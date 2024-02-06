Ещё один русский в программе помощи НХЛ. Что это значит и что с Кузнецовым будет дальше?

Перед возобновлением регулярного чемпионата НХЛ, буквально за несколько часов до него, пресс-служба лиги сделала заявление, что Евгений Кузнецов пройдёт Программу помощи игрокам НХЛ. Таким образом, стало известно, почему Кузнецов пропустил тренировку своей команды.
Напомним, что это не первый подобный случай с участием российского игрока в этом сезоне: Валерий Ничушкин меньше месяца назад также вступил в программу помощи игрокам, но официальной причины вступления мы не услышали до сих пор. Всплывала лишь неофициальная информация о том, что проблемы не связаны с алкоголем, как многие изначально подумали.
Важно отметить, что после истории с кокаином в 2019 году Кузнецов также значился в этих списках, однако тогда это носило больше формальный характер.
А теперь давайте попробуем разобрать несколько фундаментальных вопросов в данной истории. Но так как почти нет официальной информации, как бывает в этих случаях, будем руководствоваться исключительно тем, что есть.
Кузнецов деградировал исключительно из-за личных проблем?
Многие эксперты и представители СМИ уже несколько лет обсуждают: что происходит с Кузнецовым? И версии всегда звучали самые разнообразные: от усталости от хоккея до нежелания играть у определённого тренера. Почему-то никто даже не заикался о возможности проблем личного или психологического характера.
Ведь какое мнения бытует о Кузнецове? Озорной весельчак, который живёт в своё удовольствие и которому всё как с гуся вода. Правда, никто не учёл один любопытный факт: именно у людей с таким складом характера чаще всего бывают психологические проблемы, которые сидят глубоко внутри, от чего в будущем может стать только хуже.
Понятно, что задним числом все умные, но слишком потухшие глаза Кузнецова на площадке на протяжении двух последних лет – показатель того, что не всё хорошо. Также на тормозах спустилась информация, что после той злополучной истории с положительным допинг-тестом Кузнецов индивидуально занимается с психологом. Вот как в летнем интервью прокомментировал это сам Евгений: «Пойти к психологу – одно из лучших решений в моей жизни». Конечно, далее он раскрывал этот тезис тем, что работает с психологом, чтобы стать сильнее в спортивном плане, приводя в пример Андре Агасси, но, кажется, камень был зарыт не только там.
Евгений Кузнецов и Александр Овечкин
Фото: AP/TASS
Закрыли все глаза и на шутки Кузнецова о завершении карьеры: «Это уже мой 11-й сезон, ощущается, что я здесь настолько давно? Да, чувствую, как будто готов завершать карьеру», — сказал, смеясь, Евгений. Теперь все эти слова заиграли другими красками, не правда ли?
Отвечая же на чётко поставленный вопрос об игровой деградации, можно твёрдо сказать, что это комплекс проблем. И сугубо игровых, и каких-то вероятных личных.
Связана ли история вновь с наркотическими веществами?
Давайте сойдёмся на том, что в этом случае нужно пользоваться таким юридическим принципом, как презумпция невиновности, означающей невиновность лица до предоставления фактов и доказательств, потому что рассуждать о настоящем, постоянно ведя за кем-то шлейф прошлого, неэтично.
Евгений Кузнецов
Фото: AP/TASS
Что будет дальше с Кузнецовым?
Очевидно, что Евгений будет проходить программу, но срок угадать невозможно. Потому что у нас на руках есть пример защитника «Колорадо» Самуэля Жирара, который управился за месяц и теперь играет как ни в чём не бывало, а есть пример Робина Ленера, который до сих пор не может выкарабкаться.
Вообще, хочется в очередной раз отметить, что программа помощи игрокам – один из лучших внехоккейных кейсов за всю историю НХЛ. Игроков не бросают, позволяя им пройти курс, а после возвращения они продолжают приносить пользу лиге.
Единственное, хочется, чтобы это вдруг не превратилось в возможность взять отпуск с сохранением полной заработной платы, потому что последние публикации в социальных сетях Патрика Лайне (тоже проходит программу помощи в настоящий момент), счастливо отдыхающего с друзьями, слегка настораживают. Нет, не потому, что он не может проводить время в своё удовольствие, а потому, что выставление напоказ слегка неэтично по отношению к работодателю, полностью доверяющему тебе, и к партнёрам, которые без тебя проживают не лучший отрезок.
А Кузнецову остаётся только пожелать, чтобы он решил все свои проблемы, какими бы они ни были. Думается, что публика всё ещё хочет посмотреть на старого доброго Кузю.