«Локомотив» снова проиграл аутсайдеру, ЦСКА не выходит из кризиса. Итоги дня в КХЛ

8 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

«Авангард», кажется, оставил слишком много сил в игре с СКА — кроме того, у «Спартака» было несколько лишних дней отдыха. Из-за этого московские гости повели 3:0 уже в середине первого периода и заставили «ястребов» поменять вратаря. «Авангард», впрочем, смог организовать камбэк, и дубль Рида Буше помог сократить отставание до минимума. Впрочем, у «Спартака» был свой суперснайпер: 30-я шайба Максима Цыплакова поставила точку в игре.

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СКА тоже оставил немало сил в Омске и 59 минут не мог пробить ворота Эдди Паскуале в Астане, отличившись лишь вшестером на последней минуте. Малорезультативный матч скрасила удивительная серия буллитов, где команды забили 9 бросков из 12. Точнее оказался СКА, а «Барыс» первым на Востоке теряет математические шансы на плей-офф.

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Пожалуй, встреча «Лада» – «Амур» была тем матчем, где можно было вообразить 0:0 в основное время — так оно и получилось. Хабаровчане несколько раз в овертайме снимали вратаря, но безуспешно: впрочем, «Амур» был сильнее в серии буллитов и как минимум на день поднялся на восьмое место Востока.

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Матч в Казани, как и почти весь игровой день, получился «низовым». Играющий довольно анархически «Трактор» смог забросить лишь одну шайбу: в последних четырёх матчах команда Алексея Заварухина стабильно отличается по минимуму. У «Ак Барса» же забили работяги: победный гол на счету Артёма Лукоянова, который до этого поддел Виталия Кравцова во флеш-интервью.

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«Локомотив» в этом сезоне занимается робингудством: сложно представить команду, которая отдала бы больше очков аутсайдерам. Ярославцы проиграли и «Сочи», и «Витязю», а теперь и «Адмиралу». Статистика в пользу команды Никитина: 42-17 по броскам, 24 минуты в зоне атаки против шести у соперника, но на одну шайбу больше забросил «Адмирал». Ярославские болельщики могут утешать себя тем, что их самых неудобных соперников в плей-офф не будет.

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«Северсталь» играла в Балашихе против окончательно утратившего шансы на плей-офф «Витязя» без заболевшего Андрея Козырева. Кажется, без главного тренера череповецкая молодёжь утратила частичку задора, потому что «Северсталь» забила лишь раз и в целом имела меньше моментов, чем соперник. Дублем у «Витязя» отметился Скотт Уилсон.

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ЦСКА, кажется, окончательно закопался на седьмой позиции в таблице. Перестановки от временно исполняющего обязанности главного тренера Равиля Якубова пока никак не помогают: оборона ЦСКА и Иван Федотов продолжают ошибаться. Минское «Динамо», которое перед плей-офф набрало отличный ход, забросило три шайбы за три минуты и фактически прибило соперника: хоть и с восьмого места, но команда Дмитрия Квартальнова будет сложным противником.

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Матчи 9 февраля

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