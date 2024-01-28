Трансфер Грицюка в СКА — главный скандал весны КХЛ. Но сейчас-то все довольны?

Не было весной в нашем хоккее скандала громче, чем переход Арсения Грицюка в СКА. Особенно этот период должен был запомниться тем, кто активно сидел в хоккейном «Телеграме»: там шла настоящая война компроматов, а сам Грицюк, который за год до этого после успешной игры на Олимпиаде считался главной надеждой «Авангарда» на будущее, моментально превратился в предателя.

Сейчас понятно, в какой хаос погрузил «Авангард» короткий период Рашида Хабибулина в качестве и. о. генерального менеджера. На него пришлась и пересменка самого большого омского босса в лице Александра Крылова, поэтому пришедший в клуб уже перед официальным открытием рынка Антон Курьянов столкнулся с наследством, которое он не зарабатывал. До него уже фактически ударили по рукам с Либором Шулаком и Валентином Пьяновым, а также довели ситуацию с Грицюком до критической отметки.

«Мы собирались остаться. Не было желания уходить из «Авангарда». Ни одной мысли не было. Была мысль: либо «Авангард», либо «Нью-Джерси». Мы разговаривали с Рашидом Хабибулиным. Я говорю: вижу возможность остаться на год, может быть, на два. При вот таких вот условиях […] Раз – они сливают, как мы просим какие-то деньги, подключают болельщиков, подключают людей, которых я не могу даже назвать людьми, которые там в команде играют. Которые звонят игрокам, предлагают что-то – это бред.

Они не умеют работать», — бушевал Шуми Бабаев. Грицюк, как и ожидалось, под аккомпанемент пула экспертов СКА уехал в Петербург.

Арсений Грицюк Фото: РИА Новости

Авансы Грицюк получил огромные — и это сказывалось хотя бы по тому фактору, что ему разрешили взять 81-й номер, который обычно прочно привязан к Роману Ротенбергу. Более того, как говорил форвард на старте сезона, для него сохранение привычных цифр на спине было принципиальным вопросом. Ожидания тоже были высокими. «Мы [с Толчинским] знали, что во второй бригаде большинства выйдем 100 процентов, а в первой нас не будет. А в СКА, как смотрю – если ты будешь показывать свой лучший хоккей, доказывая, что ты достоин быть в первом звене и в первой бригаде большинства – тебе дадут такую возможность.

Сложно вспомнить, кто в СКА не провалил старт сезона, кроме Владимира Алистрова. Казалось, что летом питерский клуб после очередного поражения ЦСКА хотел перестроиться в сторону более креативного и техничного хоккея, уйдя от вертикального стиля прошлого года. Перестройка на ходу не получилась совсем: СКА после двух десятков игр шёл на грани непопадания в плей-офф. Грицюк первые матчи сезона пропустил, потом действительно занял место в знакомой связке с Толчинским в первом звене. Правда, продлилось это ровно один матч: скоро Арсений стал менять звенья и партнёров по ним, а в отдельных играх стал попадать в запас по ходу матча.

Критический момент наступил в ноябре: Грицюк пропустил сразу четыре игры подряд, попав в беспощадную питерскую ротацию, а потом был посажен на банку после первого периода матча со СКА. Агент игрока был спокоен: «Пока не вижу никаких серьёзных проблем. Но Арсению мешает череда мелких травм, которая его преследует». Форвард даже поехал на Кубок Первого канала в составе странноватой сборной «Звёзды и ВХЛ» (фактически ребрендинг олимпийской команды), где стал лучшим бомбардиром.

Кажется, успех в сборной придал Грицюку сил: в двух матчах после паузы он отметился двумя шайбами, а после Нового года набрал невероятную форму. В 11 играх 2024-го лишь в одной Грицюк не набрал очков, а всего отметился 19 набранными баллами (7+12): в их числе как пять очков в матче с уже почти завершившим сезон «Барысом», так и дубль чемпионам. Вторую свою шайбу ЦСКА Арсений забросил так, как будто обошёл парочку манекенов на тренировке.

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Правда, первый гол больше походил на то, как играет СКА — он пришёл после нескольких попыток добиваний. Понять, как изменилась игра Грицюка в Петербурге, можно по одному простому показателю: в прошлом сезоне он имел 2,1 броска в створ в среднем за игру, а в этом — 3,9. Частично это можно объяснить тем, что Грицюк стал получать больше шансов в большинстве, где наклепал уже восемь шайб (в прошлом сезоне — семь), однако это говорит и о стиле СКА.

Арсений Грицюк Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

СКА напоминает ЦСКА примерно 2016-го, и очень давно. Порой возникает ощущение, что там вообще не задумываются о том, что в баскетболе называется «shot selection»: шайба есть — сразу же бросок, с любой позиции, не задумываясь. Однако это работает: СКА не только имеет неплохой средний возраст, но ещё и фантастические возможности для ротации, ведь в ротации всегда сидят три хоккеиста хорошего уровня, которым сверхвертикальный хоккей команды даётся легко. Кроме того, стоит отметить, что СКА сейчас даёт хоккеистам солиднейшие бонусы за каждую победу в матче регулярки: не просто так Роман Ротенберг говорил, как важно для него выиграть Кубок Континента. У того же ЦСКА, например, бонусов за регулярный сезон просто нет.

Удивительно, но в итоге не внакладе остался и «Авангард». Об этом не говорилось много, но у нового второго звена команды Жафяров — Прохоркин — Юрчо, которое усилило команду перед дедлайном и моментально решило проблему глубины омской атаки, есть кое-что общее: все эти игроки — клиенты Шуми Бабаева. Вряд ли это можно назвать «жестом извинения»: скорее новое руководство «Авангарда» исправило ошибки старого, наладив отношения с влиятельным агентом. Прямо сейчас от этого в выигрыше все стороны: СКА имеет того игрока, которого и хотел весной, Грицюк имеет желаемое не только на банковском счету, но и в разделе «Статистика» на сайте лиги, «Авангард» получил под ключ шикарное звено, упустив Грицюка по оффершиту.

Правда, не закончится ли эта идиллия в плей-офф? Тот стиль, который сейчас ставит СКА, позволял доминировать в регулярке и лет семь-восемь назад, но в плей-офф его били команды, которые показывали чуть больше гибкости. Сложно забыть, как в прошлогодней серии с ЦСКА место в составе потерял Дамир Жафяров, который не вписался в питерский «бей-беги». Кроме того, контракт Грицюка истекает через год, и форвардом наверняка интересуется «Нью-Джерси», где прямо сейчас разочаровывает большинство вингеров. Как мы знаем из прошлого, СКА очень яростно относится к желанию своих игроков уехать в НХЛ.