничтожил «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии
«Спартак» до сих пор не выигрывает в 2024-м, «Ак Барс» и «Барыс» выдали матч-снотворное.

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Карпухин (Шабанов, Ткачёв) – 03:53 (5x5)     1:1 Кашников (Шафигуллин, Жукенов) – 19:42 (5x5)     1:2 Соколов (Жукенов, Брюквин) – 28:20 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 42:41 (5x5)     3:2 Шабанов (Юртайкин) – 46:37 (5x5)     4:2 Бурдасов (Кадышев, Сошников) – 53:38 (5x5)     5:2 Рыков (Юртайкин) – 57:00 (5x5)     5:3 Пастухов (Шафигуллин, Ураков) – 59:14 (5x5)    

«Трактор» довольно быстро открыл счёт, но к концу второго периода на табло горели 2:1 не в пользу челябинцев — «Нефтехимик», который входит в тройку команд, борющихся за восьмое место на Востоке, мог уже сегодня сравняться с занимающей место в плей-офф «Сибирью». Но в третьем периоде хозяева перевернули игру с ног на голову, забросив четыре шайбы и сняв вопросы о победителе. Ошарашенных нижнекамцев хватило лишь на гол на последней минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Коробкин (Силантьев) – 02:30 (5x5)     2:0 Гребёнкин (Гераськин, Зернов) – 07:04 (5x4)     2:1 Андронов (Кирьянов) – 19:22 (5x5)     3:1 Яковлев (Карпов, Орехов) – 19:44 (5x5)     4:1 Гераськин (Гребёнкин) – 21:43 (5x5)     4:2 Гернат (Каюмов) – 26:57 (5x5)     5:2 Гераськин (Гребёнкин) – 41:43 (5x5)     5:3 Береглазов (Кирьянов) – 59:15 (5x5)    

Лучшие команды Востока и Запада сошлись в очной встрече, чтобы выяснить, кто же из них всё-таки сильнее. Команда Андрея Разина захватила преимущество уже на третьей минуте и с тех пор не отпускала его ни на один миг. Железнодорожники не смогли абсолютно ничего поделать с дуэтом «сталеваров» Гераськин — Гребёнкин, который соорудил три из пяти голов магнитогорцев, обеспечил им победу и вывел в лидеры лиги.

Интервью с Гераськиным после перехода в «Металлург»:
«Авангард» давал шансы. Вопросы ко мне». Откровенное интервью с Гераськиным
Эксклюзив
«Авангард» давал шансы. Вопросы ко мне». Откровенное интервью с Гераськиным

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Смит (Граовац, Фу) – 16:52 (5x4)     1:1 Дроздов (Хмелевски) – 17:38 (5x5)     1:2 Фу (Фу, Фрэм) – 22:53 (5x5)    

Команда из столицы Башкортостана не перестаёт удивлять. Правда, на этот раз со знаком «минус». Видимо, уфимцы исчерпали запас голов в последних матчах, раз ворота далеко не самого крепкого «Куньлуня» они смогли поразить лишь однажды. «Драконы» забросили на одну больше, хотя имели ещё несколько стопроцентных моментов. Впрочем, для сенсационной победы и этого оказалось достаточно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 12:07 (5x5)     0:2 Романцев (Алексеев, Кузнецов) – 15:44 (5x5)     0:3 Алексеев (Зборовский, Романцев) – 32:04 (5x5)     1:3 Минеев (Космачук) – 50:13 (5x5)     1:4 Да Коста (Голышев, Зборовский) – 56:21 (5x5)    

Тольяттинцы, по всей видимости, очень хорошо отметили новогодние праздники, к которым прибавилось и возвращение в строй одного из лидеров — канадца Скотта Космачука. Иначе объяснить их форму в последних матчах тяжело — «Лада» потерпела четвёртое поражение подряд, проиграв в «автомобильном дерби» «Автомобилисту». Екатеринбуржцам будто и не пришлось особо напрягаться — они всё решили к середине встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Волков (Фриц, Энас) – 14:34 (5x5)     2:0 Волков (Фриц, Энас) – 18:30 (5x4)     3:0 Мороз (Горбунов, Денисов) – 41:25 (5x5)     3:1 Беляев (Рубцов, Филин) – 59:55 (5x5)    

«Спартак» в этом календарном году тоже хандрит. Красно-белые приехали в Минск после трёх поражений подряд и… потерпели четвёртое. Самая результативная команда чемпионата неожиданно забросила лишь одну шайбу в ворота «зубров» (да и то лишь на последней минуте), которые, в свою очередь, трижды огорчили спартаковцев. И это при равном количестве бросков в створ — 25:25.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Семёнов – 65:00    

Зрители матча в Казани, должно быть, отлично выспались — команды «порадовали» болельщиков отсутствием голов в основное и дополнительное время, а в серии послематчевых бросков из девяти попыток была реализована только одна — Кирилл Семёнов стал единственным игроком, сумевшим переиграть голкипера, и помог «Ак Барсу» выиграть четвёртый матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Уил (О'Делл) – 05:22 (5x4)     1:1 Грэм (Криштоф) – 14:50 (5x5)     2:1 О'Делл (Уил, Гусев) – 26:59 (5x4)     3:1 Пакетт (Гусев) – 31:30 (5x5)     4:1 Уил (Ожиганов, Гусев) – 39:20 (5x4)     5:1 Уил (Гусев, Менелл) – 44:07 (5x4)    

Основное действие в этом матче пришлось на второй период — после стартовой двадцатиминутки, завершившейся вничью 1:1, бело-голубые переключили передачу и оторвались от соперника на комфортные три гола. Довести дело до победы было делом техники — в заключительной трети Джордан Уил оформил хет-трик, а Никита Гусев — ассистентский покер, благодаря которому он догнал Николая Голдобина в гонке лучших бомбардиров КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Светлаков (Мамин, Каменев) – 05:31 (5x4)     2:0 Окулов (Григоренко) – 09:11 (5x5)     3:0 Долженков (Мамин, Карнаухов) – 10:21 (5x5)     4:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 19:07 (5x5)     5:0 Плотников (Слепышев, Светлаков) – 26:10 (5x5)     6:0 Плотников (Светлаков, Слепышев) – 35:11 (5x5)     6:1 Фирстов – 51:16 (5x5)     7:1 Абрамов (Нестеров, Мамин) – 54:43 (5x4)     7:2 Фирстов (Летунов, Кирсанов) – 59:59 (5x5)    

По такому ЦСКА болельщики красно-синих успели соскучиться — действующие чемпионы выиграли три матча подряд и сегодня продолжили успешную серию, отгрузив три шайбы в ворота «Торпедо» уже к середине первого периода. А к экватору встречи счёт и вовсе был 5:0! Вторую половину армейцы провели в щадящем режиме, забросив только два раза, как и нижегородцы. Натуральный хет-трик оформил Сергей Плотников, и в каждом взятии ворот ему ассистировали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. 7:2 — полное уничтожение «Торпедо», которое сегодня сподобилось лишь на 15 бросков в створ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

КХЛ. Турнирная таблица

Матчи 10 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android