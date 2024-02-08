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Результаты матчей КХЛ 8 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 9 февраля

«Локомотив» снова проиграл аутсайдеру, ЦСКА не выходит из кризиса. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 8 февраля
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Комментарии
«Амур» выбрался на восьмое место Востока, «Барыс» потерял шансы на плей-офф.

8 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Принс, Беляев) – 01:45 (5x4)     0:2 Принс (Цыплаков) – 05:10 (5x5)     0:3 Вишневский (Морозов, Савиков) – 10:48 (5x5)     0:4 Беляев (Орлов, Галимов) – 33:02 (5x5)     1:4 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 38:53 (5x5)     2:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 40:24 (5x5)     3:4 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 48:27 (5x5)     3:5 Цыплаков (Пашин) – 54:25 (5x5)    

«Авангард», кажется, оставил слишком много сил в игре с СКА — кроме того, у «Спартака» было несколько лишних дней отдыха. Из-за этого московские гости повели 3:0 уже в середине первого периода и заставили «ястребов» поменять вратаря. «Авангард», впрочем, смог организовать камбэк, и дубль Рида Буше помог сократить отставание до минимума. Впрочем, у «Спартака» был свой суперснайпер: 30-я шайба Максима Цыплакова поставила точку в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Ножье (Старченко, Скленичка) – 41:54 (5x4)     1:1 Никишин (Хайруллин, Кадейкин) – 59:18 (6x5)     1:2 Хайруллин – 65:00    

СКА тоже оставил немало сил в Омске и 59 минут не мог пробить ворота Эдди Паскуале в Астане, отличившись лишь вшестером на последней минуте. Малорезультативный матч скрасила удивительная серия буллитов, где команды забили 9 бросков из 12. Точнее оказался СКА, а «Барыс» первым на Востоке теряет математические шансы на плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 1
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Бродхёрст – 65:00    

Пожалуй, встреча «Лада» – «Амур» была тем матчем, где можно было вообразить 0:0 в основное время — так оно и получилось. Хабаровчане несколько раз в овертайме снимали вратаря, но безуспешно: впрочем, «Амур» был сильнее в серии буллитов и как минимум на день поднялся на восьмое место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кошелев (Семёнов) – 32:47 (5x5)     1:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 45:11 (5x4)     2:1 Лукоянов (Свечников, Кателевский) – 47:41 (5x5)    

Матч в Казани, как и почти весь игровой день, получился «низовым». Играющий довольно анархически «Трактор» смог забросить лишь одну шайбу: в последних четырёх матчах команда Алексея Заварухина стабильно отличается по минимуму. У «Ак Барса» же забили работяги: победный гол на счету Артёма Лукоянова, который до этого поддел Виталия Кравцова во флеш-интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Пу) – 24:32 (5x5)     1:1 Рафиков (Алексеев, Иванов) – 41:26 (5x5)     1:2 Фьоре (Горшков, Берлёв) – 52:05 (5x5)    

«Локомотив» в этом сезоне занимается робингудством: сложно представить команду, которая отдала бы больше очков аутсайдерам. Ярославцы проиграли и «Сочи», и «Витязю», а теперь и «Адмиралу». Статистика в пользу команды Никитина: 42-17 по броскам, 24 минуты в зоне атаки против шести у соперника, но на одну шайбу больше забросил «Адмирал». Ярославские болельщики могут утешать себя тем, что их самых неудобных соперников в плей-офф не будет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Аймурзин, Ильин) – 08:17 (5x5)     1:1 Уилсон (Барак) – 42:20 (5x5)     2:1 Уилсон (Барак, Воронков) – 62:41 (3x3)    

«Северсталь» играла в Балашихе против окончательно утратившего шансы на плей-офф «Витязя» без заболевшего Андрея Козырева. Кажется, без главного тренера череповецкая молодёжь утратила частичку задора, потому что «Северсталь» забила лишь раз и в целом имела меньше моментов, чем соперник. Дублем у «Витязя» отметился Скотт Уилсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Волков (Кодола, Хэмилтон) – 29:49 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло) – 30:29 (5x5)     3:0 Сотишвили (Кузнецов) – 31:58 (5x5)     3:1 Мамин (Каменев) – 44:54 (5x4)     4:1 Пышкайло (Стась, Сотишвили) – 57:54 (5x5)    

ЦСКА, кажется, окончательно закопался на седьмой позиции в таблице. Перестановки от временно исполняющего обязанности главного тренера Равиля Якубова пока никак не помогают: оборона ЦСКА и Иван Федотов продолжают ошибаться. Минское «Динамо», которое перед плей-офф набрало отличный ход, забросило три шайбы за три минуты и фактически прибило соперника: хоть и с восьмого места, но команда Дмитрия Квартальнова будет сложным противником.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 9 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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