Почему Овечкин снова стал забивать?

Голевая феерия вскоре прервётся, но теперь в этом нет ничего страшного.

Александр Овечкин неожиданно начал забивать. Снова! Впервые почти за три года капитан «Вашингтона» сумел отличиться сразу в пяти матчах подряд. В последний раз это мини-достижение покорялось ему ещё в марте 2021-го.

После спада в начале сезона многие начали говорить о том, что Овечкин уже не тот. Что он не «вывозит» современный хоккей в 38 лет. Так почему же он вдруг ни с того ни с сего вновь стал забивать? На его счету ведь уже 13 шайб — до голевого спурта было лишь восемь в 43 матчах. Давайте разбираться, в чём дело.

А как он вообще забивал?

Прежде всего стоит напомнить, чьи ворота Овечкин распечатал и как именно он сделал это. Один раз он отличился ещё до перерыва на Матч звёзд НХЛ. В концовке встречи с одним из лидеров Западной конференции «Далласом» Александр мощно пальнул от синей линии. После перерыва, в матче с «Монреалем» — соперником по конференции, который также испытывает большие сложности и идёт ниже «столичных», — нападающий закинул шайбу в пустой угол ворот, получив пас-конфетку от Дилана Строума.

9 февраля в игре с «Флоридой» — одним из лидеров Востока — Овечкин щёлкнул из своего привычного левого круга вбрасывания. 10 февраля капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота первой команды Восточной конференции — «Бостона». День спустя в матче с лидером НХЛ «Ванкувером» Александр в ходе атаки пытался отдать передачу на другой фланг, но защитник «Кэнакс» срезал шайбу в свои ворота. Гол записали на нападающего «столичных».

Что мы видим? Овечкин забивал в основном мощным командам. Это раз. Два — лишь дважды он забросил своим привычным щелчком.

Ему везёт. Наконец

У голевого подъёма Овечкина есть несколько причин. Но начнём с важнейшей. Ему просто начало везти. Конечно, это звучит не очень по-научному, не очень аналитически, но всё же. Именно везение — вот важный аспект, которого не хватало нападающему.

Статистика очень хорошо подтверждает этот факт. До ухода на перерыв Овечкин лидировал в «Вашингтоне» по количеству бросков в створ — 151. При этом на его счету было всего девять шайб. То есть реализация составляла меньше 6%. Однако после перерыва он бросил 16 раз и забил четыре гола. Процент реализации — 25%. Фантастика, не так ли?

Нужно отметить и тот факт, что процент реализации в нынешнем сезоне — абсолютно худший в карьере россиянина. Сейчас он составляет 7,8%. Самый низкий за целую кампанию — 8,7% в сезоне-2010/2011, когда Ови забил 32 гола в 79 матчах. При этом больше в карьере нападающий ни разу не опускался ниже показателя в 10,5% реализации.

Александр Овечкин Фото: Patrick McDermott/Getty Images

В то же время капитан «Кэпиталз» не стал бросать меньше. Сейчас он находится на 10-м месте в НХЛ по количеству бросков (356). На 26-м — по броскам в створ (167). Да, Овечкин теперь менее точен, он ставит на количество, а не на качество, но даже это не могло объяснить насто́лько мизерное количество шайб. Прямо сейчас, судя по статистике MoneyPuck, у нападающего 17 в графе «ожидаемые голы». То есть даже в этот момент, после (или во время) голевого спурта, форвард всё ещё забросил меньше, чем должен был.

Другой примечательный статистический факт. По моментам с высокой опасностью Ови 64-й (7,06). Это ладно. Но в то же время он 18-й по моментам с низкой опасностью (5,31). Получается, у него было много как хороших шансов забить, так и не особо хороших. Форвард явно ставил на количество. Что-то должно было залететь.

Иными словами, спад и некоторый регресс Овечкина — это факт. Но они не должны были настолько сильно отразиться на статистике. Сейчас нападающего, как говорится, «прорвало». Он просто начал добирать те голы, которые недобрал в первой части сезона. Даже если Ови будет забивать на уровне худшего показателя реализации бросков (а этот минимум вполне вероятен — возможно, выйдет и лучше), этого будет более чем достаточно для хорошей, стабильной — плюс-минус привычной — результативности.

Возраст — помеха

Кажется, отдых пошёл Александру на пользу. Стоит глянуть хотя бы на его гол «Бостону». Да, забил в пустые ворота. Но в то же время он отборолся, мастерски обыгрался с бортом, проявив смекалку, и убежал. Убежал на последней минуте матча! Сыграл корпусом, оттеснив соперника. Это то, чего от Овечкина ждали с самого старта чемпионата.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне он стал выглядеть более тяжёлым и неуклюжим — не просто так смеются над моментами, когда форвард не попадает по шайбе и неловко, грузно плюхается на лёд. Россиянин значительно меньше идёт в силовую борьбу, появились проблемы со скоростью.

Возможно, Ови оказался не готов к изменениям своего организма в таком возрасте, поэтому выглядел хуже обычного. Не то чтобы сейчас нападающий «Вашингтона» визуально преобразился, но он наконец начал хотя бы частично демонстрировать то, к чему все привыкли и чего ожидали от него как от лидера команды. Может быть, изменил подход к тренировкам. Но по крайней мере отдых уж точно подействовал на него положительно.

Больше не главный «тащер»

Кажется, что не менее важной причиной преображения стали изменения стиля команды. Хотя вернее будет назвать это отношением к Овечкину.

Взгляните ещё раз на голы нападающего в последних пяти матчах. Лишь один был забит привычным для Ови способом — щелчком в касание из левого круга вбрасывания. Ещё одна шайба, «Далласу», также была заброшена после щелчка. Но это случилось в концовке матча, когда «Вашингтон» пытался спасти игру при счёте 2:4 — было заметно, что Овечкин бросил — кстати, от синей линии — наудачу.

Остальные голы — везение, активная силовая работа самого капитана или подарки от его одноклубников. Кажется, что главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери принял спад Ови и начал придумывать для него новые, более подходящие в нынешней ситуации роли.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Это касается отдыха и ответственности. В матче с «Далласом» именно после неудачного забега россиянина «столичные» пропустили гол в овертайме. На пятиминутку с «Ванкувером» Овечкин уже вообще не появился на льду. И это был выбор самого Карбери.

«Да, это моё решение. Я пытаюсь исходить из конкретного матча и ситуации. Есть всего несколько моментов, поскольку идёт овертайм и мне нужно найти способ победить. Я должен делать свою работу лучше. Это зависит от меня», — сказал Карбери после матча.

Да, «Вашингтон» проиграл, но из-за глупой ошибки в своей же зоне. Случайность и глупость.

Важнее другое: в команде, как кажется, постепенно снимают ответственность с плеч 38-летнего ветерана. И это даёт свои плоды.

Сам Карбери невольно подтверждает такие мысли, отмечая также и роль самого Овечкина: ««Нет ничего невозможного, так ведь? Да, это что-то с чем-то. Он знает, как нужно провести паузу на Матч звёзд, и он традиционно хорошо играет во второй части сезона. Я думаю, он умеет ментально отвлечься от игры, не думать об НХЛ, о «Вашингтоне», о хоккее и вернуться свежим и готовым к яркому отрезку. Именно это сейчас, похоже, и происходит».

Нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд также высказался о том, почему Ови вновь начал забивать.

«Думаю, Овечкин действительно проделывает огромную работу в своей бомбардирской роли, он выводит себя на позиции, позволяющие забрасывать шайбу. Безусловно, вклад его партнёров по звену также неоценим. Если в целом посмотреть на ситуацию в лиге, то, как правило, такие чистые снайперы всегда играют в звене с игроками, которые могут выступать в роли подающего.

У Александра в звене два однотипных форварда, но пара защитников всегда имеет ротацию. Именно хоккеисты обороны в последнее время проделывают хорошую работу, а форварды в сочетании с Овечкиным дают ему возможность забивать и добивать», — сказал Дауд после матча с «Ванкувером».

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

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Подытоживая, хочу сказать: скорее всего, голевая серия Овечкина не продлится очень долго. И это совершенно нормально. После периода катастрофического невезения и приятного везения статистика должна выравняться. И именно этот период — период, который придёт после голевой феерии — покажет настоящий нынешний уровень капитана «Вашингтона». Повторюсь: вернуться к худшим в карьере показателям по проценту реализации бросков уже станет успехом в нынешней ситуации. Но результаты вполне могут быть даже лучше.

В любом случае кажется, что сейчас в команде создаются многие условия для Овечкина. Да и он сам пытается создавать их. Отдых — в плюс. Решения тренера — тоже в плюс. Передачи от одноклубников — опять в плюс. Ови пользуется шансами. Удача благоволит. Всё супер.

Другой вопрос в том, что «Кэпиталз» проиграли в четырёх из последних пяти матчей, где Александр забивал. Нет ощущения, что вся команда играет на Овечкина — видно, что «Вашингтон» просто хочет побеждать и проходить в плей-офф. А все усилия нападающего направлены на достижение этой цели. Но пока проходят только шайбы капитана в ворота соперников. И кажется, что это может стать проблемой в дальнейшем. Клубу придётся сделать выбор, в каком направлении он хочет двигаться.

Но сейчас в «Вашингтоне» явно рады этой долгожданной вспышке. И не только в «Вашингтоне».