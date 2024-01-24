Овечкина перевели во второе звено! «Вашингтон» с капитаном провалил матч с аутсайдером НХЛ

Противостояние клубов, ведомых российскими лидерами, всегда вызывает особый интерес. Когда дело касается проблемных команд, наблюдать за ними становится ещё любопытнее. Именно матч «Миннесоты» и «Вашингтона» в этом контексте можно назвать едва ли не интереснейшим противостоянием в нынешнем сезоне.

«Кэпиталз» показывают слабую игру, но умудряются даже так оставаться в борьбе за плей-офф. До старта встречи с «Уайлд» отставание команды от восьмой строчки в Восточной конференции составляло всего три очка. Главная же звезда «Вашингтона» Александр Овечкин хоть и набирал очки, но шесть матчей подряд не мог забить — в последний раз он отличался 3 января.

«Миннесота», в свою очередь, после кошмарного старта сезона и смены тренера потихоньку начала набирать форму. «Дикари» одержали три победы в последних четырёх встречах и сократили отставание от зоны плей-офф до шести очков. Российский лидер «Уайлд» Кирилл Капризов в этих матчах зажигал, записав на свой счёт аж 8 (5+3) результативных баллов, включая дубль и хет-трик в последних двух встречах.

Именно российский форвард и помог «Миннесоте» выйти вперёд уже на второй минуте матча. Капризов успешно поборолся у борта, сохранив шайбу в зоне «Вашингтона». В итоге Матс Цуккарелло бросил от синей линии, пока Кирилл закрывал голкипера «Кэпиталз» Дарси Кемпера, — мимо. Тем не менее шайба отскочила на пятачок, откуда её в ворота добил Брок Фэйбер. 1:0!

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На шестой минуте «Вашингтон» завладел шайбой и побежал в атаку. «Уайлд» совершили ответный перехват в средней зоне и устроили контратаку. Бросок Мэтта Болди, рикошет — сильно выше ворот. На пятачке Маркус Фолиньо в одиночестве поймал шайбу и, опустив её на лёд, вбил в ворота. Без шансов для Кемпера — 2:0!

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На 14-й минуте «Вашингтон» попытался ответить своим опасным моментом. Создал его Евгений Кузнецов. Россиянин перехватил шайбу за воротами «Миннесоты» и отдал отличную передачу на Энтони Манту. Но нападающий не смог пробить Филипа Густавссона.

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А на 27-й минуте «Уайлд» забили третий гол. Маркус Юханссон подобрал шайбу в своей зоне, обошёл хоккеиста «Кэпиталз», убежал на чужую сторону площадки и бросил — 3:0. Никто не помешал шведскому форварду совершить этот сольный забег.

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На экваторе второго периода «столичные» смогли «размочить» счёт. Кузнецов на правом фланге обыграл соперника и отдал передачу на левый фланг на пятачок – сквозь нескольких соперников. Шайба дошла до Манты — 1:3!

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Во втором периоде главный тренер «Вашингтона» решился на изменения. Овечкина, начавшего матч в первом звене с Коннором Макмайклом и Алексеем Протасом, перевели во вторую тройку атаки — к Дилану Строуму и Ти Джею Оши.

Третий игровой отрезок, однако, начался с ещё одного провала. Овечкин выдвинулся на Юнаса Бродина, защитник переиграл россиянина и скинул шайбу на Фолиньо. Тот перевёл на Йоэля Эрикссона Эка. Провал в защите «столичных», бросок шведа — и 4:1!

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На 54-й минуте «Миннесота» забила пятый гол. Овечкин попытался запрессинговать Райана Хартмана, но форвард легко ушёл от россиянина и отдал передачу на Юханссона. Тот прицелился, бросил и оформил дубль. А Ови заработал уже «-2».

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На 58-й минуте «Кэпиталз» смогли реализовать большинство. Оши скинул на Джона Карлсона, тот пальнул от синей — Ти Джей подставил клюшку в слоте. 2:5.

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Через 81 секунду «Вашингтон» забил ещё раз. Бек Маленстин совершил сольный проход, уехал за ворота, откуда прострелил на пятачок. Там оказался Манта, оформивший дубль.

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В итоге «Вашингтон» проиграл одному из аутсайдеров НХЛ, в самой концовке сократив отставание в счёте и избежав крупного поражения. Овечкин провалил матч, нанеся лишь два броска и косвенно став причиной двух пропущенных голов. Капризов завершил встречу с «+1», а Кузнецов прервал серию без очков и стал, пожалуй, лучшим россиянином игры.

«Миннесота», кажется, включилась в борьбу за плей-офф, сократив отставание от восьмой строчки до четырёх баллов. А вот проблемы «Кэпиталз» становятся всё сложнее.