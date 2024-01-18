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«Сибири» присудили четыре технических поражения, почему это слишком жёсткое и несправедливое решение КХЛ, мнение

КХЛ обошлась с «Сибирью» слишком жёстко. И не надо говорить про регламент
Лев Лукин
«Сибири» присудили четыре технических поражения
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Лига умеет быть в меру снисходительной, но не в этот раз.

История со снятием очков с «Сибири» — одна из главных трагикомедий за всё время существования КХЛ. Команда борется за плей-офф, дорожит каждым набранным баллом, и именно в этот момент разворачивается какая-то совершенно немыслимая, глупая ситуация, и в один день «Сибирь» с восьмого места Востока отправляется на девятое, получая жёсткий удар под дых всему коллективу хоккеистов, которые вообще не виноваты ни в чём… Просто сюр.

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Случай почти беспрецедентный по масштабу – сразу четыре технических поражения. Хотя это не рекорд, а повторение рекорда: помните, как «Йокериту», сбежавшему из КХЛ после начала СВО, дали столько же в серии плей-офф со «Спартаком»? Наказывала очками лига ранее и за нарушение лимита на легионеров. «Витязь» в октябре 2008-го обыграл в Чехове «Трактор», но вскоре получил «технарь», так как тогдашний главный тренер команды Сергей Гомоляко заявил на матч пятёрку легионеров, а разрешалось в игре использовать только четверых.

Тогда, кстати, Гомоляко очень смешно оправдывался: мол, не знал регламент, да и вообще – что это за легионеры у меня? «Трое из пятерых кататься не умеют», — сокрушался Сергей Юрьевич, руливший «Витязем» в бессмысленную и беспощадную тафгайскую эпоху. Но это, конечно, было не важно. Пять настоящих, полноценных легионеров вместо разрешённых четырёх – это нарушение, и за него «Витязь» тогда понёс наказание. Как и сейчас «Сибирь». Однако есть ощущение, что с новосибирцами обошлись излишне сурово и как-то подчёркнуто по-уставному…

Фёдор Гордеев

Фёдор Гордеев

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Дело ведь даже не в том, что «ну какой из Гордеева легионер?». Хотя легионер из него действительно никакой — это русский парень, родившийся в Омске. Но это ладно, понятно, что есть спортивное гражданство, отличающееся от гражданства обычного, и это правила, по которым играют все. Однако как раз здесь-то и начинаются странности: почему у Гордеева вообще было другое спортивное гражданство? Он ведь никогда не был заигран за национальную команду другого государства. Да, прожил всю жизнь за океаном, но ведь за сборные-то ни Канады, ни США не играл, а именно это важно для понятия «спортивное гражданство». Большой вопрос к ФХР, ведь именно федерация решает, кто может играть за сборную России (то есть иметь российское спортивное гражданство), а кто не может.

Другая странность в том, что КХЛ не смогла выявить нарушение сразу же, моментально. Конечно, руководители «Сибири» грубо ошиблись, что не проверили всё, что можно (хотя утверждают, что вроде как проверили), но ведь и лига признаёт, что «автоматизированная система проверка легитимности не сработала». Значит, случай неоднозначный, сложный…

Я, собственно, веду к тому, что можно бы было ограничиться и очень строгим выговором. И импонирует официальная позиция «Сибири» — весьма взвешенная, исключая, конечно, концовку релиза, где топорно и популистски продавливается политическая повестка.

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Случай оказался беспрецедентный, необычный, лига сама в нём разобралась далеко не сразу. А вот вердикт оказался моментальным и чересчур суровым, учитывая турнирное положение «Сибири» и весь драматизм борьбы за плей-офф на Востоке. Может, всё-таки не стоило вмешиваться в эту гонку со стороны, а нужно было проявить некую допустимую лояльность?

Ведь КХЛ умеет быть снисходительной. С ходу вспоминается, как лига нянчилась с «Йокеритом» в последние сезоны финнов. Самовольные уходы на карантин, снятие с Кубка Гагарина, ультиматумы руководству КХЛ, необеспечение нормальных условий для гостевых команд в Финляндии, отказ приезжать на матч в Беларусь…

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«Шуты» за период с 2020 по 2022 год порядком надоели, но КХЛ мирилась с разного рода особенными обстоятельствами, выписав лишь раз «технарь» за откровенный политический бойкот игры в Минске.

«Сибирь» же сейчас, конечно, не имеет никаких смягчающих сторонних факторов, но разве в принципе вся эта ситуация располагает к мгновенной «казни»? А именно так выглядит решение лиги: из-за него новосибирцы уже вылетели из зоны плей-офф, и теперь им бороться за возвращение на фоне сами понимаете какого психологического состояния коллектива.

Илья Морозов

Илья Морозов

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Да, те, кто вспомнит про регламент, будут правы. В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ обязана применить к «Сибири» именно те санкции, которые применила. Ни больше, ни меньше. Но и снова всё не так однозначно… Сейчас мы уже поняли, что статус Фёдора Гордеева – «иностранный игрок». Однако как быть с тем, что на момент сентябрьских матчей даже пресловутая автоматизированная система проверки легитимности этот статус не выявляла? Выходит, «иностранным игроком» Гордеева признали уже задним числом. А могла лига это не признавать и не активировать механизм санкций по регламенту? Кажется, вполне себе могла, если бы хотела…

Жаль в этой ситуации больше всего новосибирских болельщиков и игроков «Сибири». Но первым остаётся только поддерживать клуб даже в самой сложной и дурацкой ситуации. А вторым придётся сделать так, чтобы даже с отнятыми очками выйти в плей-офф. На оценку работы руководителей «Сибири» со стороны Попечительского совета клуба и соответствующие выводы в их отношении это уже никак не повлияет. Кое для кого эта глупая история точно должна стать последней каплей.

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