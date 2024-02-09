Молодым тут не место. В КХЛ резко прошла мода на «новых и перспективных» тренеров

Вы могли пропустить, но молодой и перспективный тренер Владимир Крикунов снова забросил забор, засучил рукава и вывел питерское «Динамо» в плей-офф ВХЛ. Сама эта задача на бумаге кажется несложной, но один из главных олигархов подэлиты провалил старт сезона вместе с Ярославом Люзенковым. Чемпион МХЛ давно назывался одним из самых перспективных тренеров страны, но переход на новый уровень завалил и был низложен в ассистенты. Владимир Васильевич же выиграл 19 матчей из 24 – и теперь клуб, который шёл вне топ-16, почти наверняка начнёт плей-офф на своей площадке. Разница в возрасте между двумя тренерами — 28 лет (45 против 73).

В этом же сезоне дал фальстарт самостоятельной тренерской карьере во взрослом хоккее 38-летний Владимир Филатов. Бывший тренер «СКА-1946» получил большие авансы после работы с поколением Мичкова и компании, которое под его руководством выиграло золото юношеской Олимпиады и мемориал Глинки — причём та сборная не закапывалась за своим вратарём, а играла в атаку. Весной ожидалось, что Филатов пополнит штаб «Торпедо», однако Александр Крылов чуть ли не лично уговорил тренера принять «Омские Крылья» из ВХЛ. Результат оказался таким же — провальный старт, понижение в ассистенты, а потом и уход на позицию в «Торпедо», которое не стало злиться.

Ярослав Люзенков и Владимир Филатов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Параллельно «Адмирал» и «Амур», которые шли вне кубковой восьмёрки на момент принятия решения, решили продлить контракты со своими главными тренерами. Особенно необычно такое постоянство для хабаровского клуба, где за последние 25 лет ни один тренер, даже Ханну Йортикка, не смог отработать два полных (от начала до конца) сезона подряд. О чём говорят такие решения дальневосточников? Более достойных кандидатов они, скорее всего, не видят — да и есть ли прямо сейчас они на виду? Кажется, наш тренерский рынок опустел, а пополнения из нижних лиг прямо сейчас нет.

В последние годы в узких кругах стала обсуждаться разница карьерных траекторий в России и в зарубежных лигах. В КХЛ тренерами часто становились известные хоккеисты, которые получали пост главного тренера почти без опыта на скамейке — либо они его не имели вообще, либо проводили полгода-год в качестве помощников. В НХЛ и Европе все чаще на первый план выходили люди, которые не состоялись как профессиональные хоккеисты, рано начали тренерскую карьеру и прошли все карьерные этапы с самых низов. Джон Купер начинал со школьного хоккея, Джаред Беднар и Брюс Кэссиди — с ECHL.

А какие тренеры наделали больше всего шума в КХЛ в последние годы?

Сергей Фёдоров (51 год, здесь и далее возраст на момент назначения в клуб): только менеджерский опыт, причём не самый удачный, 0 тренерского;

Игорь Ларионов (61): очень короткий опыт в молодёжке, которая собиралась на короткие турниры, на клубном уровне не работал вообще;

Алексей Жамнов (52): в основном менеджерский опыт, хотя де-факто был главным тренером «Спартака» бо́льшую часть сезона-2018/2019, периодически оказывался на скамейке красно-белых и работал год в сборной;

Роман Ротенберг (41): конечно, босс СКА находится в категории «снаружи всех измерений», но опять же — только менеджерский опыт и пара «ковидных» матчей на скамейке;

Из этого ряда выбивается только Андрей Козырев (50), который как раз прошёл классическую для Америки «лесенку», чередуя должности помощника, а также посты в ВХЛ и МХЛ. Олег Леонтьев (50) тоже поднялся из ВХЛ, успешно поработал в «Нефтехимике» и неожиданно для многих оформил долгосрочные отношения с нижнекамским клубом.

При этом сложно прямо сейчас найти в той же Высшей лиге главного тренера, который готов перейти на новый уровень. Возможно, в КХЛ перейдёт Павел Зубов: многолетний ассистент неожиданно для многих превратил «Молот» в одну из самых забивных команд лиги — и это при том, что Зубов-тренер ставил в «Сибири» ультраоборонительный хоккей несколько лет назад. Тюменский «Рубин» идёт на первом месте в лиге под руководством 39-летнего Дениса Ячменёва, клубной легенды, который в первый же год в роли тренера выиграл Кубок Петрова — но и ресурсы у команды немаленькие для уровня «вышки». Однако сложно сравнить это с примером того же Андрея Разина, который в своё время превратил вечно пасущуюся на дне лиги «Ижсталь» в финалиста ВХЛ, не привлекая каких-то сверхресурсов.

Андрей Разин и Олег Леонтьев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И когда мы рассуждаем о вакансиях в топ-клубах, то дефицит имён тоже виден наглядно. Прямо сейчас свободен только один свободный тренер с блестящим резюме — это Илья Воробьёв, которого слухи уже отправляют на все подвисшие должности, но все одновременно места он занять не может. Пока непонятно положение Алексея Кудашова в «Динамо»: он-то работу найдёт, ещё год назад говорилось, что Билялетдинов видит своего бывшего игрока потенциальным преемником. А вот «Динамо» тогда кого возьмёт?

В общем, мода на «молодых перспективных русских тренеров» прошла так же внезапно, как и появилась. Вместо повышения кого-то из тренеров МХЛ — ВХЛ, скорее всего, можно ожидать на скамейке внезапного появления кого-то из бывших звёздных игроков. Конечно, далеко не всегда это будет иметь какой-то конкретный смысл, но наши клубы обычно руководствуются не логикой, а списывают друг у друга — как и в НХЛ. Удивится ли теперь кто-нибудь, если в новом году ЦСКА возглавит условный Павел Буре?

Причины этого, правда, довольно загадочны. Доводилось слышать, что игроки того же «Динамо» совершенно иначе воспринимали установки от Крикунова, потому что попросту его боялись. Неужели всё дело в менталитете игроков, из-за которого они не смогут воспринимать всерьёз «ботаника», а слушать только человека, отягощённого авторитетом? Этот вопрос пока остаётся открытым.