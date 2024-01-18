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Результаты матчей КХЛ 18 января, турнирная таблица, видео, обзоры, расписание матчей 19 января

«Сибирь» все дальше от плей-офф, «Ак Барс» прорвало. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 18 января
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«Торпедо» снова удивило унылостью в атаке, а «Динамо» проиграло на фоне болезни.

18 января в рамках регулярки КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов – 00:28 (5x5)     0:2 Хмелевски (Дроздов) – 18:26 (5x5)     1:2 Бек (Мёрфи, Андреофф) – 26:40 (5x3)     2:2 Михалёв (Пайгин) – 32:42 (5x5)     2:3 Шаров (Мелош, Хмелевски) – 46:10 (5x4)     2:4 Мелош (Хафизуллин, Хмелевски) – 48:16 (5x5)    

«Сибирь» выходила на первый домашний матч с чудовищным моральным уроном после четырёх потерянных очков: неудивительно, что старт хозяева провалили, получив 0:2 в первом периоде. Искорку надежды зажёг 18-летний Владимир Михалёв, который начинал игру 13-м форвардом, но забил чуть ли не в третьей своей смене. Впрочем, лидеры «Салавата» сказали своё слово позже: «Салават» забросил две шайбы за две минуты и увёз из Новосибирска победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дыняк (Кателевский, Войнов) – 30:08 (5x5)     1:1 Волгин (Шумаков, Сёмин) – 30:33 (5x5)     2:1 Лукоянов (Дыняк, Кателевский) – 32:40 (5x5)     3:1 Кагарлицкий (Галиев, Шипачёв) – 39:19 (5x4)     4:1 Миллер (Билялов, Шипачёв) – 40:44 (5x4)     5:1 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 44:04 (5x4)    

Олег Браташ удивил многих, оставив в запасе на матч с «Ак Барсом» нескольких лидеров команды: свой шанс проявить себя получили запасные игроки. Возможно, тольяттинцев не впечатлила форма казанского клуба, который умудрился проиграть в Сочи. Судя по всему, это поражение завело звёзд «Ак Барса»: впервые с ноября победила команда Зинэтулы Билялетдинова, а Митчелл Миллер отметился красивейшим голом в индивидуальном проходе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Валенцов (Ежов, Яремчук) – 10:43 (5x5)     0:2 Валенцов (Аркалов) – 26:04 (5x5)     1:2 Орлов (Белевич, Веряев) – 29:49 (5x5)    

После впечатляющего разгрома «Металлурга» казалось, что «Торпедо» вышло из кризиса, однако уже первый период матча с «Витязем» шокировал местных болельщиков: 1:13 по броскам и гол от гостей. У «Витязя» дубль оформил защитник Владислав Валенцов, который в предыдущих 154 играх регулярки отличился лишь трижды. Команда Игоря Ларионова забила только дважды, нанеся за матч всего 18 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уил (Пакетт, Ожиганов) – 18:13 (5x5)     1:1 Сетдиков (Пастухов) – 23:39 (5x5)     1:2 Соколов (Клок, Брюквин) – 38:54 (5x4)    

«Вчера тренировались 15 человек – 10 человек были под капельницей. У нас ещё сегодня с утра люди лежали под капельницей», — поразил журналистов после матча Алексей Кудашов. Даже несмотря на такое состояние, игроки «Динамо» бо́льшую часть игры с «Нефтехимиком» атаковали, обстучали штанги, но Филипп Долганов, отразивший 44 броска, и дисциплинированная игра «Нефтехимика», ни разу не удалившегося, помогли увезти из Москвы победу. Теперь нижнекамцы идут в зоне плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 19 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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