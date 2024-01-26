СКА уже первый на Западе КХЛ! Команда Ротенберга вынесла ЦСКА, забив пять голов

Баланс сил в армейском дерби в нынешнем сезоне явно на стороне СКА — армейцы Петербурга выиграли все четыре противостояния в этой регулярке, при этом в последней встрече в Москве подопечные Сергея Фёдорова ни разу не смогли пробить Никиту Серебрякова, который сегодня вновь занял место в воротах. А вот наставник действующих чемпионов из-за болезни пропустил второй матч подряд, а его место на скамейке в, вероятно, последнем дерби в истории «Ледового дворца» вновь занял Равиль Якубов.

И если в игре с минским «Динамо» отсутствие Фёдорова не стало для ЦСКА критическим, то в Северной столице дела у них практически сразу пошли не по плану. Хоть гости и первыми получили право на розыгрыш лишнего, извлечь выгоду из численного преимущества они не смогли. А вот СКА наказал соперников за первое же удаление — шайба после броска Марата Хайруллина встретилась с Валентином Зыковым, а затем просочилась через амуницию Ивана Федотова и залетела в ворота.

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Прошла ровно минута игрового времени, и трибуны «Ледового» взорвались снова — Фальковский набросил на пятак, где после небольшой серии рикошетов и броска Гальченюка шайба вновь каким-то образом преодолела преграду в виде голкипера ЦСКА. Арсений Грицюк с полуметра отправлял снаряд уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Практически все моменты, которые были у ЦСКА, являлись следствием «подарков» со стороны хозяев — то обрез при переходе в атаку, после которого Константин Окулов не смог переиграть Серебрякова в личном противостоянии, то удаление Артёма Сергеева на ровном месте, которое гости реализовать не смогли.

Во второй трети московским армейцам чаще удавалось закрепиться в финальной трети и проводить позиционные атаки, однако воплотить территориальное преимущество в голы не удавалось — броски по воротам хозяев наносились далеко не из самых выгодных положений, что позволяло Серебрякову без особого труда с ними справляться. Самый реальный шанс изменить счёт был у игроков СКА, но шайба после мощнейшего броска Фальковского угодила в штангу, оставив второй период безголевым.

А вот третья двадцатиминутка началась с гола ЦСКА — Виталий Абрамов сократил отставание до минимума и вернул интригу в игру, реализовав очередное большинство своей команды.

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Заброшенная шайба придала гостям уверенности — они стали гораздо активнее лезть на ворота и создавать гораздо больше опасности около владений Серебрякова. Полностью перехватить инициативу, однако, не удалось — ближе к середине периода СКА пришёл в себя, сведя угрозу от атак москвичей практически до минимума. Практически — потому что очередное неоправданное удаление заставило домашних болельщиков лишиться ещё нескольких нервных клеток.

Успокоил их оформивший дубль Грицюк — защитники ЦСКА отпустили форварда на рандеву с Федотовым, и тот, пусть и не с первой попытки, вновь увеличил преимущество хозяев до двух шайб. А за две минуты до сирены Зыков также оформил дубль и снял все вопросы о победителе в матче. Окончательный же счёт установил Александр Никишин. 5:1 — СКА продолжил доминирование в армейских дерби этого сезона.

Благодаря осечке «Локомотива» в матче с минским «Динамо» СКА возглавил таблицу Западной конференции. Следующую игру армейцы проведут как раз с железнодорожниками — битва за лидерство обещает быть очень интересной.