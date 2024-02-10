«Мы не могли проиграть». Капризов забил и установил исторический рекорд «Миннесоты»

Матч с «Питтсбургом» был праздничным — чествовали 1000 матчей Марка-Андре Флёри и его выход на второе место по победам в НХЛ.

«Мы не могли проиграть в такой день», — сказал Кирилл Капризов после победы над «Питтсбургом». И дело тут вовсе не в том, что россиянину покорился очередной клубный рекорд. Сегодня главной звездой вечера был Марк-Андре Флёри.

39-летний вратарь, вероятно, проводит свой последний сезон в НХЛ. В его впечатляющей карьере было много достижений – три Кубка Стэнли с «Питтсбургом», где он провёл 13 лет, «Везина» с «Вегасом», с которым он дошёл до финала в дебютный сезон команды. Помимо прочего, он просто один из самых приятных людей в лиге, которого любят абсолютно все.

Сегодня «Миннесота» устроила ему королевское чествование – «День Флёри». Поводов было сразу два – в этом сезоне он стал четвёртым вратарём, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ, а в январе обогнал Патрика Руа и вышел на второе место в истории лиги по количеству побед.

Арена была украшена цветами, игроки приехали на игру кто в галстуке с цветочным принтом, кто в венке. На раскатку все вышли в джерси с фамилией Флёри, стартовый состав в раздевалке зачитывали дети Марка, а перед стартовым вбрасыванием прошла торжественная церемония, на которой вспоминали самые яркие моменты карьеры вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Его партнёры постарались сделать так, чтобы ни минуту не уступать в счёте. Счёт в первом периоде открыл Мэтт Болди после передачи Капризова. Во втором периоде Евгений Малкин передал привет своему хорошему другу Флёри, ассистировав на гол Райлли Смиту, но вскоре Юнас Бродин вновь вывел хозяев вперёд.

В третьем периоде Капризов схватил две минуты за задержку соперника клюшкой, и «Питтсбург» устроил настоящий пожар у ворот Флёри, который завершился голом Сидни Кросби. Очевидно, Кирилл вознамерился во что бы то ни стало исправить свою оплошность, и спустя несколько минут ему представился отличный шанс. Шайба после броска Зака Богосяна сломала клюшку Брайану Расту, но долетела до ворот и отскочила на крюк Капризову. На добивании тот не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол пересматривали больше семи минут – «Питтсбург» считал, что незадолго до этого шайба покинула площадку, но в итоге засчитали, и Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который забросил не менее 20 шайб в четырёх сезонах подряд. После прихода Джона Хайнса россиянин находится в полном порядке – в последних 16 матчах на его счету 23 (12+11) очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала победной – в концовке «Питтсбург» устроил яростный навал, но Флёри делал сейв за сейвом и удержал преимущество. В общей сложности он отразил 34 из 36 бросков и был признан первой звездой матча, а победа стала для него 553-й в НХЛ.

«Великолепная церемония. Я уже видел подобное, когда «Сан-Хосе» чествовал Марло, но я впервые вижу вратаря, который сыграл 1000 матчей. Это невероятно. Великолепный вечер для него и его семьи. Мы в такой день не могли проиграть. Цветочек сделал много важных сейвов, ребята тоже старались блокировать броски. Мой гол? Хороший бросок, я пошёл на ворота и просто постарался открыться. Бросал в пустые ворота», — сказал после игры Капризов.