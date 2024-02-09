Но «Вашингтону» это вновь не помогло.

Овечкин приходит в себя! Забил в третьем матче подряд и установил очередной рекорд

Сегодня в Санрайзе встретились «Флорида» и «Вашингтон». Команды на данный момент находятся в разных весовых категориях: «Пантерз» сражаются за первое место в Атлантическом дивизионе, а «Кэпиталз» всеми силами пытаются цепляться за зону плей-офф.

Гости активно начали встречу, решив не отсиживаться в обороне, но «Флорида» приняла этот порыв и ни в чём не уступала противнику. Первый опасный момент возник у «Вашингтона», когда Бек Маленстин рванул на рандеву с Сергеем Бобровским, по итогам которого был назначен штрафной бросок. Однако и во второй раз форварду «Вашингтона» не удалось переиграть российского вратаря.

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Счёт же открыть «Кэпиталз» всё-таки удалось: Расмус Сандин довёл шайбу до Александра Овечкина, который из своего офиса неотразимо бросил.

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Таким образом, Овечкин забросил свою одиннадцатую шайбу в этом сезоне, попутно установив самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона» в возрасте 38 лет и старше.

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Второй игровой отрезок ударно начала «Флорида» и быстро смогла отыграться – отличился Мэттью Ткачук. После этого хозяева забили ещё раз, однако гол был отменён из-за офсайда. Но вскоре «Вашингтон» воспользовался своим чуть ли не единственным реальным шансом во втором периоде: Сгарбосса и Манта убежали в контратаку, и последний поразил ворота заскучавшего Бобровского.

Но удержать преимущество до перерыва не удалось: Том Уилсон схватил глупейшее удаление, а Сэму Райнхарту хватило 12 секунд для того, чтобы реализовать лишнего.

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Райнхарт забросил 21-ю шайбу в большинстве в этом сезоне, обогнав по этому показателю «Вашингтон», у которого в активе только 20.

В третьем периоде ничего не изменилось по сравнению со вторым. «Флорида» давила, Дарси Кемпер спасал, но бесконечно это продолжаться не могло: за пять с лишним минут до конца периода Райан Ломберг вывел хозяев вперёд.

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«Вашингтон» не сподобился на финальный штурм, а окончательно похоронил все надежды Луостаринен, забросивший в пустые ворота.

«Флорида» выиграла пятый матч из последних шести, упрочив отрыв от преследователей, а «Вашингтон» проиграл шестую встречу кряду и всё дальше отдаляется от зоны плей-офф.