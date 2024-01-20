«Северсталь» — самая горячая команда КХЛ прямо сейчас. В 2024-м они только побеждают

Кто бы мог подумать, что 2024 год в КХЛ лучше всего начнёт «Северсталь»? Конечно, хоккейные гурманы давно отмечали команду Андрея Козырева как одну из трёх-четырёх самых стильных в лиге, однако в плане турнирного результата долгое время ничего не менялось: Череповец шёл на привычном и вполне комфортном для плей-офф седьмом-восьмом месте. Однако «Северсталь» выиграла все семь матчей в новом году, при этом команда с репутацией разухабисто-атакующей за это время пропустила лишь восемь раз и оформила три «сухаря».

Красиво было бы связать эти успехи с неожиданным появлением в составе третьего вратаря Александра Самойлова. Болельщики «Северстали» наверняка поёжились, когда узнали о том, что вне игры одновременно остался дуэт Шостак — Шугаев, который в этом году и так был не очень-то надёжен, совокупно отражая лишь 89,6% бросков. Однако Самойлов, который весь этот сезон провёл в «Буране», великолепно показывает себя в 2024-м, пропуская 0,55 шайбы в среднем за игру. Повторимся: красиво было бы назвать это историей Золушки, но все полевые игроки перед Самойловым проявляют себя прекрасно.

Александр Самойлов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В прошлом сезоне, во многом с подачи Романа Ротенберга, обсуждалось влияние Козырева на сенсационную игру «Торпедо» Игоря Ларионова. Сейчас, когда оба тренера начали самостоятельную работу, различие между ними видно. Несмотря на схожую игровую философию, босс «Северстали» менее догматичен, чем Профессор, многие публичные выступления которого сводятся к «Курс у нас один — правильный». Моментами Череповец может закрыться, потерпеть и выдержать за счёт самоотверженности и блокированных бросков — но именно что моментами.

Много говорится о том, как «Северсталь» атакует. Конечно, философия Череповца — это красиво: команда не теряет шайбу просто так, всегда старается сохранять контроль при входе в зону и выходе из неё, в чужой зоне расписывает комбинации, запутывает соперника сменой мест. Однако вся эта красота начинается в первую очередь благодаря мощному и качественному прессингу за чужими воротами. Быстрые форварды «Северстали» перекрывают большинство вариантов для выхода из зоны, выполняя большой объём движения, а защитники играют высоко, обеспечивая компактность. Сохранять её помогает скорость: и сами игроки в Череповце собраны быстрые, и явных командных провалов по ходу сезона мы не припомним.

В принципе, нацеленность на прессинг отличала и «Северсталь» Андрея Разина, но раньше «сталевары» могли играть осторожнее, владея преимуществом, из-за чего часто его упускали. Череповецкая команда и тогда, и сейчас, остаётся самой низкорослой и самой молодой в КХЛ — и можно было бы подумать, что «Северсталь» будут размазывать по бортам. Как писали в одном из телеграм-каналов, в команде сейчас вообще запрещены силовые приёмы — и это удивительно с учётом того, что и Козырев, и его ассистент Вадим Хомицкий были защитниками, не раз собиравшими более 100 штрафных минут за сезон.

Однако в современном хоккее уже не всегда надо идти в тело, чтобы отобрать шайбу. Не самая звёздная по именам защита «Северстали» играет грамотно. Мобильные защитники не только эффективно подключаются к атакам, но и грамотно используют свои клюшки, в позиционной игре перекрывая перспективные варианты паса и организовывая перехваты. За две игры в Челябинске и Екатеринбурге «Северсталь» суммарно отметилась лишь шестью хитами, потому что они просто не требовались. Однако блокшоты в современном хоккее остаются критически важными, и здесь череповчане могут заблокировать и пять бросков за минуту в сложных игровых ситуациях.

Команда Козырева учится по ходу сезона — в принципе, как и прошлогоднее «Торпедо». Можно вспомнить, каким фестивалем контратак «2 в 1» выглядел первый матч Ларионова в КХЛ и как всё устаканилось через пару месяцев. «Северсталь» на старте сезона тоже заигрывалась — и в конце ноября, например, получила шесть шайб в Хабаровске от команды, которая великолепно умеет ловить заигравшегося соперника на контратаках. Адаптация к новым требованиям происходит постепенно: и вот Никита Седов, который до этого сезона сделал пять передач в 101 матче КХЛ, в матче со СКА вместо ожидаемого броска от синей линии делает отрезающую соперников передачу на чужой пятак.

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Это связано и с тем, что Козырев предъявляет достаточно жёсткие требования к игрокам. Хотя философии нынешнего и бывшего тренера «Северстали» в чём-то похожи, тащившие команду в эру Разина Вовченко и Петунин не смогли заиграть при новом руководстве, после чего отправились в Магнитогорск. Впрочем, большинство лидеров команды прошлого года остались на месте и продолжают прогрессировать. Стоит отметить и менеджмент команды, который по ходу сезона усилил оборону опытным домоседом с энхаэловским опытом Ярошем и игроком молодёжки Грудининым.

Андрей Козырев Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Ну а фундамент нынешней команды выстроен на одном удачном обмене Владислава Подъяпольского. В прошлом году пришедшие на его место Александр Самонов и Даниил Пыленков помогли команде дойти до седьмого матча в серии с ЦСКА, а летом обоих очень удачно обменяли. В совокупности «Северсталь» получила двух первых центров в лице Данила Аймурзина и Ильи Иванцова, плюс вингера Александра Скоренова — все эти ребята идут в топ-5 бомбардиров команды. Не стоит забывать и о 50 млн рублей денежной компенсации, а также о лучшем бомбардире «Алмаза» в МХЛ Эмиле Пьянове.

Прямо сейчас, на фоне кризиса ЦСКА и больших проблем «Торпедо», «Северсталь» может мечтать о пятом месте — а ведь и «Спартак», у которого сейчас чудовищный кризис травм, не так уж и далеко: да, восемь очков отрыва, но и две лишние проведённые игры. Три года подряд «Северсталь» была вполне близка к проходу первого раунда, но проигрывала топовым оппонентам в мелочах и нюансах. Будет ли хоккей Козырева эффективным в плей-офф? Узнаем уже через месяц с небольшим.