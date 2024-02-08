Сигналы неточного времени. В 2014-м Россия не могла не проиграть хоккейную Олимпиаду

Пока Россия не может принимать участия в Олимпиадах настоящего, страна вспоминает, как классно проводила Игры десятилетней давности. В ближайшие дни на нас обрушится вал сладких медальных воспоминаний от представителей почти всех видов спорта — от конькобежцев и бобслеистов до фигуристов и лыжников. На этом празднике жизни потерялся лишь один бедный родственник — хоккей. Сложно представить, что сейчас кто-то из игроков той сборной откровенно расскажет о причинах её провала — ещё через 10 лет такое возможно, но пока большинство игроков и даже тренеров той команды в деле.

Вопросы к той команде останутся примерно теми же, что изначально задавались в феврале 2014-го. Доехал бы Мозякин всё-таки до финских ворот, если бы отправился в Сочи? Стоило ли окончательно довериться Сергею Бобровскому в четвертьфинале? По какой причине штаб команды до последнего держался за связку Овечкин — Малкин, которая довольно быстро показала свою несовместимость в одном сочетании? Дальше этого теоретическое обсуждение тех Игр так и не ушло, в этом плане застряв на уровне ниже, чем ванкуверская катастрофа, которую препарировали с разных сторон.

Понятно, что Олимпиада была особенной для руководства страны — и неслучайно Зинэтула Билялетдинов, который вовсе не хотел бросать «Ак Барс» ради сборной, где он в своё время работал не очень удачно, решился на это только после уговоров на высшем уровне. Провести отдельный хоккейный турнир в каком-нибудь другом году было невозможно — а сейчас понимаешь, что именно 2014-й был максимально неудачным временем для того, чтобы сильнейшая сборная России играла на домашнем льду.

Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Во-первых, у многих ведущих игроков этой сборной были сезоны исторического спада либо проблемы вне льда. Особенно сильно это касалось Александра Овечкина: за год до Олимпиады назначенный в «Вашингтон» Адам Оутс фактически переизобрёл капитана команды, найдя ему новую позицию и превратив в совершенное оружие для левого круга вбрасывания.

Правда, параллельно с этим тренер «столичных» навешивал в звено с Ови людей типа Джея Бигла: с центром уровня четвёртого звена Овечкин просто не набирал очков, к счастью, это длилось недолго. Один из лучших распасовщиков в истории НХЛ провалился как тренер: Оутс хаотично гонял по составу новичков, доверял откровенно слабым чекерам, при этом так и не настроил качественную систему обороны. Овечкин закончил тот сезон с «-35» и приезжал в Сочи на фоне уничтожающей критики. Правда, уже с новым тренером «Вашингтон» заиграл абсолютно иначе.

Семён Варламов приезжал на Олимпиаду на фоне тлеющего, но продолжавшегося «велосипедного» скандала. Если вы забыли, то подруга голкипера «Колорадо» обвиняла его в нанесении побоев транспортным средством, а также в том, что эти побои были и ранее — дело развалилось в суде в конце декабря, однако сложно представить, в каком состоянии голкипер приезжал на Олимпиаду. Павел Дацюк успел восстановиться от травмы буквально за несколько дней до Игр, но это не помешало ему быть лучшим на Играх.

Впрочем, травмы сложно назвать оправданием. У финнов, например, повреждения выкосили практически всю первоначальную линию центров, что не помешало им пройти в четвертьфинале дальше. Однако важнейшей причиной неудачи России было то, что в нашем хоккее происходила необъявленная смена поколений — легенды прошлого окончательно ушли, проиграв конкуренцию. Возвращаясь к роковому четвертьфиналу: финскую оборону вели за собой 40-летний Сало и 39-летний Тиммонен, а победный гол забил 44-летний Селянне, ещё и забравший приз MVP Игр: для Финской вспышки это стало красивейшим завершением карьеры, которое окончательно случилось через пару месяцев.

У России же за бортом Олимпиады неожиданно остался Сергей Гончар — выбор пал на защитников из КХЛ, причём в том числе тех, что провалили ЧМ-2013: суперветеран позже недоумевал из-за того, что на флешках, которые давали игрокам на сборе перед Играми, не было ни слова про тактику. Сергей Фёдоров на тот момент уже два года как завершил карьеру, Виктор и Вячеслав Козловы не имели долголетия Селянне, нестарый ещё Максим Афиногенов резко сдал после возвращения в КХЛ.

Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

Ну а новое поколение на тот момент подросло не до конца. Евгений Кузнецов в олимпийском сезоне хандрил: на старте сезона форвард получил травму и вылетел из строя на месяц, а сам «Трактор», который после финала потерял кучу важных игроков, сильно сдал. Владимир Тарасенко ехал на Игры как часть третьего звена с Кулёминым и Анисимовым, которое на бумаге должно было дать универсализм, но в реальности не дало ничего. В четвертьфинале снайпер вообще схватил «-2» и был посажен в запас. У Билялетдинова вообще с «фартожопыми» выходило не очень: Тарасенко не поехал на ЧМ-2012 из-за «лишнего веса», Кузнецов на том же турнире потерял место в составе после приезда партии энхаэловцев, а через год начал турнир запасным.

Ну а что остальные? Артемий Панарин в олимпийском сезоне стал лучшим бомбардиром СКА, но он всё равно оставался в тени Ковальчука, Червенки и других «взрослых» суперзвёзд СКА. Никита Кучеров стал теневым героем сборной на МЧМ-2013, но за пару месяцев до Игр без особого шума только дебютировал в НХЛ — известность его на тот момент была такой, что комментаторы перепутали его с защитником Коробовым и назвали «Дмитрием Кучеровым». Если Кузнецов и Тарасенко частично попали в «конуру» Билялетдинова, как говорят в Америке, то двух нынешних суперзвёзд в 2014-м вряд ли стоило ждать в сборной при любых обстоятельствах.

Проводись Олимпиада на два года раньше — и Россия имеет в составе лучшего игрока в мире на тот момент Малкина и потенциальную «лебединую песню» ветеранов. Проводись Олимпиада на два года позже — в принципе, мы видели это на Кубке мира, где финнов на групповом этапе уже размотали без всяких вопросов. Подросли и новые суперзвёздные вингеры, и защита стала крепкой, а канадцев на их домашнем льду было обыграть крайне сложно. В результате Олимпиада прошла тогда, когда не должна была — и поражение в Сочи, как оказалось позже, отбросило нашу лигу в развитии на несколько лет назад.