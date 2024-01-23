«Погоня за Гретцки выглядит всё более устрашающей». Почему Овечкин перестал забивать?

Нынешний сезон может стать для Александра Овечкина худшим в карьере. Нападающий «Вашингтона» забил всего восемь голов в 41 матче — он идёт по графику на 15-16 шайб за чемпионат.

«15 голов. Это всё, с чем Овечкин может завершить сезон-2023/2024 такими темпами.

Алекс ни разу не заканчивал чемпионат с жалкими 15 голами. Он никогда не опускался ниже отметки в 20 шайб, даже в укороченные сезоны. Впервые в своей карьере Ови провёл 13 матчей подряд без голов. Пять шайб, которые он забросил на данный момент, не так уж и впечатляют — только три были забиты, когда вратарь находился в воротах», — писала месяц назад, 18 декабря, журналистка The Athletic Шайна Голдман.

С тех пор Александр ещё трижды поразил ворота соперников. Однако в последний раз он забрасывал ещё в начале 2024 года — 3 января в матче с «Питтсбургом». После этого — тишина. И, несмотря на все надежды и поддержку, динамика очевидна.

«Даже если 38-летний Овечкин далёк от своего расцвета, это резкий и неожиданный спад для одного из величайших снайперов всех времён», — продолжает Голдман.

Так что же стоит за «засухой» стареющей суперзвезды? Является ли эта суровая реальность новой нормой? Есть ли шанс, что он сможет изменить ситуацию во второй половине сезона? Давайте разбираться.

«Слон в комнате — его возраст»

«Слон в комнате — его возраст. Не каждый хоккеист играет до 38 лет в НХЛ, а если и добирается до такого возраста, то на этом этапе своей карьеры зачастую остаётся лишь оболочкой самого себя. Кривые старения, очерченные в работах Люка и Джоша Янггренов из Evolving Hockey или Кэма Лоуренса, ныне работающего в «Коламбус Блю Джекетс», подтверждают это. Они говорят нам, что игрок имеет тенденцию достигать пика в возрасте от 20 до 25 лет и начинает регрессировать в возрасте 30 лет с резким спадом ближе к 40 годам. Стоит отметить, что выборка хоккеистов, продолжающих играть в возрасте ближе к 40, очевидно, намного меньше, чтобы с ней было удобно работать.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

На кривых старения могут быть отклонения от нормы и случайности, и это обычно касается элитных талантов. Пик таких хоккеистов имеет тенденцию быть настолько высоким, что возможный возраст их спада всё ещё может быть выше среднего. Это — в сочетании с тем фактом, что результативность при игре в большинстве, как правило, с возрастом снижается медленнее, чем результативность при игре в равных составах (как показывает работа нынешнего помощника генерального менеджера «Каролины» Эрика Тульски) — теоретически должно работать в пользу Овечкина. То же самое следует сказать и о том факте, что спортсмены, наносящие много бросков, стареют быстрее, чем обычные снайперы (на что указывают работы Тульски и Райана Стимсона). Просто в этом сезоне проблема может быть в другом», — пишет Голдман.

Игра в большинстве

Игра в большинстве особенно бросается в глаза, поскольку именно в этом аспекте Овечкин обычно наиболее опасен. В среднем около 37% его голов за сезон были забиты в большинстве. В свои лучшие годы результативность Алекса в большинстве составляла 50% от общего количества шайб. В нынешнем сезоне, учитывая, что долгое время на его счету был всего один гол при игре в большинстве, на долю шайб, заброшенных в таком формате, приходилось 20% его результативности, что являлось самым низким показателем в карьере. Это падение более чем на 10% по сравнению с каждым из последних двух сезонов.

В текущем чемпионате Овечкину ужасно не везло с реализацией. В большинстве он реализовал лишь 5,6% бросков, тогда как обычно этот показатель приближается к 15%. Его результаты должны возрасти, подобравшись к среднестатистическому уровню, и привести к большему количеству голов, особенно с учётом того, что частота бросков Александра не намного ниже, чем в прошлом году, когда ему удалось забить 14 голов в большинстве. Фактически качество его бросков лучше, чем в прошлом году, — индивидуальный показатель ожидаемых голов к середине декабря составлял 2,3 на 60 минут. Судя по качеству бросков Ови, даже если не принимать во внимание его талант в этом плане, ожидалось, что он должен был забросить около пяти шайб при игре в большинстве ещё к середине декабря.

Фото: Статистика предоставлена HockeyViz

Фото: Статистика предоставлена HockeyViz

Фото: Статистика предоставлена HockeyViz

Около 30% незаблокированных попыток бросков — мимо створа, что относительно мало по сравнению с прошлыми годами. Но важное отличие состоит в том, насколько часто соперники блокируют броски Овечкина. В этом сезоне было заблокировано чуть менее 34% его попыток, что довольно близко к показателю прошлого сезона. В среднем (статистика приведена с кампании-2007/2008) спецбригады меньшинства блокировали только около 27% бросков.

В прошлые сезоны соперники, играя в меньшинстве, не могли взять на себя больше обязанностей в отношении того, чтобы останавливать Овечкина, хотя он представлял собой самую большую угрозу «Вашингтона» при игре в большинстве. В первой спецбригаде было слишком много талантливых игроков, чтобы их можно было «читать». Таким образом, сейчас тот факт, что у команды меньше опций при игре в большинстве, вероятно, объясняет, почему спецбригады меньшинства ещё активнее блокируют броски Овечкина.

Возможно, именно поэтому хоккеисты соперников, пытающиеся «убить» большинство «столичных», считают, что они могут ещё больше хитрить в отношении Алекса, если не полностью перекрывают линии броска. Мешая ему в первую очередь завладеть шайбой, соперник нейтрализует лучший бросок «Вашингтона» в большинстве. Для соперников ситуация становится ещё лучше, если они могут перехватить шайбу и освободить свою зону. Если заставить кого-то вроде Овечкина, который играет 95% доступного времени в большинстве, откатываться назад, это может привести к изнурению во время длительных смен.

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Следует также учитывать предсказуемость расстановки «Кэпиталз» в большинстве. Конечно, в этом сезоне были изменения: первое — потеря Никласа Бекстрёма, второе — вывод Евгения Кузнецова из топ-звена и перевод туда Тома Уилсона. Но отсутствие плавного движения, слишком большая инертность и застой в формациях вредят «Вашингтону». То же самое касается и очевидной стратегии в виде «попытаемся накормить Овечкина передачами, чтобы он продемонстрировал свой легендарный щелчок в касание».

Легендарный щелчок

Такой вид броска, как щелчок, в наше время используется не так часто, потому что игрокам довольно легко прочитать расстановку соперника. В случае российского нападающего это может означать, что соперники выжидают, пока клюшка Алекса, взмыв в воздух, будет готова нанести бросок. Если этому предшествует правильный пас, остановить Ови может быть одной из самых сложных задач в принципе. Это движение перед броском имеет важное значение для уровня опасности самого броска. Голкиперу сложно среагировать на поперечную передачу вдоль ворот. Что делает попытки Ови менее опасными, чем в прошлые годы, так это то, откуда часто исходит решающий пас. Независимо от того, задействован ли Александр в первой или второй спецбригаде, ему обычно отдаëт передачи от синей линии либо Джон Карлсон, либо Расмус Сандин.

Сравните это с прошлым годом. Из 15 голов Овечкина в большинстве в сезоне-2022/2023 11 были забиты бросками в одно касание. Шесть шайб Алекс оформил после передач из центра, ещё пять — после поперечных пасов. Таким образом, какими бы опасными ни были щелчки в касание от Ови, эти броски не так смертоносны, как могли бы быть благодаря подготовленной передаче. Игра развивается, и даже некоторым из лучших приходится приспосабливаться.

Первый гол, который Овечкин забил в этом сезоне в большинстве, фактически начался с паса Уилсона через слот. Хотя первоначальный щелчок не пробил голкипера «Торонто» Джозефа Уолла, движение Алекса в продолжении эпизода привело к голу — хоккеисты «столичных» продолжили атаку вместо того, чтобы потерять шайбу или попытаться просто повторить старые «заходы».

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«На такой старт влияет команда вокруг Овечкина»

Беда Овечкина заключается в том, что его проблемы с результативностью выходят за рамки игры в большинстве. У него всего три гола при игре «пять на пять» за сезон. Здесь снова всплывает низкий процент реализации — 1,85%, тогда как средний показатель россиянина за карьеру составляет около 11%. Но есть и другие тревожные тенденции. Александр достиг карьерного минимума (статистика вновь с сезона-2007/2008) по количеству бросков и ожидаемому количеству голов. По сравнению с прошлым годом, больший процент его бросков — мимо створа. Ещё больше и вовсе было заблокировано соперниками.

«Помимо индивидуальных спадов, которых следует ожидать на этом этапе его карьеры, на такой старт сезона от Алекса влияет команда вокруг него. Вполне реально предположить, что в 38 лет игроку даже такого калибра, как Овечкин, потребуется больше поддержки, чтобы раскрыть свой потенциал. Окружение его высококлассными распасовщиками может стать ключом к тому, чтобы поддерживать успешную игру нападающего в атаке, поскольку он уже не находится на пике прошлых лет.

Но, согласно наблюдениям Кори Шнаджера, основные центрфорварды в лице Дилана Строума и даже Евгения Кузнецова меньше перемещают шайбу. Оба игрока заметно хуже играют в пас, меньше помогая товарищам по команде подготавливать броски и создавать голевые моменты. В нынешнем составе нет нападающего-плеймейкера, который мог бы активно двигаться вокруг Овечкина, чтобы созидать и творить. Это может объяснить, почему его количество бросков и шансов на гол снизилось по сравнению с прошлым годом в отдельные минуты, когда он играл как со Строумом, так и с Кузнецовым», — утверждает Голдман.

Погоня за Гретцки — что дальше?

Что эти результаты означают для погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю?

Некоторые аспекты игры Алекса должны вернуться к среднестатистическому уровню. Его процент реализации не останется на уровне 5% в течение всего сезона, он может приблизиться к своему среднему показателю за карьеру (12,8%), если сможет продолжать бросать с высокой частотой. В нынешнем виде он 10-й по количеству бросков в НХЛ на 60 минут игры во всех форматах. И он занимает восьмое место с конца по разнице между фактическим количеством голов и ожидаемым их количеством. Всё это служит хорошим предзнаменованием для более продуктивной игры в будущем. Если бы он соответствовал ожиданиям начала чемпионата, то мог бы рассчитывать на сезон с потенциальным результатом в 36 голов — и это был бы идеальный шаг для приближения к рекорду. Даже если не учитывать его талант в отношении бросков, который он очень ясно демонстрировал из года в год, включая прошлый сезон.

Фото: Статистика предоставлена HockeyViz

Фото: Статистика предоставлена HockeyViz

«Но даже если темп Овечкина увеличится, за первую половину сезона он потерял очень много позиций. И нет никакой гарантии, что темп достигнет нужного ему уровня, чтобы оставаться на пути к рекорду по количеству голов. Поддержка одноклубников просто не может компенсировать индивидуальные недостатки, а выносливость может стать проблемой в дальнейшем. В нынешнем сезоне Ови был менее активен в плане силовой игры, что может уберечь его организм от такого износа, а его среднее время на льду снизилось до минимума за всю карьеру — 18.22 во всех форматах. Но забег из 82 матчей — это тяжкий труд для любого, особенно для стареющей звезды.

Старение неизбежно, и ни один хоккеист — даже такой великий игрок, как Овечкин — не застрахован от этого. Гонка за голом под номером 894 и установлением рекорда ещё не проиграна, но из-за столь слабого старта в этом сезоне погоня за следующими 65 шайбами кажется ещё более устрашающей», — заключает Голдман.

Хоть прогнозы и не самые оптимистичные, всё, что нужно делать Овечкину — это бросать. Продолжать бросать. Постепенно команда, как и сам Алекс, привыкает к новым требованиям — а потому повод для оптимизма есть.

Вопрос лишь в том, перерастёт ли это в реальные результаты.