Первый раунд драфта НХЛ — менее 33% качества. Большое исследование «Чемпионата» за XXI век

Мы как-то привыкли считать, что в первом раунде НХЛ выбирают будущих звёзд. Ему уделяется гораздо больше внимания, чем второму и ниже. Да и примеры у нас перед глазами хорошие: Александр Овечкин, Остон Мэттьюс, теперь ещё и Коннор Бедард… А его ведь уже во втором матче начали сравнивать с Коннором Макдэвидом.

Конечно, нельзя исключать, что он повторит его судьбу. Но нельзя исключать и обратное. Вспомним прошлогоднего первого номера: Юрай Слафковски очень слабо начал этот сезон, да и в прошлом не блистал до травмы. Сколько звёзд чисто статистически вышло из первого раунда драфта? А скольким пришлось распрощаться с мечтами полноценно играть в НХЛ?

По поводу драфта ведётся достаточно споров. Одни утверждают, что это билет в будущее, другие убеждены, что драфт ничего не значит, первый раунд в том числе. Правда есть в обеих позициях. Для Макдэвида и Бедарда это возможность уже в 18 лет выйти на лёд в НХЛ и показать себя. Но не все такие талантливые даже среди первых номеров. Вспомним хоть Шейна Райта, который котировался первым, был выбран четвёртым и в итоге бо́льшую часть сезона проболтался в лиге Онтарио, ибо до НХЛ ещё не дорос. Где сейчас Наиль Якупов? А вот Панарин и Кузьменко приехали без всяких драфтов и оба на ведущих позициях в своих командах.

В нашем материале рассказываем, сколько звёзд и неудачников было выбрано в первый день драфта. Мы просмотрели всех задрафтованных в первом раунде игроков с 2000 по 2018 год и распределили выборы по следующим категориям:

легенда: для нападающих от одного очка за игру, для защитников от 0,7 очка за игру. Также игроки должны провести 12 и более сезонов в лиге;

звезда: для нападающих 0,95 очка за игру и более, для защитников 0,7 очка за игру и более;

хороший: для нападающих от 0,7 до 0,94 очка за игру, для защитников от 0,5 очка за игру до 0,69 (при хорошем коэффициенте полезности поднимается на ранг выше, при плохом – опускается, также учитывается количество проведённых в лиге сезонов);

средний: для нападающих от 0,4 до 0,69 очка за игру, для защитников от 0,29 до 0,49 (при хорошем КП поднимается на ранг выше, при плохом — опускается);

слабый: сыграл от шести до 100 игр, не закрепился, набрал мало очков ИЛИ (для нападающих) сыграл много, но за игру от 0 до 0,39;

ужасный: сыграл в НХЛ пять игр и менее.

Для вратарей:

легенда – %ОБ от 91,7% и выше (при условии, что сыграл как минимум один сезон с 50+ играми), КН 2,60 за игру и меньше. Качественный выбор. Также игроки должны провести 12 и более сезонов в лиге;

звезда – %ОБ от 91,5% и выше (при условии, что сыграл как минимум один сезон с 50+ играми), КН 2,60 за игру и меньше. Качественный выбор;

хороший — %ОБ от 91,0 до 91,6%, КН 2,61 – 2,70. Качественный выбор;

средний – %ОБ от 90,7% до 91,0% (при условии, что сыграл как минимум один сезон с 50+ играми), КН 2,71 до 2,85 за игру;

слабый — %ОБ 90,6% и менее (при условии, что сыграл как минимум один сезон с 50+ играми), КН 2,85 и более. Некачественный выбор;

ужасный – сыграл в НХЛ пять игр и менее. Некачественный выбор.

Для удобства рассмотрим ситуацию по дивизионам.

Столичный дивизион

Команда Легенда Звезда Хороший Средний Слабый Ужасный Всего «Каролина Харрикейнз» 0 0 6 3 6 2 17 «Коламбус Блю Джекетс» 0 2 2 7 9 0 20 «Нью-Джерси Дэвилз» 0 1 2 4 7 1 15 «Нью-Йорк Айлендерс» 1 0 7 5 9 0 22 «Нью-Йорк Рейнджерс»* 0 1 1 6 7 1 16 «Филадельфия Флайерз» 1 0 6 7 4 2 20 «Питтсбург Пингвинз» 2 1 2 3 5 1 14 «Вашингтон Кэпиталз» 2 2 5 6 6 3 24

*не учитываем Алексея Черепанова, погибшего в 2008 году

Столичный – аутсайдер в категориях «легенды» и «звёзды». В дивизионе одеяло перетягивают на себя обладатели «легенд» Овечкина, Бекстрёма, Кросби и Малкина. Ключевая разница между «Кэпиталз» и «Пингвинз»:

«Вашингтон» выбирал намного чаще. Но в нашем веке именно «Пингвинз» стал трижды обладателем Кубка Стэнли, а Овечкин и Ко с боем получили его только однажды в 2018-м. «Вашингтон», к слову, сделал довольно много некачественных выборов – 37,5%, но по сравнению с некоторыми другими командами это сущие мелочи.

«Звёзды» из американской столицы – Филип Форсберг и Джон Карлсон. Первый никогда не играл за «Кэпс» и всю карьеру посвятил «Нэшвиллу», а второй до сих пор играет в первой паре «столичных». Среди «хороших» выборов «Кэпс» сразу три россиянина: нападающие Евгений Кузнецов и Александр Сёмин, а также голкипер Семён Варламов. Что до «Питтсбурга», то они за 18 лет, помимо Малкина, из «легенд» задрафтовали ещё и Сидни Кросби, который год назад выбил 1500 очков в НХЛ и стал чем-то бо́льшим, что не может описать этот рейтинг (вместе с Овечкиным, к слову).

Кроме них, в стан «Пингвинов» попал и голкипер Марк-Андре Флёри. Значительную часть карьеры он действительно провёл в «Питтсбурге» (в том числе брал три Кубка Стэнли), но, помимо Пенсильвании, он поиграл и в «Вегасе», и в «Чикаго», и сейчас в «Миннесоте». Кубковые показатели «Питтсбурга» и «Вашингтона» — доказательство незначительности драфта. Ведь важно то, как команда комплектуется в целом, а не кого она выбирает в первом раунде. Овечкин — это хорошо, но не должна команда строиться только на нём. Точно так же, как и не приведёт «Чикаго» к Кубку Стэнли один только Бедард. В одиночестве он даже «Реджину» не вывел в плей-офф, что уж говорить о взрослом хоккее.

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

«Каролина» — это те, кто ни разу за 18 первых лет века не выбрал действительно топового игрока. В 2003 году под вторым номером «Харрикейнз» выбрали Джордана Стаала, но в итоге он попал только в категорию «хороший». Он в топе по количеству сыгранных встреч – уже более 1000 за карьеру, но по очкам всё довольно печально: примерно 0,5 очка за игру. И доживает он свой игровой срок в центре третьего звена команды.

Оправдывает команду большое количество «хороших» выборов. Это ребята, которые способны играть в первых звеньях, но не всегда делать результат. В их числе россиянин Андрей Свечников. Кстати, «Каролина» же в 2011 году выбрала под 12-м номером защитника Райана Мёрфи – того самого, от которого отказался в межсезонье «Салават Юлаев». Он, к слову, попал в категорию «слабый».

Джордан Стаал Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Более-менее плотно к «Каролине» подобрались «Айлендерс» и «Филадельфия». В категории «хорошие» у них довольно много игроков, если сравнивать в целом по лиге. В Нью-Йорке в своё время не прогадали с Джоном Таваресом, но жаль, что не смогли заинтересовать его выгодным контрактом после получения им статуса НСА. Теперь он «легенда» «Торонто» и прошлый сезон закончил с показателем очко за игру, да и в нынешнем совсем не проваливается. И это в 33 года. Из плохих выборов, знакомых нам по КХЛ, может выделить ещё одну несостоявшуюся звезду «Салавата Юлаева» Джоша Хо-Сэнга, оказавшегося в категории «слабые».

«Филадельфия» выбрала «легенду» в лице Клода Жиру в 2006-м почти под занавес первого раунда. Бо́льшую часть карьеры он честно отдал «Флайерз». Среди «ужасных» выборов отметим нынешнего нападающего «Спартака» Германа Рубцова. Его заокеанская карьера ограничилась четырьмя матчами в НХЛ, в остальное время он довольно слабо играл на уровне АХЛ. В числе «средних» выборов: Иван Проворов, с этого года представляющий «Коламбус».

«Коламбусу» часто удавалось выбирать в самом начале раунда, но самыми удачными пиками стали Якуб Ворачек, теперь представляющий «Аризону», и Рик Нэш, выбранный в 2002 году под первым номером и ныне ушедший на пенсию. У обоих в среднем по 0,76 очка за игру, что прилично не дотягивает до категории «звёзд», но повысить их в ранге можно за количество сезонов в лиге: Нэш остановился на отметке в 15 лет, а для Ворачека нынешний сезон уже 16-й. Из положительного: Пьер-Люк Дюбуа, на которого «жакеты» потратили третий выбор в 2016 году, пока не дотягивает до звёздной категории, но прочно закрепился среди «хороших». Но в этой категории у «Коламбуса» очевидный дефицит. Основная отличительная черта «Коламбуса»: среди драфт-пиков много «средних» и «слабых» выборов – 80%. Но при этом ни одного полностью провального. Вот защитник Райан Мюррей, что ушёл под вторым номером, на этот год остался без контракта. После ухода из «Коламбуса» он пытался закрепиться аж в трёх командах лиги, но нигде не задерживался надолго: за последние два сезона у него всего семь передач. Выбор «слабый», но не «ужасный».

Два лучших пика «Нью-Джерси» в этом веке в нашу подборку ещё не попадают – братья Хьюз были выбраны позже. А все 18 лет до них ограничились выбором «звезды» Зака Паризе в 2003 году. За «Дэвилз» он отыграл меньшую часть карьеры: после получения статуса НСА отправился в родную для себя «Миннесоту», но на прежний уровень уже не вернулся. В категории «хорошие» оказалось всего два игрока: Нико Хишир и Трэвис Зейджак. Первому всего 24, и уже самый первый сезон он провёл на приличном уровне. В перестройку «Дэвилз» не собираются (наоборот, заканчивают её), потому могу предположить, что бо́льшую часть карьеры Хишир точно проведёт в Ньюарке. Зейджак уже карьеру завершил, и почти полностью она прошла в «Нью-Джерси». Он был «последним героем» перед перестройкой в «Дэвилз», который ещё застал чемпионский костяк нулевых.

Зак Паризе Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

В «Рейнджерс» всё сложно. За 18 лет из «звёзд» они выбрали только Джей Ти Миллера. Он довольно долго балансировал между АХЛ и основной командой, а через три уверенных сезона стал частью обмена в «Тампу», потом – в «Ванкувер». Также всего один выбор попал в категорию «хорошие». А ещё 14 выборов «синерубашечников» (87,5%) – игроки, непригодные для игры в первых двух пятёрках. Среди них и Виталий Кравцов. Его судьба известна – контракт в «Тракторе» до 2025 года. В теории можно будет попробовать ещё раз прорваться в НХЛ (возраст позволяет), но пока статистика слабая даже для звезды уровня КХЛ. Свой нынешний костяк «Рейнджерс» набрали через обмены и поздние выборы на драфте. Многие помнят, что Шестёркин ушёл в конце четвёртого раунда?

Атлантический дивизион

Команда Легенда Звезда Хороший Средний Слабый Ужасный Всего «Бостон Брюинз» 1 3 1 2 13 0 20 «Баффало Сэйбрз» 0 2 5 4 8 3 22 «Детройт Ред Уингз» 0 0 2 4 5 1 12 «Флорида Пантерз» 1 1 5 5 9 1 22 «Монреаль Канадиенс» 1 1 3 5 11 0 21 «Оттава Сенаторз» 1 2 3 4 11 1 22 «Тампа-Бэй Лайтнинг» 2 1 1 2 8 2 16 «Торонто Мэйпл Лифс» 3 1 4 5 2 1 16

На мой взгляд, самый сбалансированный дивизион. Катастрофой не выглядит даже ситуация в «Детройте», который в нашем веке имел наименьшее количество выборов в первом раунде. У них пускай нет «звёзд», два «хороших» (среди которых Дилан Ларкин), четыре «средних» игрока и 50% некачественного выбора – плохой показатель, сказывающийся на результатах последних лет.

Дилан Ларкин Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

А ещё здесь есть «Торонто» аж с тремя игроками в категории «легенды». Но в этой команде проблема известная: Мэттьюс и Марнер шикарно проводят регулярный чемпионат и пропадают в плей-офф. Оттого и не проходил «Торонто» дальше первого раунда почти 20 лет. На «хороших» игроках ехать можно, но вот как раз не дальше первого раунда. Единственная «звезда» Торонто – Морган Райлли – в плей-офф смотрится даже эффективнее, чем именитые партнёры. Третья «легенда», выбранная «Лифс», но не сыгравшая за них ни одного матча –Туукка Раск. Вратарь провёл свою карьеру от и до в «Брюинз» (целых 15 лет), повесив коньки на гвоздь в 2022 году. А вообще «Торонто» достаточно эффективно распределил игроков по категориям (если учитывать то, что нельзя не ошибаться в молодых игроках). Перевеса нет в «слабых» и «средних», не проседают и более высокие категории – 50% игроков относятся к качественному выбору. На мой взгляд, так и должен выглядеть качественно проведённый первый раунд драфта. Но вот помочь пройти во второй раунд Кубка Стэнли он не всегда способен.

«Бостон» немного выделяется из четвёрки топ-команд дивизиона. Странно видеть двузначное число в графе «слабый» у команды, которая в прошлом сезоне претендовала на чемпионство, а ведь 65% пиков отправились именно в эту категорию. Главная бостонская «легенда» века – Давид Пастрняк. Для своего нынешнего величия он был выбран достаточно низко – под 25-м номером. На третий год игры в НХЛ нападающий почти вышел на показатель очко за игру, а год назад набрал 113 очков в 82 встречах и разделил с Кучеровым третье место в списке лучших бомбардиров лиги. «Звёзды» клуба: Фил Кессел, Тайлер Сегин и Даги Хэмилтон. Все они были обменяны из «Бостона» после окончания контрактов новичка. В тот момент на замену каждому из них пришли более опытные игроки, но на деле «Брюинз» проиграли все три сделки, без сожаления отдав сильных игроков и не получив достойной замены.

В «Тампе» получилось красиво. Если оценивать ситуацию по двум чемпионским сезонам, да и даже по прошлому, то все эти заслуги и поражения как раз были добыты руками задрафтованных «Тампой» игроков. И Кучеров, и Василевский, и Пойнт – все лидеры когда-то были выбраны на драфте. Правда, в первом раунде – только Василевский. Кучеров ушёл во втором, Пойнт – в третьем. Исключением можно назвать только Сергачёва, который почти не играл за выбравший его «Монреаль». К слову, обменяли на канадского нападающего Джонатана Друэна и пик в шестом раунде, который потом снова потратили на обмен. Если смотреть на «Тампу» в целом, то у них есть перекос сразу и к талантливым, и к слабым игрокам, а игроки для нижних звеньев в дефиците. Но, может, это и правильно: выбор в первом раунде стараются тратить на более талантливых хоккеистов.

В «Баффало» всё приемлемо – 32% качественного выбора. Среди них две «звезды» — Томас Ванек и Джек Айкел. Первый попал в категорию благодаря тысяче проведённых матчей. MVP не становился, кубки не выигрывал, а за карьеру сменил восемь команд. А вот второй хорошо знаком любителям НХЛ, особенно болельщикам «Вегаса»: в том разгромном для «Флориды» и последнем матче плей-офф прошлого сезона Айкел сделал ассистентский хет-трик. В стан будущего чемпиона он пришёл в 2021 году. А «Баффало» он покинул на почве разногласий о травме. «Слабых» и «ужасных» выборов на счету «Сэйбрз» — 50%. Среди них сразу три российских игрока. Это нынешний защитник «Калгари» Никита Задоров, нападающий ЦСКА Михаил Григоренко и не сыгравший ни одного матча за океаном Артём Крюков.

Джек Айкел Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Младший из братьев Ткачуков задрафтован «Сенаторз». Судьбы братьев развиваются довольно схоже: в один из сезонов резкий прогресс в плане набора очков. Мэттью удивил всех на шестой сезон в лиге, Брэди сделал рывок на пятый год. И пока справедливо выполняет роль капитана в «Оттаве». Несмотря на довольно слабую (в сравнении с братом) статистику, в прошлом сезоне Брэди стал вторым бомбардиром команды. До роли «звезды» он не дотягивает, но в звании «хорошего» игрока закрепился прочно. Что до знаменитых игроков, то «легенда» канадской столицы – защитник Эрик Карлссон, ныне представляющий «Питтсбург». Нынешний сезон для него уже 15-й в НХЛ, а за матч он в среднем набирает 0,83 очка. Год назад в «Сан-Хосе» он набрал 101 очко и стал первым защитником в XXI веке, кому удалось пробить сотню. Кроме того, он стал первым защитником в возрасте 30+ в истории НХЛ, набравшим за сезон 100 и более очков. Всем бы такой предпенсионный возраст. Две «звезды» команды – Джейсон Спецца и Мика Зибанеджад. Первый завершил карьеру в 2022 году после пяти грустных сезонов в «Далласе» и «Торонто». Второй же до сих пор помогает Артемию Панарину разыгрывать большинство в «Рейнджерс».

Эрик Карлссон Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Минус «Флориды» – 45% пиков «Пантерз» можно отнести к некачественным выборам. Но положительно, что у команды всего один «ужасный» выбор. Качественных выборов поменьше – 31%. Среди них популярная «легенда» – русский финн Александр Барков. В лиге он уже 11-й сезон, набирает 0,95 очка за игру и по праву выходит с капитанской нашивкой. Единственная «звезда» — Джонатан Юбердо, второй год представляющий «Калгари». Пока главное разочарование, в том числе российских болельщиков – Григорий Денисенко, попавший в категорию «слабый» выбор. В своё время он тащил за собой молодёжную сборную, но слишком рано уехал пробовать свои силы. Сил оказалось недостаточно, что и породило довольно сложную жизнь за океаном. Хотя сейчас он возрождается из пепла в фарм-клубе «Вегаса» и имеет очко за игру.

Легенда «Монреаля» знаком, наверное, каждому любителю хоккея. Кэри Прайс – однозначно лучший выбор «Монреаля» за весь век, а может, и лучший выбранный в этом веке вратарь. Несколько лет он томил фанатов вопросом, вернётся он в НХЛ или нет, и в итоге принял решение завершить карьеру и уйти в управление «Монреаля». За 18 лет «Монреаль» пять раз выбирал русских игроков. О лучшем из них мы уже говорили: Сергачёв почти не играл за «Канадиенс». Ещё одного игрока правильнее назвать не только русским, но и американцем, потому что у выбранного в 2012 году Алекса Гальченюка двойное гражданство. Карьера того в НХЛ, скорее всего, завершена, и сейчас за его игрой наблюдают фанаты СКА. Андрей Костицын (драфт 2003 года) провёл вполне неплохую карьеру за океаном и вошёл в категорию «средние». Никита Щербак (драфт 2014 года) и Александр Пережогин (драфт 2001 года) оказались в категории «слабого» выбора: первый набрал за карьеру всего восемь очков, второй отличался почаще и завершил выступление в НХЛ с 34 очками. Дмитрий Куликов – «средний» выбор «пантер» — до сих пор представляет первую команду. Немолодой уже защитник успел съездить в «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм», «Питтсбург» и вновь вернулся во «Флориду». Где задрафтовался, там и пригодился, видимо.

Центральный дивизион

Команда Легенда Звезда Хороший Средний Слабый Ужасный Всего «Аризона Койотс» 0 1 6 5 9 4 25 «Виннипег Джетс» 0 3 8 3 5 2 21 «Чикаго Блэкхоукс» 1 1 3 7 7 2 21 «Колорадо Эвеланш» 3 2 1 2 5 2 15 «Даллас Старз» 0 2 1 5 7 3 18 «Миннесота Уайлд» 0 2 5 4 3 4 18 «Нэшвилл Предаторз» 0 0 7 3 4 1 15 «Сент-Луис Блюз» 0 1 6 5 5 2 19

Центральный дивизион – лидер по количеству «ужасных» пиков. Абсолютно не удивляет отсутствие «звёзд» в составе «Аризоны». Но пугает, что «Аризона» чаще других выбирает в первом раунде и в частности в топ-10 – семь раз из 25. Вряд ли дело в принципиальном выборе более слабых игроков, хотя аванс Симашеву на драфте-2023 может привести и к таким выводам (хотя чем дольше сезон КХЛ, тем интереснее молодой защитник смотрится). Скорее, дело в невозможности реализоваться в рамках умирающей всю свою жизнь команды. К моменту обмена уже и сам игрок может потерять мотивацию. Об этом, собственно, и говорят 52% некачественного выбора. Среди них был и Виктор Тихонов. В НХЛ он поехал сразу после драфта, ещё в «Финикс Койотс». И 16 очков в 61 встрече стали его лучшим показателем в НХЛ. Единственная звезда – Блейк Уиллер – сбежал из «Аризоны», так и не сыграв ни одного матча. Проведя несколько сезонов в студенческой лиге и отказавшись подписывать контракт с «койотами», Уиллер стал свободным агентом. И отправился из ада подальше: в «Бостон». Но именно «звездой» стал в «Виннипеге».

«Нэшвилл» среди тех, кому не посчастливилось задрафтовать «звёздного» игрока. «Хороших» очень много, целых семь человек (а это 46%). Но среди них ни одного, кто выстрелил бы и вывел команду на новый уровень. «Хороший» выбор для «Нэшвилла», но нечто более легендарное в сердцах российских фанатов – Александр Радулов. Помимо «Предаторз», он поиграл также в «Монреале», но достиг пика в «Старз». Александр играл в лучшей лиге до победного, до 36 лет, принимал несколько попыток зайти в лигу (и все неплохие), но Кубок Стэнли ему так и не покорился. Хотя в 2020 году «Даллас» Радулова был очень близок.

Хорошо выглядит ситуация в «Колорадо». Вместе с «Торонто» они лидируют в категории «легенды». Три «легенды», одна «звезда» и один «хороший» на 15 пиков – это 40% качества. Шикарные выборы в лице Макара, Рантанена, Маккиннона и Ландескога (единственная в этом списке «звезда») принесли им Кубок Стэнли полтора года назад. Интересно, что под первым номером был выбран только Натан Маккиннон. Под вторым шёл Ландеског, под четвёртым – Макар, под 10-м – Рантанен. По сравнению с безумной растратой от «Аризоны», в Денвере всё превосходно. Да ещё и провалов не так много. В принципе, большое желание поставить «Колорадо» твёрдую пятёрку за 15 попыток.

Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Микко Рантанен Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

От «Колорадо» отстал «Виннипег» с тремя «звёздами». Также «Джетс» лидируют по количеству «хороших» игроков в лиге. Правда, для «Джетс», а до этого «Атланты», такое явление, как качественный плей-офф — скорее феномен, чем что-то привычное. В первый раунд они проходят почти ежегодно, но зачастую вылетают от первого соперника. Две «звезды» команды – уже закончившие игроки. Ну или почти закончившие, с учётом того, что Ковальчук продолжает играть, пусть и по другую сторону океана. А вот Дэни Хитли ещё семь лет назад определился, что точно вешает коньки на гвоздь. Интересный факт: два подряд лучших сезона в карьере он выдал после непримечательной игры за «Ак Барс» в локаутный сезон. Ещё одна «звезда» пока продолжает играть, хотя Марку Шайфли уже 30 лет. Несмотря на это, год назад он провёл сильный сезон и стал лучшим снайпером команды с большим отрывом от партнёров. Ещё «Атлантой» был задрафтован Александр Бурмистров, но выше «слабого» выбора нынешний нападающий «Спартака» за шесть сезонов не поднялся.

Мы привыкли видеть Ничушкина в форме «Эвеланш», но в лигу он заходил через «Даллас». И, как бы странно ни звучало, но популярный российский форвард здесь попадает только в категорию «средние». Вместе с Денисом Гурьяновым, которого «Даллас» выбрал двумя годами позже. Но в «Старз» есть и «звёздные» игроки (иначе само название команды можно было бы подвергнуть сомнению): Миро Хейсканен и Джейк Эттингер. Оба были выбраны в 2017 году и до сих пор представляют северный Техас. Бросилось в глаза, что высок процент некачественных пиков: 55,5%.

«Чикаго» поджидал Бедарда, чтобы поправить статистику по качественным выборам. С уходом Патрика Кейна стало совсем грустно, и Коннор – новая надежда (прошлая «легенда» обернулась тремя Кубками Стэнли). Сейчас их проблема в том, что все предыдущие «хорошие» пики были розданы в разные команды. И пока Бедарду придётся в одиночку сражаться. И тут вам не «Реджина Пэтс», а НХЛ, в одиночку в плей-офф не затащить. В самом начале века «Блэкхоукс» выбрали троих россиян: Михаила Якубова, Павла Воробьёва и Антона Бабчука. Первые провели два сезона в НХЛ и почти равное количество игр, но показатель «очков за игру» упрямо отправляет Якубова в категорию «слабый», а Воробьёва – в «средние». Антон Бабчук провёл игр намного больше, и по итогам семи сезонов защитник в нашем рейтинге попал в «средние».

Патрик Кейн Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

В 2015 году «Миннесота» задрафтовала в первом раунде Эриксона Эка. И тогда же, словно на сдачу, взяла Кирилла Капризова в пятом раунде. Спустя восемь лет швед попадает в категорию «средние», а россиянин, который вообще не должен упоминаться в этом материале – «легенда», с показателем 1,15 очка за игру. «Звёзды» команды — Мариан Габорик и защитник Брент Бёрнс. Первый официально завершил карьеру в 2021 году, хотя из-за проблем со спиной не играл с 2018-го, а его контракт три года передавался из «Оттавы» в «Тампу». Свои личные бомбардирские рекорды он установил в «Миннесоте». Бёрнс играет в «Каролине», хотя свои лучшие годы защитник провёл в «Сан-Хосе». Как бывший нападающий он имеет очень хорошие руки для своих габаритов и год за годом находится в топе по голам среди защитников.

«Сент-Луис» одинаково распределил количество качественных и некачественных выборов на драфте – по 36,8% для каждой категории. В числе «звёзд» — Русский танк Владимир Тарасенко. Ещё один пример, когда драфт действительно удался. В Миссури он провёл 11 неполных сезонов, став в 2019 году чемпионом. Он мог брать прошлой весной второй Кубок Стэнли, но что-то пошло не так со всем «Рейнджерс». Потому сейчас все, кто приходил помочь и не смог, покинули Бродвей. Тарасенко доехал до «Оттавы» и продолжает отлично выглядеть на льду, что не сказать о «Сенаторз».

Тихоокеанский дивизион

Команда Легенда Звезда Хороший Средний Слабый Ужасный Всего «Анахайм Дакс» 0 2 7 1 10 2 22 «Калгари Флэймз» 1 0 4 2 8 3 18 «Эдмонтон Ойлерз» 2 3 3 6 6 2 22 «Лос-Анджелес Кингз» 0 2 3 7 6 2 20 «Сан-Хосе Шаркс» 0 1 5 2 6 2 16 «Ванкувер Кэнакс»* 2 1 2 5 6 2 18 «Вегас Голден Найтс» (за 2017 год) 0 0 1 0 2 0 3

*не учитываем Люка Бурдона, погибшего в 2008 году.

У «Анахайма» семь «хороших» игроков – не рекорд лиги, но показатель всё равно топовый. Две «звезды» команды — игроки, задрафтованные в начале века и взявшие в 2007-м Кубок Стэнли. Райан Гецлаф и Корри Перри ушли в «Дакс» в 2003 году под 19-м и 29-м номерами. Перри за карьеру сменил довольно много команд, среди которых и «Тампа», и «Монреаль», а сейчас вернулся в «Эдмонтон» после загадочного скандала в «Чикаго». Гецлаф же всю карьеру посвятил «уткам», закончив в 2022 году. Серьёзное количество и некачественного выбора: 54,5%. Среди «слабых» есть россиянин Алексей Смирнов, сыгравший в НХЛ 52 игры и набравший шесть очков.

«Флэймз» серьёзно отличились только в графе «слабый». Общая доля некачественного выбора со стороны «Калгари» — 61% (они обошли «Анахайм» только из-за того, что выбирали меньшее количество раз). Но при этом шесть раз выбирали в топ-10. Единственная «легенда» за эти годы – Мэттью Ткачук, обменянный после ударного сезона-2021/2022 во «Флориду» на Юбердо, Уигара, Швиндта и пик в первом раунде. Изначально казалось, что такой обмен – победа для обеих сторон, но теперь ясно, что совсем не так. Юбердо после обмена проваливается в «Калгари», а Ткачук набрал 109 очков.

«Эдмонтон» наряду с «Колорадо» — лидер по количеству «легенд» и «звёзд» – 22,7%. «Легендарные» Макдэвид и Драйзайтль ушли на соседних драфтах: первый в 2015-м, второй – в 2014-м. Сейчас даже немного удивительно, что такой форвард, как Драйзайтль, ушёл только под третьим номером, проиграв защитнику Экбладу и нападающему Райнхарту. «Звёзды» клуба – Райан Хопкинс, Джордан Эберле и Тейлор Холл. Хопкинс, отдавший всю карьеру «Эдмонтону», прошлый сезон провёл на высшем уровне, серьёзно побив свои прошлые рекорды по очкам. Карьера Эберле менее гладкая: «нефтяники» отдали его в «Айлендерс», а те поделились игроком на драфте расширения «Сиэтла». Холл же играет вместе с Бедардом в одном звене. В истории драфтов «Ойлерз» есть одно чёрное пятно, хорошо знакомое нам: в 2012 году под первым номером ушёл Наиль Якупов. Тот драфт получился слабым, и слишком винить боссов команды не хочется, ибо в тот год это была истинная лотерея. Один из «ужасных» выборов команды – Алексей Михнов, который не впечатлил даже игрой на уровне АХЛ. Ныне 41-летний нападающий играет во втором чемпионате Франции.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзатль Фото: Jason Franson/AP/ТАСС

«Лос-Анджелес» набрал много «средних» игроков – 35%. Ещё больше некачественных выборов: 40%. Остальные пять игроков – как раз те, кому можно играть в первых двух звеньях. Среди них «звёзды» Анже Копитар и Дрю Даути. Оба полностью отдали свои довольно длительные карьеры «Кингз», и совсем не зря: в 2012 и 2014 годах они становились чемпионами. В «средних» выборах «Лос-Анджелеса» сразу два русских игрока: защитник Денис Гребешков и нападающий Александр Фролов.

С «Шаркс» всё сложно. После «Аризоны» это, наверное, главные неудачники НХЛ, находящиеся в круговороте вечной перестройки. Тем же они занимаются и сейчас, нанося психологическую травму своим вратарям и полевым игрокам. Единственная «звезда» — Логан Кутюр, выступающий в бедовой команде всю карьеру. Среди «слабых» выборов «акул» есть нынешнее сокровище «Спартака» — Николай Голдобин. Толком за эту команду он не играл, а закрепиться пытался в основном в «Ванкувере». Но не получилось это и там, а вот «Спартак» принял его с распростёртыми объятиями.

И Голдобин переписывает историю великого клуба: Голдобин побил рекорд результативности «Спартака», установленный Кожевниковым в 1982 году

Среди «легенд» «Ванкувера» — защитник Куинн Хьюз. В 24 года старший из братьев набирает почти 0,9 очка за игру. В прошлом сезоне он стал третьим защитником-бомбардиром лиги, при этом забив всего семь голов. Текущий сезон он проводит ещё лучше. Ещё одна молодая «легенда» – нападающий Элиас Петтерссон. На год старше Хьюза и вместе с тем тот, кто со временем сможет привести «Ванкувер» к Кубку. Чего не скажешь про вратаря Кори Шнайдера. Помимо того, что он уже в принципе завершил карьеру, за «Кэнакс» он отыграл всего пять сезонов. Для «косаток» это были неплохие годы (они даже добирались до финала). Но полноценного шанса вратарю почти не предоставляли. Он нашёл себя в «Дэвилз», пусть и вышел с ними в плей-офф всего один раз.

Куинн Хьюз и Элиас Петерссон Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

С «Вегасом» всё просто: их недолгая история не позволяет изучить все 18 лет, потому здесь только 2017 год (в 2018-м у них не было драфт-пиков в первом раунде). Их единственный «хороший» выбор на самом первом драфте – Ник Сузуки. Но за «рыцарей» он не сыграл: его обменяли в «Монреаль», где он сейчас исполняет роль капитана, одного из самых молодых в истории клуба.

Выводы

За 18 лет в первом раунде было выбрано 570 хоккеистов. Двоих мы по понятным причинам из рейтинга исключили. В результате только 24 человека вошли в категорию «легенды» и 39 – в «звёзды». Это всего лишь 11%. Качественный выбор в принципе составил 32,7% от общего числа задрафтованных. В то время как в категорию «плохой» и «ужасный» вошли сразу 208 игроков, и это уже 36% от общего числа. Остаток – средние игроки, которых оказалось 129. Чувствуете несоответствие между ожиданиями и реальностью?

По сравнению с началом века, увеличивается качество выбранных игроков. Однако даже в 2010-х хватает хоккеистов, которые не продвинулись выше категории «средний». Но кто-то из игроков не смог заиграть из-за отсутствия места в составе. И в этом выигрывают незадрафтованные игроки, которые способны приехать в слабый клуб с дефицитом таких-то амплуа и пробиться из АХЛ, а может и с ходу удивить всех в НХЛ, как год назад сделал Кузьменко или намного раньше — Панарин. В то время как права на задрафтованных остаются за клубами до особого распоряжения (в виде, например, обмена) менеджеров.

Общая тенденция всех клубов – чем ближе к 2020-м, тем качественнее выбор. В начале века было ощущение, что выбирали чисто по набранной статистике, а не по игровым характеристикам. Это сейчас на различных площадках – легальных и нелегальных – мы можем посмотреть игры молодых хоккейных талантов. Раньше же скаутам приходилось либо лететь в другие страны и города, либо довольствоваться несколькими играми на международных турнирах, что не всегда показывает истинный уровень.