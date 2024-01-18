«Торпедо» снова удивило унылостью в атаке, а «Динамо» проиграло на фоне болезни.

«Сибирь» все дальше от плей-офф, «Ак Барс» прорвало. Итоги дня в КХЛ

18 января в рамках регулярки КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим их итоги.

«Сибирь» выходила на первый домашний матч с чудовищным моральным уроном после четырёх потерянных очков: неудивительно, что старт хозяева провалили, получив 0:2 в первом периоде. Искорку надежды зажёг 18-летний Владимир Михалёв, который начинал игру 13-м форвардом, но забил чуть ли не в третьей своей смене. Впрочем, лидеры «Салавата» сказали своё слово позже: «Салават» забросил две шайбы за две минуты и увёз из Новосибирска победу.

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Олег Браташ удивил многих, оставив в запасе на матч с «Ак Барсом» нескольких лидеров команды: свой шанс проявить себя получили запасные игроки. Возможно, тольяттинцев не впечатлила форма казанского клуба, который умудрился проиграть в Сочи. Судя по всему, это поражение завело звёзд «Ак Барса»: впервые с ноября победила команда Зинэтулы Билялетдинова, а Митчелл Миллер отметился красивейшим голом в индивидуальном проходе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

После впечатляющего разгрома «Металлурга» казалось, что «Торпедо» вышло из кризиса, однако уже первый период матча с «Витязем» шокировал местных болельщиков: 1:13 по броскам и гол от гостей. У «Витязя» дубль оформил защитник Владислав Валенцов, который в предыдущих 154 играх регулярки отличился лишь трижды. Команда Игоря Ларионова забила только дважды, нанеся за матч всего 18 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Вчера тренировались 15 человек – 10 человек были под капельницей. У нас ещё сегодня с утра люди лежали под капельницей», — поразил журналистов после матча Алексей Кудашов. Даже несмотря на такое состояние, игроки «Динамо» бо́льшую часть игры с «Нефтехимиком» атаковали, обстучали штанги, но Филипп Долганов, отразивший 44 броска, и дисциплинированная игра «Нефтехимика», ни разу не удалившегося, помогли увезти из Москвы победу. Теперь нижнекамцы идут в зоне плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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