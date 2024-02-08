«У меня не было выбора». Дадонов сотворил красоту в НХЛ, переиграв вратаря из России

«Даллас» приехал в Торонто на серии из четырёх побед. Команда Питера Дебура является одним из лидеров Западной конференции, поэтому во встрече с «листьями» именно она виделась небольшим фаворитом. Хотя «Мэйпл Лифс» в последнее время, если не считать поражение в игре с «Айлендерс», удалось немного поправить положение в таблице. Отчасти в этом есть заслуга российского голкипера «Торонто» Ильи Самсонова, для которого матч с «Далласом» стал пятым подряд в стартовом составе.

Уже в первом периоде «Старз» изрядно нагрузили Самсонова — «листья» довольно быстро открыли счёт в большинстве усилиями Вильяма Нюландера, после чего гости перехватили инициативу. Как следствие, на перерыв они ушли лидерами — сперва Джейми Бенн сравнял счёт, также воспользовавшись численным преимуществом, а затем Евгений Дадонов вывел свою команду вперёд. Гол российского форварда получился впечатляющим — Евгений получил шайбу в середине площадки, на скорости обыграл Джейка Маккейба и пробил прямо в «домик» соотечественнику.

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Второй период по броскам получился равным — соперники по 12 раз проверили вратарей — но при этом «Лифс» смогли перевернуть игру. Самсонов на этом отрезке оказался непробиваемым, а вот его визави Скотт Уэджвуд пропустил дважды. И вновь в меньшинстве — «Торонто» наказал гостей за оба удаления во втором периоде, а авторами голов стали Джон Таварес и лучший снайпер НХЛ Остон Мэттьюс, забросивший 41-ю шайбу в сезоне.

Американский форвард уже превзошёл свой прошлогодний показатель — в сезоне-2022/2023 он нанёс 40 точных бросков за 74 матча, а сейчас ему для этого потребовалось всего 48 игр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Человеком, который вернул «Далласу» надежду на победу, стал Евгений Дадонов. В середине третьего периода он заставил сфолить на себе Марка Джиордано и заработал право на штрафной бросок, который сам же и реализовал. У Самсонова в этой дуэли не было никаких шансов — Дадонов даже не смотрел на шайбу и с максимальной хладнокровностью переиграл голкипера хозяев, сотворив ещё одну красоту. «Я знал с самого начала, что буду делать. У меня особо не было выбора — лишь посмотреть, сработает это или нет», — рассказал нападающий после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Евгения этот дубль стал первым за год — в предыдущий раз больше одной шайбы он забрасывал аж в январе 2023-го, дважды огорчив «Виннипег». К сожалению для него, «звёзды» не смогли развить успех да ещё и усугубили положение — гол Дадонова, который позволил «Старз» сравнять счёт, случился в начале 12-й минуты периода, а уже к её исходу «Торонто» вёл с преимуществом в две шайбы. С интервалом в 20 секунд Митч Марнер и оформивший дубль Нюландер отправили «Даллас» в нокдаун, решив судьбу встречи. Нападающие «листьев» проникали в зону техасцев так же беспрепятственно, как мигранты — в сам Техас. Вот только своей колючей проволоки против них у Питера Дебура не нашлось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гостей хватило ещё на один гол в самой концовке, который наверняка немного подпортил настроение Самсонову — уроженец Торонто Уайатт Джонстон бросил Илье под самую ловушку, став автором последней шайбы в этом матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё один балл за полезность здесь получил Дадонов, который закончил встречу с «+3», проведя лучший матч в сезоне. Что, впрочем, вряд ли сильно его порадовало, учитывая поражение «Далласа». А вот Самсонов в целом может быть доволен — его команда выиграла со счётом 5:4, а сам Илья одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.