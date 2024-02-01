Видел команду из НХЛ и главный позор российского хоккея. Провожаем «Ледовый дворец» СКА

29 января СКА дома обыграл «Локомотив» со счётом 3:0. Для петербуржцев эта игра была особой по нескольким причинам — армейцы бились с прямым конкурентом за первое место Западной конференции в матче, приуроченном к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. А ещё это было последнее появление СКА в «Ледовом дворце» (по крайней мере в этом сезоне, но об этом позже) — с 11 февраля лидеры Запада переезжают на новенькую «СКА-Арену», где и проведут оставшиеся матчи сезона.

Материалы по теме «Куньлунь» обратился к СКА с просьбой сыграть домашний матч в Санкт-Петербурге

По такому случаю вспоминаем главные вехи в истории «Ледового», коих за почти за 24 года работы набралось немало.

Стал ареной главного позора в истории российского хоккея

Новая арена в Северной столице была построена специально для проведения чемпионата мира по хоккею 2000 года. В городе на тот момент имелись старые добрые СКК и «Юбилейный», которые поочерёдно принимали матчи СКА, однако вместо их реконструкции было принято решение возвести абсолютно новый стадион. Вместимость «Ледового» составила 12 300 зрителей — арены такого масштаба в КХЛ и сегодня можно сосчитать по пальцам, а для России 2000 года это и вовсе была самая крупная и современная хоккейная площадка.

Открывали новый стадион двумя выставочными матчами со сборной Канады, и оба завершились победами нашей команды — 25 апреля семь тысяч зрителей увидели сухую победу со счётом 2:0, а ещё спустя два дня дружина под руководством Александра Якушева выиграла 4:3.

Первый официальный матч тоже прошёл как надо — в первой игре на ЧМ 29 апреля Россия разгромила французов — 8:1. А уже в начале мая заполненный под завязку «Ледовый» вживую лицезрел поражения американцам и швейцарцам. О том, что было во втором групповом этапе, лишний раз писать не хочется — любители мазохизма могут почитать о главном позоре в истории российского хоккея в отдельной статье. Отмечу лишь, что в целом чемпионат мира не вызвал особого ажиотажа среди петербургских болельщиков — аншлаги собирали только матчи сборной России (и то не все) и финал, а отметку в 10 тысяч зрителей (опять же, не считая матчей нашей команды) смогли преодолеть только четыре игры — два полуфинала и матчи за бронзу и золото.

Был домом Кубка европейских чемпионов

С 2005 по 2008 год «Ледовый» принимал ежегодный турнир, проводящийся среди чемпионов шести европейских стран с наибольшим рейтингом в ИИХФ. Все четыре розыгрыша Кубка европейских чемпионов — прародителя нынешней Лиги чемпионов — прошли именно в Санкт-Петербурге, и все четыре раза трофей над головой поднимали российские команды — «Авангард», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Металлург».

Впрочем, популярности такой формат также не снискал — за четыре года турнир не собрал ни одного аншлага (максимально близко к этому был «Ак Барс» в финале-2007 — 11 700), а средняя посещаемость всех четырёх КЕЧ составила 4600 зрителей — то есть чуть больше трети от всей вместимости «Ледового». Неудивительно, что ИИХФ довольно быстро свернула эту идею, а дворец в Санкт-Петербурге остался первым и единственным домом в истории турнира.

«Ак Барс» — обладатель Кубка европейских чемпионов — 2007 Фото: Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Видел единственную победу клуба КХЛ в игре с клубом НХЛ

Историческое событие случилось в «Ледовом» 4 октября 2010 года — в Россию первый и пока единственный раз приехала команда НХЛ. Всего клубы КХЛ и НХЛ встречались три раза, и в двух ситуациях побеждали представители североамериканской лиги — в 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» в матче за Кубок Виктории, а через два дня после матча в Санкт-Петербурге «Финикс» (ныне «Аризона») в Риге обыграл местное «Динамо».

В Северную столицу же пожаловала «Каролина» — далеко не самая сильная на тот момент команда НХЛ, которая несколькими месяцами ранее начала девятилетнюю засуху без плей-офф. Но положение «ураганов» нисколько не помешало собрать полные трибуны, которые — большая редкость — практически полностью забились ещё до стартового вбрасывания. Состав «Харрикейнз» был далеко не самым звёздным, но при этом на петербургский лёд вышли Эрик Стаал, Туомо Рууту, Эрик Коул, Юсси Йокинен, Кэм Уорд и 18-летний Джефф Скиннер, который готовился к дебюту в Национальной хоккейной лиге.

Матч СКА — «Каролина» Фото: РИА Новости

Вся эта банда, руководил который финалист последнего Кубка Стэнли Пол Морис, проиграла команде с Яшиным, Брылиным, Сушинским, Афиногеновым и Набоковым. 5:3 — с таким счётом закончился единственный победный для клуба КХЛ матч с клубом НХЛ.

22 с половиной года принимал матчи СКА

Да, несмотря на то что сам дворец функционирует почти 24 года, СКА оказался в нём далеко не сразу. Причина проста — аренда «Ледового» была неподъёмной для армейцев тех лет, которые не обладали теми финансовыми возможностями, какими обладает нынешний клуб. Да и спортивная составляющая не способствовала переезду: петербуржцы в 2000 году отвратительно начали очередной сезон Суперлиги, с первых же матчей прописавшись на дне таблицы.

Собрать полные трибуны было нереально даже в семитысячном «Юбилейном» — что уж говорить о «Ледовом», который вмещает почти в два раза больше? Все эти факторы отложили переезд СКА на новую арену на полтора года с момента открытия — свой первый матч на проспекте Пятилеток армейцы провели 24 сентября 2001 года. Момент для этого был явно не лучший — несколькими днями ранее «Нефтехимик» разбил СКА на глазах 1400 болельщиков в «Юбилейном» со счётом 11:0! В «Ледовый» на историческую игру с «Ак Барсом» пришло на 100 зрителей больше, но и те увидели поражение своей любимой команды — 1:3.

До конца сезона армейцы провели ещё восемь матчей в «Ледовом», а основной ареной СКА он стал только осенью 2003 года. К этому моменту новая арена успела установить рекорд по посещаемости матчей российского чемпионата — 15 февраля 2003-го на игру со «Спартаком» пришли 12 500 болельщиков. Однако ещё почти семь лет петербуржцы периодически играли в «Юбилейном», окончательно переехав с Петроградки только в начале 2010 года. И уже много лет посещаемость матчей СКА является если не лучшей, то одной из лучших в КХЛ — сегодня сложно представить матч в Санкт-Петербурге, на который придёт меньше 10 тысяч болельщиков.

«Ледовый дворец» во время матча СКА — ЦСКА Фото: ska.ru

Что дальше?

Пока не до конца понятно, вернётся ли СКА в «Ледовый». По моей информации, матчи предстоящего плей-офф армейцы планируют проводить на «СКА Арене», однако клуб в соцсетях называет игру с «Локомотивом» последним январским (а не вообще) матчем в «Ледовом», что оставляет открытым окно для возможного возвращения, которое, правда, будет не совсем логичным. «Ледовый» же без СКА станет использоваться чуть меньше, но при этом совсем без дела не останется — на арене часто проводятся концерты и другие мероприятия.