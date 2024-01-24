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«Эдмонтон» идёт на рекордную серию побед в НХЛ, в чём клуб стал лучше, дело не в Макдэвиде и Драйзайтле

«Эдмонтон» мчится к рекорду НХЛ. Клуб переродился и готов идти за Кубком Стэнли?
Максим Макаров
«Эдмонтон» мчится к рекорду НХЛ
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Макдэвид и Драйзайтль не решают, как раньше, но это, может быть, и к лучшему.

Несколько дней назад «Эдмонтон» побил рекорд «Монреаля» по продолжительности рекордной серии среди канадских команд, поставленный более 50 лет назад. Что примечательно, рекорд был добыт в «битве за Альберту», где «Эдмонтон» переиграл «Калгари», одержав 13-ю победу кряду. А уже сегодня «нефтяники» сделали ещё один шаг к рекорду «Питтсбурга», который в сезоне-1992/1993 одержал 17 побед подряд.

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Но стоит напомнить, как начинался сезон для «Ойлерз». А начинался он кошмарно: команда за месяц набрала лишь семь очков в 13 матчах, попутно трижды проиграв «Ванкуверу», пропустив 18 шайб, разгромно уступив «Нэшвиллу» и «Миннесоте» и даже оказавшись битой бедовым «Сан-Хосе». Терпения у руководителей «Эдмонтона» хватило лишь на месяц, по истечении которого полетела голова Джея Вудкрофта. Команду принял Крис Ноблох, который, к слову, уже пересекался с Коннором Макдэвидом в OHL (юниорская лига Онтарио).

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Команда после назначения нового тренера встрепенулась, раскрепостилась и выдала восьмиматчевую победную серию, о которой многие, может, и позабыли. И сейчас выдаёт уже куда более впечатляющую серию, после которой уже хочется порассуждать: а что случилось-то с командой? Будет ли она в этом сезоне претендовать на Кубок? Или это победное шествие – пыль в глаза обывателям?

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Фото: AP/TASS

В НХЛ большие команды строятся годами, поэтому необходим экскурс в историю. Один американский философ как-то сказал: «Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение». И «Эдмонтон», как никто другой, должен последовать этому тезису. В локальном, конечно, масштабе, но всё же.

Что мы помним о кубковых похождениях «Ойлерз» в эру Коннора Макдэвида? Мы помним драматичный слив в серии с «Анахаймом» в 2017-м, барахтанье на дне в следующие два года, чудовищные серии первого раунда с «Чикаго» (плей-ин) и «Виннипегом». Однако последние два года были не такие плохие: выход в финал конференции в 2022-м и в полуфинал конференции в прошлом году. Прогресс точно есть.

Макдэвид на пресс-конференции после вылета «Эдмонтона»

Макдэвид на пресс-конференции после вылета «Эдмонтона»

Фото: AP/TASS

На последних двух плей-офф и остановимся. В 2022 году «Эдмонтон» прошёл «Лос-Анджелес» в семи матчах, в последнем из которых Макдэвид развеял миф о том, что он не кубковый боец, сыграв 27 с лишним минут, проведя четыре силовых приёма и отметившись двумя очками при победе со счётом 2:0. Далее предстояло встретиться с монструозным «Калгари», ведомым Ткачуком и Годро. Но «нефтяники», неожиданно для многих, закрыли серию в пяти матчах. А вот с боссом того сезона совладать уже не удалось: «Колорадо» победил во всех четырёх матчах, забросив в них 22 шайбы. Какие проблемы тогда бросились в глаза? Отвратительная игра в обороне вкупе с вратарями, которые будто поскорее хотели уехать в отпуск. И это всё под соусом бесшабашной игры, как во дворе, где проскакивали счета 9:6 и 8:6. Тяжело бороться за Кубок, когда, по сути, два человека организовывают шесть шайб, но итоговой победы это не приносит.

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В прошлом году поход вновь начался с «Лос-Анджелеса», но в этот раз «Эдмонтон» затратил уже шесть матчей. А далее вновь будущий обладатель Кубка Стэнли – «Вегас». И «Ойлерз» единственные, кто дал будущим чемпионам отпор. Серия была равной до одного момента: пока в концовке четвёртой игры, которую «Эдмонтон» выиграл, Алекс Пьетранджело намеренно не заехал клюшкой по руке Драйзайтлю, на тот момент бывшему лучшим игроком плей-офф. Кто поехал тогда заступаться за лидера? Правильно, другой лидер – Коннор Макдэвид. В итоге «нефтяники» проиграли следующие два матча и завершили сезон. Какие проблемы вскрылись в тот раз? Те же самые, хоть и не в таком глобальном масштабе, и одна новая – бесхребетность. Почему в такой ситуации идёт заступаться Макдэвид, а не человек, основная опция которого силовая борьба? Команде, в которой почти за все аспекты отвечают два человека, не видать ничего хорошего.

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Историческое отступление закончено, проблемы, преследовавшие команду в предыдущие годы, обсуждены, теперь переходим к гвоздю программы – изменениях и перспективах «Эдмонтона».

В первую очередь это игра боттом-6. По-русски говоря, третьей и четвёртой троек нападения. Один любопытный факт из истории: 9 февраля 2021 года «Эдмонтон» одержал победу над «Оттавой», Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков — впервые с 2017 года. Расценивайте это как камень в огород боттом-6. Но теперь это не статисты, которые появляются на площадке, чтобы не пропустить. Это одна из движущих сил, позволяющих одерживать победы в матчах, где у лидеров не всё складывается. Масштаб помощи, естественно, не на уровне условного «Вегаса» или «Сиэтла», но дело явно сдвигается с мёртвой точки. Если в прошлом сезоне доля шайб Макдэвида и Драйзайтля была равна 35+%, то в этом сезоне — 25%.

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Во вторую очередь это игра в обороне. Минутка статистики: при Ноблохе команда пропускает в среднем 2,4 шайбы за игру, тогда как в прошлом сезоне показатель был равен 3,17. А в начале сезона, пока не уволили Вудкрофта, и вовсе 4,07. Процент же нейтрализации меньшинства увеличился более чем на 5% по сравнению с прошлым сезоном. Ну и нельзя не отметить вратаря Стюарта Скиннера. «Эдмонтон» в ноябре отправил на драфт отказов Джека Кэмпбелла, кэпхит которого равен $ 5 млн, сделав безоговорочным первым номером Скиннера, и не прогадал. Уже в прошлом году он выглядел сильнее Кэмпбелла, но большой контракт не позволял посадить в глухой запас голкипера, который больше вредил, чем выручал. Теперь «Ойлерз» впервые за долгие годы имеют добротного вратаря, который способен подтаскивать.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Эдмонтон Ойлерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Фото: AP/TASS

Третий фактор, по сути, объединяет первые два – появление прагматичности. Если раньше «Эдмонтон» и «прагматичность» были понятиями антонимичными, то теперь у них куда больше соприкосновений. Необходимо уточнить, что команды, выигрывавшие Кубок Стэнли в последние годы, способны были сыграть «от печки». Выигрывать 6:5, конечно, замечательно и задорно, но надо уметь побеждать и 2:1. И даже если мы взглянем на серию «нефтяников», то там мы увидим эти победы, и не одну.

Какие же перспективы у творческого коллектива Кноблоха? Перспективы вполне достойные, потому что команда не стоит на месте и ищет, за счёт чего можно стать более эффективной на дистанции. В том, что Макдэвид и Драйзайтль отыграют на своём уровне, сомнений нет, но теперь не страшно за вратаря, оборону и боттом. К тому же недавно команда подписала Кори Перри, что даёт ещё больше глубины в нижних сочетаниях. Остаётся надеяться, что он решил все проблемы и готов помочь «Эдмонтону» сделать шаг вперёд.

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