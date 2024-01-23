«Спартак» размазал «Динамо» в дерби! Лидер красно-белых оформил покер, войдя в историю КХЛ

«Динамо» и «Спартак» встретились в пятый раз в этом сезоне. В каждой из предыдущих встреч побеждали исключительно хозяева, а три последних дерби завершались только в овертайме. Сегодня красно-белым, которые играли в гостях, необходимо было менять тенденцию либо же вновь переводить игру в дополнительное время, ведь даже одно очко гарантировало бы им попадание в плей-офф.

Когда стал известен состав «Спартака», показалось, что сделать это подопечным Алексея Жамнова будет крайне тяжело. К и без того непростой кадровой ситуации с центральными нападающими и плохой форме в последних матчах — лишь одна победа за девять предыдущих игр — добавилась потеря ещё нескольких лидеров — встречу с бело-голубыми пропустили Николай Голдобин, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский.

А к исходу первой минуты дела стали ещё хуже — Дмитрий Рашевский довольно быстро вывел «Динамо» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но того, что произошло после, вряд ли кто-либо ожидал. «Спартак» сравнял всего через минуту, подловив соперника на ошибке в зоне атаки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вскоре хозяева получили право на розыгрыш большинства. И болельщики на «ВТБ-Арене» увидели гол в неравных составах, но явно не в те ворота, в которые ожидали. Проводящий впечатляющий сезон новый лидер красно-белых Максим Цыплаков подкараулил ещё одну ошибку, отобрал шайбу и точнейшим броском направил её в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А к исходу 10-й минуты в воротах Максима Моторыгина побывала и третья шайба — бросок у Александра Беляева явно не получился, зато дезориентировал всех, кроме Михала Чайковски. Словак оказался расторопнее всех, каким-то образом оказавшись на пятаке, и отправил шайбу в сетку, а Моторыгина — на скамейку запасных.

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Вышедший на замену Илья Коновалов оставался «сухим» менее двух с половиной минут — Чайковски помог оформить дубль Цыплакову, который щёлкнул неподалёку от от синей линии. У голкипера динамовцев не было никаких шансов потащить этот бросок, ведь обзор ему преграждал не только соперник, но и товарищ по команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Бенефис Максима продолжился в начале второго периода. После небольшой неразберихи у владений Коновалова именно он нашёл способ затолкать шайбу в ворота и оформить первый хет-трик в карьере.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Думали, он на этом остановится? Как бы не так! Ещё одно большинство и очередной пример неосторожной игры «Динамо» привели к покеру Цыплакова!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Нападающий красно-белых сделал счёт совсем уж неприличным и установил рекорд КХЛ — Максим оформил самый быстрый покер в истории лиги со старта матча, потратив на это 26 минут и 58 секунд. Также Цыплаков стал первым игроком, оформившим покер с двумя голами в меньшинстве. Поистине исторический вечер для форварда, который вырвался на третье место в гонке снайперов, обойдя промолчавшего сегодня Кирилла Пилипенко из «Северстали».

Цыплаков же невольно стал причиной и следующего гола — Максим сфолил на Гусеве и отправился отбывать штраф. Уложиться в две минуты динамовцы не успели, но через две секунды после выхода Цыплакова на лёд шайба всё-таки залетела в ворота Дмитрия Николаева, который заменил по ходу матча травмированного Патрика Рыбара.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

За три минуты до конца основного времени бело-голубые отыграли ещё одну шайбу, но на исход встречи это, естественно, уже не повлияло. 6:3 — «Спартак» разбил «Динамо» на его площадке и обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.