12 топ-матчей вторника: НХЛ, НБА, КХЛ, дерби россиянок и возвращение ЛЧ

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Посмотреть все события 13 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли Панарин и Ко серию «Калгари»?

«Калгари» внезапно включился в борьбу за плей-офф, когда все уже успели списать их со счетов, и выиграл четыре матча подряд. Теперь они отстают от восьмёрки всего на три очка, а фраза Назема Кадри про «стадо гиен, которое может завалить льва», ушла в народ. На этом выезде «огоньки» успели разделаться в том числе и с лидером Запада «Бостоном», а сегодня попробуют свои силы против «Рейнджерс», третьей команды конференции. У лидера «синерубашечников» Артемия Панарина есть и локальные задачи – накануне его потеснили из топ-5 бомардиров лиги, надо возвращать утраченные позиции. Кроме того, Артемию надо забить два гола, чтобы сравняться с Алексеем Жамновым в списке российских снайперов всех времён (сейчас на его счету 247 шайб).

«Артемий — один из претендентов на «Харт Трофи»: Два россиянина попали в топ-5 претендентов на приз MVP сезона НХЛ по версии theScore

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оступится ли «Кливленд» в регулярном чемпионате?

В Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» набирает всё большую силу. Клуб во главе с Донованом Митчеллом и Эваном Мобли уже поднялся на второе место Востока и пребывает в великолепной форме. Команду из Огайо не могут одолеть на протяжении девяти матчей подряд, а за последние 20 матчей регулярного чемпионата «Кливленд уступил всего лишь три раза. Просто невероятный результат для подопечных Джей Би Бикерстаффа. Сейчас же «рыцарям» предстоит встреча с «Филадельфией Сиксерс», которая скатилась на пятое место в турнирной таблице после травмы лидера Джоэла Эмбиида. Смогут ли Тайриз Макси с новоприбывшим Бадди Хилдом остановить «Кавальерс»?

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 февраля 2024, вторник. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Яннис с Лиллардом одолеют чемпионов НБА?

Смена главного тренера в «Милуоки Бакс» пока является больше плохим решением, чем хорошим. Клуб под руководством Дока Риверса победил лишь в двух матчах из семи сыгранных в регулярном чемпионате НБА. «Олени» в последнем матче уверенно обыграли одного из аутсайдеров Восточной конференции «Шарлотт Хорнетс», но теперь им предстоит встреча с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс». Никола Йокич и компания крайне редко проигрывают в последнее время. При этом центровой является основным фаворитом в борьбе за награду самому ценному игроку сезона (MVP). Сможет ли Риверс найти слабые места у «Денвера», чтобы обыграть соперника?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: покорится ли Капризову очередное клубное достижение?

В предыдущем матче Кирилл Капризов установил новый рекорд, став первым игроком в истории «Миннесоты», который на протяжении четырёх сезонов подряд забросил не менее 20 шайб. Гол в ворота «Питтсбурга» стал победным, а следующая победная шайба станет 20-й в его карьере и сделает его девятым игроком в истории клуба, который добирался до этой отметки.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется сильнее в матче лидеров Западной конференции?

Обмен Джеймса Хардена в долгосрочной перспективе оказался правильным решением для «Лос-Анджелес Клипперс». Подопечные Тайрона Лю после не самого удачного старта в сезоне-2023/2024 сейчас идут вторыми и отстают от лидирующей в Западной конференции «Миннесоты Тимбервулвз» на одну победу. Оба клуба представляют из себя очень сильные коллективы. «Парусники» обладают великолепным набором исполнителей, которые могут вскрыть любую оборону в лиге, а «волки», в свою очередь, делают акцент на защитных действиях. Посмотрим, что окажется сильнее – оборона одних или атака других.

🎾 14:00*: Эрика Андреева (Россия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14), Доха, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби на турнире?

В сетке турнира Дохи оказались сразу девять теннисисток из России, причём в первом же круге состоялось сразу два российских дерби: Эрика Андреева — Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова — Дарья Касаткина. Вот и во втором раунде наши спортсменки продолжат устранять друг друга с дороги. На этот раз Андреева-старшая сразится с Екатериной Александровой. Ранее девушки друг с другом не играли. Победительница в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Ига Свёнтек — Сорана Кырстя.

🎾 14:00*: Марта Костюк (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Доха, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первая встреча Костюк и Павлюченковой?

После победы над подругой по команде Дарьей Касаткиной россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге Дохи померяется силами с украинкой Мартой Костюк. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. В третьем круге победительница сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Гретье Миннен.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли Буше к Мозякину?

И «Салават Юлаев», и «Авангард» уже обеспечили себе участие в плей-офф, но вопрос, кто выиграет дивизион Чернышёва, остаётся открытым. Обе команды находятся в отличной форме, и их разделяет всего три очка, так что матч обещает быть жарким. Если говорить об отдельных игроках, то обязательно надо последить за Ридом Буше, который идёт за снайперским рекордом Сергея Мозякина. После пяти шайб в последних трёх матчах ему осталось совсем немного, чтобы повторить уникальное достижение бывшего капитана «Магнитки».

Американец отберёт один из рекордов у лучшего снайпера в истории КХЛ? Видео Риду Буше осталось забросить четыре шайбы до повторения рекорда Мозякина

🎯 19:10: Биатлон — ЧМ-2024, женская индивидуальная гонка

Интрига: возьмёт ли Жулия Симон четвёртое золото чемпионата мира — 2024?

Жулия Симон — настоящая звезда ЧМ-2024. В Нове-Место француженка взяла три золота в трёх гонках: смешанной эстафете, спринте и пасьюте. Следующий старт — индивидуальная гонка. В нынешнем сезоне Симон выступала в этой дисциплине неравномерно: 31-е и второе места. Несмотря на, это Жулия попробует взять четвёртое золото ЧМ-2024.

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится последнее татарстанское дерби регулярки?

«Нефтехимик» может выдохнуть – КХЛ и ФХР решили не удовлетворять просьбу «Сибири» вернуть ей очки за нарушение лимита на легионеров. Теперь судьба плей-офф уже исключительно в руках нижнекамцев, которые на данный момент занимают восьмую строчку и опережают «Амур» на два очка, но у хабаровчан при этом есть матч в запасе. Так что последнее татарстанское дерби регулярки приобретает дополнительный вес. «Нефтехимику» надо кровь из носу продолжать свою удачную серию (в последних четырёх матчах они взяли семь из восьми очков), в то время как «Ак Барсу» тоже нужна победа, чтобы забронировать место в плей-офф и оторваться от преследователей.

⚽️ 23:00: «Копенгаген» — «Манчестер Сити», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли «Ман Сити» первую победу над соперником в Дании?

Кажется, в этой паре всё понятно. На бумаге у «Сити» не должно возникнуть никаких проблем, тем более что Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд уже в порядке. Но есть один небольшой шанс. «Манчестер Сити» ни разу не обыгрывал «Копенгаген» на выезде, пусть команды и встречались в Дании всего два раза. В 2009 году соперники забили друг другу по два мяча в Лиге Европы, а в 2022-м сгоняли по нулям в Лиге чемпионов. C другой стороны, Хосеп Гвардиола и его команда вряд уделяют этой статистике большое внимание.

Гвардиола не верит, что его команда сделает требл в этом сезоне: Гвардиола: вероятность того, что «Манчестер Сити» не сделает требл — 99,9%

⚽️ 23:00: «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид, ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала» в Германии?

«Реал» подходит к матчу в прекрасном настроении. В прошедший уикенд мадридский суперклуб разнёс «Жирону» (4:0) в чемпионате Испании и практически прикончил интригу. Почти никто не сомневается, что золотые медали достанутся игрокам «Реала». «Лейпциг» начал 2024 год с трёх поражений в чемпионате, а в последних пяти встречах в турнире одержал всего одну победу. Фаворит очевиден, но, возможно, хозяева преподнесут сюрприз?