Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Флорида» — «Миннесота» — 4:6, обзор матча, Капризов набрал три очка и принёс победу «Миннесоте», видео

Капризов в огне! Выдал лучший матч в сезоне и добился уникального достижения в карьере НХЛ
Максим Макаров
Капризов выдал лучший матч в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии
«Миннесота» переиграла «Флориду» в фантастической встрече.

Сегодня на «Амерант Банк Арена» встретились «Флорида» и «Миннесота». Команды встречаются второй раз в этом сезоне, в первом матче победу праздновали «дикари», переиграв «пантер» со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp)     1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35     1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp)     1:3 Фэйбер (Болди, Эрикссон Эк) – 27:36 (pp)     1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp)     2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27     2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp)     3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05     4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23     4:6 Хартман – 59:48    

В самом начале встречи Уильям Локвуд ударил Флёри и спровоцировал заварушку, по итогам которой «Миннесота» оказалась в большинстве. И Кирилл Капризов реализовал лишнего, подставив клюшку после прострела Мэтта Болди.

ВИДЕО

Далее Брэндон Дьюхейм решил объяснить Локвуду, как необходимо себя вести, отправив того в нокаут. Больше Локвуд на площадке не появился.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Начало второго периода получилось обескураживающим для гостей: Аарон Экблад на первой минуте сравнял счёт. Но далее пиршество «Миннесоты» в большинстве продолжилось: Хартман, Эрикссон Эк и Цуккарелло реализовали три большинства подряд и создали комфортное преимущество для «Уайлд». Одним из ассистентов Цуккарелло стал Капризов, набравший второе очко в матче. Это позволило Кириллу выйти на чистое четвёртое место в истории «Миннесоты» по количеству игр с 2+ очками. И после этой шайбы произошло уникальное событие: на отметке 30:32 Сергей Бобровский и Марк-Андре Флёри одновременно покинули свои ворота, уступив место бэкапам, словно это Матч звёзд.

ВИДЕО

До перерыва «Флорида» успела огорчить Густавссона, запихав шайбу с пятака усилиями Луостаринена.

Третий период начался с двух убойных моментов Капризова, один из которых он реализовал. Таким образом, эта шайба стала пятой (!) за матч в большинстве для «Миннесоты».

ВИДЕО

Для самого Капризова это достижение – два гола за матч в большинстве – оказалось уникальным в карьере НХЛ. Ранее Кирилл ограничивался одним голом при реализаации лишнего в рамках одной встречи.

Хозяева не опустили руки и на 49-й минуте с 18-секундным интервалом забросили дважды. Отличились Лунделль и Форслинг. В концовке «пантеры» обрушили град опасных моментов на Густавссона, но тот выдержал, а точку поставил Райан Хартман, поразивший пустые ворота потрясающим бильярдным броском.

ВИДЕО

«Флорида» проиграла четвёртый матч кряду, а «Миннесота» реабилитировалась за вчерашнее поражение от «Тампы».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android