Тарасенко — главная звезда дедлайна НХЛ? «Оттава» уже хочет обменять форварда

Летом болельщики «Оттавы» радовались обмену Алекса Дебринкэта, который не горел желанием играть за их клуб. В родной Мичиганщине форвард получил контракт на $ 7,88 млн — что ж, «сенаторы» вписали в эти деньги сразу двух вингеров: полученного в обмене от «Детройта» Доминика Кубалика, а также подписанного на рынке свободных агентов Владимира Тарасенко. Самые оптимистичные фанаты писали, что один Кубалик наберёт больше очков, чем «предатель» Дебринкэт.

Пока эти прогнозы не сбываются. Форвард «Детройта» ожидаемо сбавил в продуктивности после невероятного старта сезона, но все равно набрал 40 очков к середине регулярки — и на данный момент это больше, чем суммарный показатель Кубалика и Тарасенко. «Оттава» прочно прописалась на последнем месте на Востоке, пропустив вперёд даже хаотичный «Коламбус», и уже можно ждать от клуба распродажи на дедлайне.

Дедлайн этот пока обещает быть как никогда унылым — если, конечно, не случится максимально внезапного для всех падения одной из команд. У клубов, которые уже фактически выпали из борьбы за плей-офф, очень мало интересных «ренталов» на истекающих контрактах. Пожалуй, топ-6 атаки могут усилить только перезапустившийся в «Монреале» Шон Монахан, солидный второй центр Адам Хенрик и Тарасенко, который в этой скромной компании кажется самым интересным вариантом. Как же Русский танк проводит сезон в Канаде и какие клубы могут им заинтересоваться?

Владимир Тарасенко Фото: Sean Kilpatrick/AP Photo/ТАСС

Перед этим сезоном (впрочем, как и перед прошлым) «Оттава» выглядела командой, которая должна прерывать серию непопаданий в плей-офф: у «сенаторов» был интересный дуэт молодых центров Штюцле — Норрис, местная легенда в лице Клода Жиру, боевитый капитан Брэди Ткачук, нормальный подбор чекеров для нижних звеньев и неплохая по именам защита, глубину которой увеличил обмен Джейкоба Чикрана на прошлом дедлайне. Всё пошло наперекосяк уже с первых недель сезона, когда историческую 41-матчевую дисквалификацию за ставки получил центрфорвард Шейн Пинто, остававшийся без контракта.

Буквально через несколько дней прилетела новость о том, что НХЛ лишит «Сенаторз» одного из драфт-пиков первого раунда в ближайшее время из-за того, что клуб, меняя Евгения Дадонова в «Вегас», не оповестил новых покупателей обо всех условиях его контракта, включащих запрет на обмен: из-за этого сорвался обмен с «Анахаймом». Свежеиспечённый владелец «Оттавы» Майкл Андлауэр, который отдал за беспокойное хозяйство $ 1 млрд, на пресс-конференции заявил: «То, что я всё это унаследовал, выше моего понимания». Это стоило работы генменеджеру Пьеру Дориону.

Результат, который «Оттава» показывала на льду, был примерно таким же. Болельщики поражались тому, что место главного тренера Ди Джея Смита долгое время оставалось неприкосновенным, хотя клуб порой играл в откровенно туповатом стиле, который не подходил для тех мастеров, что собраны в клубе. Отставка Смита случилась только в середине декабря и казалась откровенно запоздавшей — да и выбор преемника многих удивил. Им стал 71-летний Жак Мартен — человек, который начал работать в НХЛ ещё в 1986-м в «Сент-Луисе», добивавшийся успеха в «Оттаве» рубежа веков за счёт оборонительного хоккея. Ход не сработал: при Мартене команда проиграла 9 игр из 13.

Жак Мартен Фото: Justin Tang/AP Photo/ТАСС

Из-за нестабильности «Оттавы» постоянства в игровых звеньях команды тоже не было. Чаще всего Тарасенко выходил на лёд вместе с Тимом Штюцле и Дрэйком Батерсоном — и это звено стало самым результативным в команде, забросив 10 шайб. Владимир — второй лучший игрок по показателю полезности в команде с отрицательной разницей шайб («+9», у центра Ридли Грейга «+14»). Совсем недавно Тарасенко набрал 600-е очко в НХЛ, а также принёс «Оттаве» победу над «Сан-Хосе» шайбой за пять секунд до конца встречи. Впрочем, продуктивность форварда осталась почти такой же, как и в «Блюз»: 28 очков в 37 матчах против 29 очков в 38 матчах до обмена — и это с учётом того, что игровое время Тарасенко сократилось и он не раз выходил в третьем звене.

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Никаких надежд на то, что «сенаторы» ещё могут зацепиться за плей-офф, не осталось. «На ум приходят постоянные провалы в зоне обороны, невозможность сохранить владение шайбой, то, что игроки занимают неправильные позиции. Большинство — ниже среднего, меньшинство — худшее в лиге. Слишком многие игроки этой команды выступают ниже своего потенциала», — пишет журналист Ottawa Sun Брюс Гарриох. И новые менеджеры команды наверняка захотят получить какие-то активы от провального сезона: но НСА в конце сезона становятся лишь Кубалик, Тарасенко и форвард нижних звеньев Шартье.

Какие реальные претенденты могут возникнуть, если Тарасенко станет доступен для обмена? Наверное, в первую очередь снова всплывёт «Бостон»: «мишки» уже очень давно назывались претендентами на форварда, стиль игры которого подходит той философии, которую в команде давно уважают. Конечно, линия центров «мишек» смущает, но в состав надо добавить чистого снайпера: Пастрняк, как всегда, проводит великолепный сезон, однако за его спиной маловато глубины, и в топ-6 прорываются игроки, которым их прошлые клубы даже не сделали квалификационное предложение.

Владимир Тарасенко в «Рейнджерс» Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Было бы интересно во второй раз подряд посмотреть на Владимира в «Рейнджерс»: после того как Филип Хитил попал в список травмированных, у команды есть место под потолком. Бóльшую часть сезона в одном звене с Панариным играет Алекси Лафреньер, который в этом году наконец стал показывать что-то похожее на уровень первого номера драфта, но правый фланг — не его родная позиция. Тарасенко неплохо показал себя в прошлогоднем плей-офф, забросив три шайбы в равных составах, когда команде не хватало голов — и, вполне возможно, «Рейнджерс» захотят повторить прошлогодний опыт.

Наконец, другой вечный претендент на Тарасенко — «Каролина». Форвард мог отправиться туда уже летом, но случились какие-то нестыковки, о которых говорил генменеджер «ураганов». Теперь же «Харрикейнз» неожиданно много забивают, но это во многом обеспечено сильной бригадой большинства. Кроме того, мы слишком привыкли к тому, что в плей-офф команде, которая грузит всё на ворота, не хватает качественного снайпера, чтобы превращать количество в качество: прямо сейчас таким можно назвать только Свечникова, карьеру которого вновь притормозили травмы.

Правда, захочет ли Тарасенко, чтобы его меняли? В его контракте есть пункт о запрете на обмен: форвард может снять его по запросу клуба, и менеджмент «сенаторов» якобы обратился с такой просьбой в начале января. Однако, как сообщает журналист Франк Серавалли, Тарасенко не торопится это делать: семье хоккеиста понравилось в Оттаве, сын уже играет в местной команде, а сам форвард стал хорошим ментором в раздевалке для молодых игроков. Впрочем, менеджмент всегда может сказать: если Тарасенко так понравилось в команде, ничто не мешает ему снова выбрать её летом, когда форвард опять станет НСА.