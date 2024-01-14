Панарин побил великий рекорд! А его гол-красавец помог «Рейнджерс» отомстить «Вашингтону»

«Нью-Йорк» прервал серию поражений, а «Кэпиталз» ничего не смогли сделать без Александра Овечкина.

«Вашингтон» и «Рейнджерс» только 13 января встречались друг с другом — и теперь их ждал второй очный матч подряд. Днём ранее сильнее оказались «Кэпиталз» — да ещё как! Уступая по всем статьям, «столичные» перевернули ход встречи. Во многом благодаря шикарной игре Евгения Кузнецова.

Второй матч подряд «Вашингтон» был вынужден играть без своего капитана Александра Овечкина. А у «Рейнджерс», в свою очередь, была радость: в ворота вернулся Игорь Шестёркин.

Именно «Нью-Йорк», на счету которого было уже четыре поражения подряд, и начал встречу удачнее. Джейкоб Труба отдал на Винсента Трочека, который, подобно поезду, промчался до чужой зоны и, стянув на себя троих, сделал передачу Артемию Панарину. Россиянин в касание, находясь уже на одном колене, мощно бросил — 1:0! Со старта матча прошло всего 48 секунд!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Хлебушка это очко стало юбилейным, 400-м в составе «Рейнджерс». Более того, Панарин установил безумное достижение. Артемию понадобилось всего 310 матчей, чтобы пробить отметку в 400 баллов за «рейнджеров»! Россиянин побил клубный рекорд, принадлежавший великому Марку Мессье.

После этого «Рейнджерс» продолжили удерживать преимущество. За 13 минут хозяева позволили «Вашингтону» нанести всего два броска в створ. На 17-й минуте Панарин и вовсе едва не оформил дубль — не успел подставить клюшку на дальней штанге под передачу в большинстве.

У «столичных» изредка появлялись шансы забросить. Чего только стоит попадание в штангу в конце периода от Дилана Строума! Но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Так и произошло.

На последней минуте периода «Рейнджерс» проводили позиционную атаку и почти упустили шайбу за синюю линию. Хоккеисты «Вашингтона» активизировались и побежали вперёд. Но в этот момент Брэйден Шнайдер первым успел к шайбе и отдал передачу вглубь на Алекси Лафреньера. Нападающий оказался совершенно один перед воротами! Лафреньер сместился в центр и бросил — Чарли Линдгрен спас. Но Алекси был первым на добивании и всё же поразил ворота. 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде «Кэпиталз» смогли отодвинуть игру от своих ворот и даже перехватить инициативу! Это вылилось в ситуацию, когда «столичные» долгое время буквально не выпускали игроков «Рейнджерс» из своей зоны. И это принесло свои плоды.

На 32-й минуте защитник «Нью-Йорка» неудачно попытался выбросить шайбу парашютиком из своей зоны. Ти Джей Оши совершил перехват и бросил — Шестёркин спас. Шайба заметалась и отскочила за ворота к Дилану Строуму. Он мощно набросил на пятачок, попав в Оши — и шайба от опытного форварда заскочила за спину Шестёркину! 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего через две минуты «Вашингтон» едва не сравнял счёт. Всё тот же Оши подставил клюшку на пятачке — Шестёркин спас. Затем уже «Рейнджерс» едва не забросили. «Нью-Йорк» получил возможность разыграть «пять на три» и только чудом и усилиями Линдгрена «Кэпиталз» не пропустили.

Началась качельная игра — и в конце периода уже Шести совершил несколько крутых спасений, не дав Оши оформить дубль. Вновь. Ну и сумев помочь «Рейнджерс» выстоять навал в конце периода.

Третий игровой отрезок начался с доминирования хозяев. У «рейнджеров» было несколько шикарных возможностей забить. В начале периода хоккеист «Нью-Йорка» бросал по пустому углу ворот — Ник Дженсен принял шайбу на себя. Несколько раз «рейнджеры» убегали в опасные контратаки. Джимми Веси и вовсе, обокрав защитника, выскочил «один на один» — Линдгрен совершил сумасшедший сейв! Опять!

В конце матча «Вашингтон» попытался поддавить и даже провёл пару опасных атак, но Шестёркин был на высоте! В итоге «Рейнджерс» прервали серию поражений, а «столичным» теперь остаётся лишь с нетерпением ждать возвращения Овечкина.