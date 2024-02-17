«Салават» забыл, как забивать, «Ак Барс» разбил «Спартак». Итоги дня в КХЛ

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

Пожалуй, центральный матч игрового дня, в котором встретились команды, занимающие первые два места в Восточной конференции, при этом до стартового вбрасывания соперников отделяло всего одно очко. Такой же отрыв остался и после финальной сирены, но уже в пользу «Авангарда» — омичи сегодня смогли нейтрализовать двукратное преимущество «сталеваров» по броскам и забросили три безответные шайбы в их ворота. Теперь поул-позиция в гонке за первым посевом на Востоке принадлежит «ястребам», которые впервые в истории КХЛ преодолели порог в 200 голов за регулярку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И «Куньлунь», и «Динамо» не имеют практически никакой турнирной мотивации на оставшиеся матчи — «драконам» попадание в плей-офф уже не светит, а «зубры» никуда не денутся с восьмого места на Западе, которое даёт им билет в кубковую весну. Но при этом игра получилась достаточно близкой — хозяева смогли отыграть отставание в две шайбы, но в третьем периоде белорусская команда вырвала победу благодаря успешной реализации большинства и голу в пустые ворота в самой концовке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уфимцы сыграли второй матч в рамках выездного турне к трём лидерам Западной конференции и вновь не смогли поразить ворота соперника. Позавчера «Салават» был остановлен армейцами из Петербурга, а сегодня команду из Башкортостана переехал «Локомотив». До третьего периода преимущество железнодорожников было минимальным благодаря голу Максима Шалунова уже на 28-й секунде встречи, а в третьем периоде Степан Никулин и Артур Каюмов добили подопечных Виктора Козлова. Ярославцы продолжают сохранять надежды на место выше третьего, а вот «Салават» в гонке за лидерством на Востоке слегка сбавил обороты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ак Барс», похоже, выходит на проектную мощность — в последних 10 матчах казанцы играют очень надёжно, пропустив больше двух шайб всего один раз и проведя две сухие встречи. Сегодня татарстанский клуб засушил самую результативную команду лиги, при этом забросив по шайбе в каждом из периодов. «Спартак» проиграл второй матч подряд и практически наверняка распрощался с надеждами на топ-3 Запада, а вот «Ак Барс» стал ещё на шаг ближе к тому, чтобы начать плей-офф на своём льду — учитывая трудности казанцев на предыдущих этапах регулярки, такой результат для них можно назвать хорошим.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После первого периода казалось, что «Витязь» не доставит бело-голубым никаких проблем — «Динамо» уверенно выиграло стартовую двадцатиминутку со счётом 4:1. Однако затем подмосковный клуб проснулся и едва не сравнял счёт, забросив по шайбе во втором и третьем периодах. Сравнять счёт, правда, «витязи» так и не смогли — сперва они пропустили в большинстве, а за пару минут до окончания встречи команда Алексея Кудашова поразила пустые ворота. В составе «Динамо», которое так же, как и «Авангард», впервые преодолело порог в 200 заброшенных шайб, сегодня забивали исключительно по два гола — дублями отметились Егор Петухов, Джордан Уил и Никита Гусев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 18 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2024, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2