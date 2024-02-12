Как НХЛ и СССР сыграли за мир во всём мире. Матчи, вышедшие далеко за рамки хоккея

37 лет назад вместо Матча звёзд в Квебеке прошло Рандеву — культурное событие невиданных масштабов, о котором помнят до сих пор.

37 лет назад в Квебеке состоялось уникальное и грандиозное событие невиданных масштабов, которое вошло в историю хоккея под названием Рандеву-87. Сборная СССР приехала в Канаду сыграть с главными звёздами НХЛ. Что же в этом такого, спросите вы, ведь к тому времени советско-канадское противостояние давно растеряло налёт новизны и уже успело стать классикой, а наши команды регулярно проводили турне по Северной Америке?

Дело даже не в самих матчах, а в размахе события, которое вышло далеко за рамки исключительно хоккея.

Марсель Обю, тогдашний президент «Квебек Нордикс», смог воплотить очень смелую идею – преобразить стандартный и, по сути, ничего не значащий Матч звёзд НХЛ в праздник спорта, искусства, развлечений и предпринимательства, который будут вспоминать даже спустя десятилетия.

Марсель Обю Фото: Abelimages/Getty Images

«Это было совершенно дерзко и немного безумно. Но я сказал – давайте сделаем это. Больше всего мне нравится, что на каждом Матче звёзд, где я бывал после этого, мне говорили: «Марсель, мы надеемся, что однажды состоится ещё одно Рандеву». Эта идея не умирает и никогда не умрёт. Даже молодёжь знает об этом событии», — вспоминал Обю в 2012 году.

Для начала Обю предстояло согласовать мероприятие с остальными клубами НХЛ, но на удивление это не стало проблемой. Только два-три клуба высказались против, по словам главы НХЛ Джона Зиглера, «по личным причинам, потому что считали, что НХЛ в принципе не должна играть никаких матчей с СССР».

Советская сторона тоже дала своё согласие на высшем уровне, а Обю к тому времени успел заручиться поддержкой премьер-министра Канады Брайана Малруни (он был назначен председателем фестиваля) и возглавить организацию Рандеву, оставив в стороне тогдашнего босса Профсоюза игроков НХЛ Алана Иглсона.

«Мы решили сделать нечто настолько большое, что обратит на себя внимание всего мира. Не просто хоккейные матчи, а гораздо большее. Иглсон считал, что Рандеву провалится. Он мой друг, и я предложил ему сделку. Сказал: «Я выкуплю у тебя все права – на билеты, на всё. Так ты будешь уверен, что точно получишь свои деньги». Не помню точную сумму, но я нашёл деньги и заплатил ему, а он отдал нам права на проведение. С этого момента у него не было права голоса в организации мероприятия. За месяц до Рандеву, когда они поняли, что это станет событием века, все захотели билеты, а у нас их уже не осталось. Он был до чёртиков взбешён. Если вы спросите его сегодня, о какой сделке он жалеет больше всего в жизни, он назовёт эту», — вспоминал Обю.

Программа Рандеву-87 Фото: вырезка из газеты

Иглсон ещё не раз попытается вставлять палки в колёса Рандеву. То будет грозить бойкотом со стороны игроков, если Обю не выделит больше билетов для родных и друзей хоккеистов, то начнёт возмущаться стоимостью отелей или слишком насыщенной программой для игроков, не связанной непосредственно с хоккеем. Президент «Квебека» отбивал все атаки и шёл на уступки, но главного в итоге добился – мероприятие состоялось так, как он и планировал – с шиком и размахом, и вызвало небывалый ажиотаж. Организация заняла два года и стоила $ 8,5 млн, но Рандеву окупилось, собрав выручку в $ 11 млн.

Участие Малруни тоже оказалось как нельзя кстати, когда возникли проблемы с перелётом советской делегации в Канаду. Ей отказали в посадке в Лондоне, где предстояла пересадка на канадский рейс, так как она прибыла на военных самолётах. «К счастью, Малруни помог мне всё устроить. Они прилетели повторно на самолёте «Аэрофлота», а Air Canada выслала два новых самолёта, и все долетели вовремя», — вспоминал Обю.

Рандеву стал парадом великолепия и роскоши – на неделю Квебек превратился в центр спортивного и культурного мира. Матчи были лишь частью великолепной феерии, на которую со всего мира съехались политики, спортсмены, артисты, бизнесмены и прочие знаменитости. В Квебек приехали, например, звезда НБА Уилт Чемберлен, легенда мирового футбола Пеле, Анатолий Тарасов прилетел из «Ванкувера», где тогда работал. Владислав Третьяк тоже был в составе нашей делегации – в рамках «Рандеву», помимо основных матчей, прошли и матчи ветеранов легендарной Суперсерии-1972.

Знаменитые дизайнеры, такие как Пьер Карден и Жан-Поль Готье, проводили показы мод, а глава Крайслера Ли Якокка был спикером на деловом обеде, собравшем руководителей крупных корпораций. Специально приглашённые шеф-повара из СССР, Канады и США устроили изысканный ужин на 1500 человек, где, по сообщениям прессы, было выпито 2400 бутылок вина и 150 бутылок шампанского. Гостей потчевали икрой, фазанами, копчёной форелью, консоме из бобра, яблочным щербетом, филе бизона, гребешком и прочими деликатесами – стоило это удовольствие по $ 350 с человека, а ужин сопровождался выступлениями акробатов, мимов и других артистов.

Владислав Третьяк на гала-ужине Фото: вырезка из газеты

Советские повара на гала-ужине Фото: вырезка из газеты

В один из вечеров по улицам прошёл парад с оркестрами и платформами, представляющими города всех клубов НХЛ, за исключением Торонто (владелец «Мэйпл Лифс» Гарольд Баллард в последний момент отказался от участия из-за нелюбви к русским. Но, возможно, просто пожалел $ 15 тыс. на создание платформы). Парад транслировался по телевидению как в Канаде, так и в США.

парад рандеву Фото: вырезка из газеты

Музей Зала хоккейной славы предоставил Квебеку около 4000 своих экспонатов – эта выставка пользовалась огромной популярностью у публики. Как и советские исполнители – рок-группа «Автограф» сначала выступила в хоккейном «Колизее» на гала-концерте, где её дважды вызывали на бис, а потом на волне успеха дала ещё один концерт в Монреале.

Выступали балетная труппа Большого театра и академический ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова, давший и отдельные концерты, прошедшие при аншлагах, и исполнявший гимн СССР перед первым матчем Рандеву. Их выступления были встречены с полнейшим восторгом – публика и журналисты восторгались сложнейшими танцами и восхитительными голосами артистов.

Выступление советских артистов Фото: вырезка из газеты

Ах да, были же ещё матчи! Внимание к советской сборной в Канаде было, как и всегда, колоссальным. Местные журналисты наседали на нашу делегацию с просьбами об интервью и, пока Виктор Тихонов всем строго отказывал, довольствовались тем, что разведывали о быте хоккеистов в отеле Сhâteau Bonne Entente (там наших игроков охарактеризовали как «обаятельных аккуратных людей, которые не устраивают бардак в номерах и вежливы с персоналом отеля») или заметками о небольшом ДТП, в которое угодил лимузин с Третьяком.

Первую тренировку сборной СССР посетили несколько тысяч человек – репортёров, экспертов и просто любителей хоккея. Освещать Рандеву приехали более 500 журналистов со всего мира – из Канады, СССР, США, даже из далёких от хоккея Бельгии, Австрии, Японии, Франции, Великобритании и других стран.

Игрокам НХЛ заплатили по $ 1000 за матч плюс компенсировали расходы на поездку, сборной СССР заплатили по $ 40 тыс. за матч и также компенсировали расходы. Ещё около $ 500 тыс. с выручки было направлено в пенсионный фонд игроков НХЛ.

Матч Рандеву-87 между сборными СССР и НХЛ Фото: BRUCE BENNET/GETTY IMAGES

Матчи прошли на высочайшем уровне (Гретцки потом скажет, что это была самая быстрая игра, в которой он принимал участие), победа в первой игре осталась за сборной НХЛ (4:3). Энхаэловцы заметно повеселели (до начала Рандеву все опасались позора против сыгранной советской сборной) – настолько, что Зиглер накануне второго матча был замечен в одном из квебекских кафе танцующим вприсядку в шапке-ушанке.

Тихонов же устроил своей команде долгое собрание с разбором игры на три с половиной часа, и во втором матче сборная СССР взяла реванш – 5:3. Тогда же в Канаде взошла звезда молодого Валерия Каменского, оформившего дубль. На следующий год «Квебек» выберет его на драфте НХЛ, а на Рандеву его признали самым ценным игроком сборной СССР и вручили стереомагнитофон. MVP от сборной НХЛ Гретцки достался более солидный приз – автомобиль. «Может, решили, что магнитофон ему будет легче увезти с собой в Россию?» — пошутил Гретцки.

После второго матча Гретцки обменялся джерси с Вячеславом Фетисовым, а затем подъехал к скамейке сборной СССР и тепло обнялся с Тихоновым. Победителя Рандеву решили не определять — объединение, мир и дружба красной нитью проходили по всему фестивалю, фактически став его девизом.

Во время Рандеву были показаны видеообращения глав государств – Андрея Громыко и Рональда Рейгана, призывавших к миру во всём мире. Об этом же говорил сам Обю: «Я занялся этим не ради денег. Мне хотелось, чтобы Рандеву способствовал мирному сосуществованию крупнейших народов мира. Я хотел собрать вместе народы, задействовать великолепных артистов и предпринимателей, но главное – сделать что-то, что поможет хоккею».

И Пеле: «Я очень люблю хоккей, потому что этот вид спорта близок к футболу. Принцип игры тот же. Я приехал на Рандеву, потому что спорт – это единственный способ объединить людей».

И Зиглер: «Мы работаем ради мира, нет необходимости выявлять победителей и проигравших».

И Тихонов: «Выиграли не мы и не НХЛ. Выиграл сам хоккей. Оба матча стали праздником, это два величайших матча, что вы когда-либо увидите».