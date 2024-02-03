Кучеров скрестил пальцы за Россию на ОИ, «Ак Барс» потеснил «Трактор». Итоги дня в хоккее

Кучеров заявил, что без России хоккей на ОИ не будет турниром «лучших против лучших»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпийских играх. Напомним, вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом официально сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. При этом вопрос об участии российской команды в турнире будет решён позднее.

«Сборная России едет? Я хочу поехать. Думаю, все хотят поехать. Это многое значит для страны. Скрестим пальцы, что мы будем на Олимпиаде, что сборная России там будет, тогда это будет настоящий турнир лучших против лучших, потому что без сборной России это уже не то», — сказал россиянин.

По мнению Кучерова, которое приводит журналист Люк Фокс, в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады, этот турнир нельзя будет отнести к категории «лучших из лучших».

ИИХФ раскрыла место проведения Олимпиады-2030

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх в 2030 году примет Ницца (Франция), при этом Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не объявлял о хозяйке этих соревнований. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Отмечается, что после двух лет переговоров ИИХФ наконец согласилась взять на себя ответственность за серьёзные расходы, такие как страхование и поездки для игроков и их семей, при этом пока нет уверенности, как организация будет их финансировать в 2030 году. МОК ещё не объявлял место проведения соревнований в 2030 году. Но Тардиф сказал, что Франция — единственный кандидат и хоккейный турнир будет проходить в Ницце.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже. По решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

«Колорадо» выставил Ивана Просветова на драфт отказов

24-летний российский вратарь системы «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов выставлен клубом на драфт отказов. Об этом сообщает авторитетный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

Просветов стал игроком «Эвеланш» в октябре 2023 года, когда его забрали с драфта отказов «Аризоны Койотс». В нынешнем сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых в старте, в этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16.

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 24 матча, в которых Иван отразил 88,1% бросков, пропуская в среднем 3,7 шайбы за игру. Он имеет на руках действующий однолетний контракт на общую сумму в $ 775 тыс., который истекает по окончании нынешнего сезона.

Хьюстон, Атланта, Цинцинатти, Омаха и Канзас-Сити заинтересованы в создании команд НХЛ

Список команд в Национальной хоккейной лиге может увеличиться, сообщает американский журналист Марк Лазерус в соцсетях со ссылкой на комиссионера лиги Гэри Беттмэна. По информации источника, НХЛ не стремится к расширению, однако может получить новую команду из таких городов, как Хьюстон, Атланта, Цинциннати и Омаха.

«Если кто-то выражает интерес и говорит там, что они хотят создать команду, мы с ними разговариваем. Мы говорили с людьми в Хьюстоне, Атланте, Цинциннати… Растёт интерес в команде НХЛ в тех местах, где ещё их нет», — отметил Беттмэн.

Заместитель комиссионера Билл Дэйли также включил в число заинтересованных городов Канзас-Сити.

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«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Трактор», и поднялся на четвёртое место на Востоке

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился единственный матч игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей – 4:1, которая стала для них третьей кряду, челябинцы же, в свою очередь, прервали аналогичную серию из пяти игр.

Счёт в матче был открыт в первом периоде нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком. Уже на старте второго периода гости укрепили преимущество благодаря шайбе Александра Радулова в большинстве. Однако хозяева быстро ответили на это своим голом в неравных составах – отличился Сергей Калинин. В третьем периоде своей четвёртой шайбой в составе «Ак Барса» отметился новичок команды – Семён Кошелев. Окончательный счёт в матче установил Александр Радулов, оформивший дубль благодаря голу в пустые ворота на последней минуте матча.

Благодаря этой победе «Ак Барс» переместился сразу на три позиции вверх в турнирной таблице – с седьмой на четвёртую строчку, набрав 72 очка в 58 матчах. «Трактор» (72) же опустился на позицию ниже и занимает пятое место.

В «Динамо» прокомментировали поведение болельщиков «Торпедо»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал инцидент с поведением болельщиков «Торпедо», произошедший в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичная команда одержала гостевую победу в овертайме – 2:1 ОТ. После завершения вчерашней встречи болельщики хозяев демонстрировали неприличные жесты в адрес игроков гостей, а также забросали лёд посторонними предметами, некоторые из которых летели в сторону хоккеистов «Динамо».

«Считаю, что болельщики домашней команды должны относиться с уважением к игрокам и болельщикам приезжей команды. Произошедшая ситуация не красит ни болельщиков нижегородского клуба, ни сам клуб. Ждём ли мы дисциплинарных санкций от КХЛ для «Торпедо» или просто хотим обратить внимание на инцидент? В первую очередь мы действительно хотим обратить внимание на эту историю. Со своей стороны хочу заметить, что болельщики московского «Динамо» никогда не позволяют себе такого отношения к болельщикам и хоккеистам других команд.

На хоккей приходят дети, женщины, которым неприятно это видеть. Хоккей – это вид спорта, который воспитывает мужество и хорошие качества и ни в коем случае не олицетворяет то, что творилось на вчерашней игре», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.