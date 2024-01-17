«Коламбус» выживает латвийского вратаря из-за россиянина? Мерзликин злится и просит обмен

Качественного вратаря в «Коламбусе» нет с прошлого сезона. Тогда в дедлайн отдали Йоонаса Корписало, но, сдаётся, он был рад покинуть команду с отвратительной защитой. Кажется, теперь истина дошла и до основного вратаря нынешнего чемпионата Элвиса Мерзликина. Ну как дошла… Скажем так: Элвиса чуть ли не подтолкнули к уходу из клуба. Посадили на скамейку почти на месяц. Впервые информация о том, что Элвису нужен «новый сценарий», появилась 13 января. А после победной игры с «Ванкувером» (она стала первой для голкипера в 2024 году), которую смогли выиграть только по буллитам, Мерзликин подтвердил свои намерения перейти в другой клуб.

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К своей нынешней форме Мерзликин шёл долго. Лучшая статистика у него была в первый сезон в НХЛ, но тогда и «Коламбус» был совсем другой – в сезоне-2019/2020 команда обладала более эффективной защитой и даже попала в плей-офф. В последующие три года показатели качества и самой команды, и Мерзликина падали. И только в этом сезоне голкипер вернул себе качественную игру. Он всё ещё пропускает много шайб за игру (в среднем 3,22), а отражённых бросков только 90,6%, но и по внутренним ощущениям, и по качеству игры улучшения есть. Сейчас грустная статистика вратаря больше на совести защитников. Посмотрите хоть на этот гол «Ванкувера». Почему-то перед воротами Мерзликина не оказалось ни одного игрока «Коламбуса». Все сместились на фланг в попытке забрать шайбу и оставили на расстрел вратаря.

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В то же время «Коламбус» сейчас меньше «пожарит» в обороне, чем в предыдущие сезоны. В этом чемпионате они допускают в среднем 9,5 опасного момента у своих ворот за игру, тогда как год назад было 10,95, а в сезоне-2021/2022 – целых 12,87! По количеству отражённых моментов высокой опасности Мерзликин занимает 17-е место в лиге и обходит, например, Линуса Улльмарка, Андрея Василевского и Марка-Андре Флёри. Всего вратарь берёт 81,9% таких бросков. С учётом того, что «Коламбус» остался на седьмой строчке лиги по количеству опасных моментов у своих ворот, Мерзликин — большой молодец.

Со стороны «Коламбуса» решение выглядит глупым. Мерзликин настроен на хорошую игру, провёл классный сезон в составе «Джекетс». И тут извините, но посиди-ка пару месяцев в запасе, дорогой Элвис. Как-то так это выглядело изначально. Общаясь с журналистами, голкипер сказал: «Я просто хочу, чтобы ко мне относились как к номеру один. Считаю, что я – номер один. Я был стабильным номером один. И просто прыгнул прямо на номер три. Я ничего не могу с этим поделать. Единственное, что могу – это тренироваться в те минуты, которые я могу провести в качестве третьего вратаря, и поддерживать своих товарищей по команде настолько, насколько могу и делаю». С 14 декабря основной вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин сыграл пять матчей – это 38% от количества проведённых. Более того: на приличную часть матчей его даже не заявляли вторым голкипером. Мерзликин не получал травму (за исключением игры с «Торонто» ещё в декабре, но повреждение оказалось несерьёзным). Явно не такого отношения к себе ожидал латвиец. Главный тренер Паскаль Венсан без особых причин отказался от голкипера. Сам коуч сказал, что очень хотел посмотреть на Даниила Тарасова в качестве основного вратаря.

Но есть и другой момент, гораздо более интересный. По сведениям The Athletic, руководство команды хотело, чтобы Мерзликин стал лидером не только на льду, но и в раздевалке, чего у вратаря не получилось. Игроки не видят в Элвисе человека, который способен привести франшизу к Кубку через пару лет. А теперь вспомним, как он подрался с Марченко на тренировке: Кирилл упал, споткнувшись о клюшку Элвиса.

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А в игре с «Вашингтоном» голкипер подрался с Уилсоном, за что был награждён двумя минутами штрафа, а Овечкин большинство реализовал.

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Так что информация журналистов похожа на правду. The Hockey news уже писали, что в приобретении Мерзликина заинтересованы «Каролина», «Эдмонтон» и «Торонто». Если обмен состоится, будем считать, что Мерзликину повезло. У него контракт ещё на три года и $ 5,4 млн, а год назад он даже не претендовал на звание качественного голкипера. Обменять его с таким грузом будет сложно. Из трёх команд самые заинтересованные, думаю, «Ойлерз». Но самому «Коламбусу» это в плюс не пойдёт, потому что хорошего второго голкипера у них нет. Наверное, не стоило обменивать весной Джонатана Куика, который переживает вторую молодость в «Рейнджерс». Или, если бы мы жили в идеальном и прекрасном мире без трагедий, то роль второго вратаря, а может, и основного, уже выполнял бы Матис Кивлениекс.

Итак, заменили Мерзликина на Даниила Тарасова. Не исключено, что в глазах латвийца такая рокировка выглядела как «третьего вратаря ценят больше, чем основного». Тарасов весь сезон в каком-то смысле провёл в АХЛ. В каком-то смысле, потому что у Тарасова всего четыре игры в этом сезоне. В оправдание ему скажем, что это не проигранная конкуренция, а травма спины, которую он получил ещё до начала регулярного чемпионата. В АХЛ его отправили для набора формы в начале декабря и довольно скоро вернули обратно. И с ходу отсыпали восемь матчей: в них он одержал две победы (с «Филадельфией» и «Баффало»), но при этом пропустил уже 35 шайб. При этом Даниил, например, лучше Мерзликина в плане отражённых бросков высокой степени опасности – 87%. Но так бывает, когда вратарь сыграл мало: у сыгравшего два матча Аскарова, например, тоже процент очень хороший, даже немного повыше. А учитывая кураж молодых вратарей, удивляться не стоит. Печально следующее: если он пропустил много шайб, но поймал немало сложных, то большая часть из 35 пропущенных – простые и средние броски.

Нужно посмотреть и на статистику базовую, а там всё плохо. У Тарасова за восемь матчей 87,5% отражённых бросков, а пропускает он в среднем 4,09 шайбы – цифры ниже прошлогодних, но не сильно. И всё равно один из худших показателей вратарей в НХЛ. Если бы не эти цифры, Тарасов сыграл бы и с «Ванкувером». Но всё-таки главный тренер, видимо, пока насмотрелся на Тарасова и поставил Мерзликина. Российский голкипер тяжеловато входит в этот сезон, и небольшая пауза была необходима. И есть у Тарасова ещё одна проблема: очень часто травмируется. Более двух сезонов российских голкипер страдал от разных по тяжести травм. И от этого вопросов только больше: почему ставка сейчас сделана именно на него? Пока Даниил не готов.

Даниил Тарасов. Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Понятно, что оставлять без практики Тарасова тоже не вариант. Но не в ущерб другому, как было сделано в «Джекетс». Чередуйте матчи – и проблем нет. Хорошо, вы хотите Мерзликина обменять: для этого совсем не обязательно усаживать в глухой запас. А с учётом большого контракта надо было как раз показать товар лицом другим генеральным менеджерам. Но в «Коламбусе» решили вратаря заморозить, хотя это действует только отрицательно и понижает шансы обменять Мерзликина.

Сами фанаты «Коламбуса» ждут в качестве основного отнюдь не Тарасова. В системе «Джекетс» есть ещё один талантливый вратарь — Джет Гривз. Недрафтованный. Ему тоже предоставили возможность дважды сыграть в НХЛ в декабре. Отразил он 93,5% бросков, а вот пропускал 2,52 шайбы. Для 22-летнего вратаря очень даже хорошо. В фарм-клубе он сейчас выполняет роль основного и справляется хорошо. Но если Мерзликин уйдёт, думаю, основная нагрузка ляжет на Тарасова. Он и опытнее Гривза, и в теории сильнее Спенсера Мартина (второго вратаря «Джекетс» по сезону). Но сейчас Венсан бросил его в самое пекло: не сломается ли Тарасов психологически с таким количеством пропущенных шайб? Да и физически…

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Похоже, что в «Коламбусе» полноценно махнули рукой на этот сезон. Прямо в декабре. После двух месяцев со старта чемпионата. Кому-то может показаться, что ещё рано, но при такой плотности таблицы и количестве команд шансов на плей-офф у них, по сути, нет уже сейчас. Даже «Тампа» может в плей-офф не выйти, чего уж говорить о командах другого уровня. Возможно, поведение Мерзликина подтолкнуло руководство в первую очередь навести порядок в раздевалке. Коллектив — слишком тонкая и сложная вещь. И если часть хоккеистов действительно винит Мерзликина в поражениях, то, возможно, действительно стоит его отпустить и готовить хорошую атмосферу в раздевалке уже к следующему сезону.