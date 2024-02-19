«Сибирь» — официально без плей-офф. Кто виноват и что делать?

В КХЛ минус один кандидат на плей-офф. Хотя это было очевидно намного раньше. Но как же символично, что жирную точку для «Сибири» поставили «Амур» и Андрей Мартемьянов. Тренер, от которого отказалась «Сибирь» после прошлого сезона. Тогда казалось, что по делу: плей-офф новосибирцы могли провести гораздо качественнее, даже против «Авангарда». А могли и вообще встретиться с кем-то попроще, если бы не провалили концовку регулярки. Но «Сибирь» ждал вылет в первом раунде, который, видимо, уже показался обыденностью и потребовал необходимости в срочном прогрессе.

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Долго ждать не пришлось. В скором времени «Сибирь» в лице гендиректора Кирилла Фастовского заявила о существенных изменениях на следующий сезон, при этом без повышения бюджета. Поскольку новосибирцы не нефтяные магнаты и не имеют под боком металлургического завода, то бюджет у них средненький. А потому без повышения этого самого бюджета, с учётом ухода Александра Шарова и Валентина Пьянова, существенные изменения могли быть только отрицательные. Вопреки оптимистичному настрою клуба всё так и получилось.

Почему не было дополнительного финансирования понятно – у «Сибири» исчезли спонсорские деньги от «Сибирского Антрацита», а в бюджете из-за этого появилась дыра. Дабы заполнить её правительству области пришлось выделить больше денег – чтобы элементарно был более-менее похожий бюджет.

В истории современного российского хоккея есть только одна команда, которая с ходу выдала креативный хоккей почти без лидеров и бюджета и с молодыми неопытными игроками. Это была работа тандема Ларионов — Козырев, подарившего нам прошлогоднее «Торпедо». Сработали и тактическое видение Андрея Козырева, и харизма Игоря Ларионова. И получилась конфетка. Думаю, этим «Торпедо» вдохновился Кирилл Фастовский, когда взял курс на возвышение «Сибири».

Но как проходит перестройка в НХЛ? Под неё закладывают несколько лет – нередко год-два без мечты о плей-офф. Зато такая перестройка качественная. В «Сибири» всё решили сделать по-русски — обязательно с быстрым результатом, и потому получилось тяп-ляп. Как «Сибирь» собиралась строить успешный коллектив без бюджета и звезды во главе клуба? Вопрос без ответа.

Пускай пришедший на пост главного тренера Дэвид Немировски и говорит по-русски очень хорошо, но разницу в менталитете никуда не деть. Команда была выдрессирована на оборону, несколько лет управлялась требовательным Андреем Мартемьяновым. По сравнению с этим стиль Немировски мог показаться ванильным. К тому же легионерам давали безлимит на ошибки и бесконечное время на адаптацию. Получилось слишком новаторски.

Летнее подписание Энди Андреоффа обрадовало всех. Лучший снайпер АХЛ? Где? В КХЛ? В «Сибири»? Звучало как бред, а оказалось реальностью. Должен был стать открытием, а оказался провалом. Так было первую половину сезона. В декабре канадец будто бы переродился (или почувствовал неладное) и раскрылся по-ахаэловски, ворвавшись к февралю в список топовых снайперов лиги. Если в первой части сезона были претензии к Андреоффу, то теперь они посыпались на Тейлора Бека. Да, половину сезона он почти в одиночку тащил новосибирцев. Но сейчас на шестом месте в лиге по количеству удалений. Отчасти его руками «Авангард» учинил тот грандиозный разгром в Омске, которого, по сути и ходу игры, не должно было быть. Сначала Бек потрогал клюшкой лицо соперника, а потом высказал судьям мнение о качестве их работы. За всё получил 14 минут штрафа, а «Сибирь» — парочку шайб и потерю настроя в важнейшем матче.

Тейлор Бек Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Бек и Мёрфи остаются на следующий сезон – и хорошо. Но не думаю, что когда-то они смогут стать аналогами Хартикайнена или Умарка: тому же Беку серьёзно мешает характер, за который «Сибирь» уже расплачивается. Мысли, что на Беке держится вся «Сибирь» и он может привести к новым свершениям, скорее абсурдна. Привести к стабильности в виде первого, максимум второго раунда – вполне. Но даже не к финалу конференции. Бек пять раз играл в плей-офф КХЛ и лишь дважды брал на себя роль лидера. В остальное время он не забросил ни одной шайбы и набрал шесть очков в 15 матчах. В своём прошлогоднем плей-офф за «Сибирь» он сделал две передачи за пять матчей.

В минус «Сибири» стоит засчитать трансферную политику по ходу сезона. Во-первых, отказ от Никиты Сетдикова и Ильи Пастухова. Оба в итоге встретились в «Нефтехимике» – той самой команде, что сейчас над «Сибирью» в турнирной таблице. На замену пришёл Михаил Назаров, который помогает только в буллитных сериях. Зато в клубе продлили контракты с доморощенными братьями Климовичами – не очень понятно зачем, особенно это касается младшего Егора. Конечно, если разобраться, дело хорошее. Но обычно таким не занимаются по ходу сезона (даже в «Сибири»), если игрок – не молодая звезда с серьёзными перспективами в НХЛ. Как говорится, логика вышла из чата, а недопонимание в команде — вошло.

Приглашение вратаря Антона Худобина в моменте было оправданно: пару побед команда одержала. Но по большей части просто добавило клубу медийности, а по своему нынешнему уровню Антон уступает второму вратарю Денису Костину. Под занавес трансферного окна оказался в «Сибири» ненужный «Трактору» Максим Марушев. Поскольку «Ак Барсу», куда форвард вернулся после окончания аренды, он тоже не нужен, взяла его «Сибирь». На большее, чем на имитацию бурной деятельности, подписание не тянуло. Максим не всегда попадает в состав, и обычно либо в четвёртом звене, либо 13-й нападающий. Подписали и защитника Зията Пайгина – в контексте ситуации с Гордеевым понятно зачем.

Был, помимо прочего, и уход Николая Прохоркина – некоторые болельщики до сих пор об этом вспоминают с сожалением или злостью. Но не отпусти его «Сибирь», было бы только хуже. Речь не о том, что он мог бы испортить атмосферу – Николай уже сам не хотел играть в такой команде. А просто кататься по льду и отбывать номер… Это не нужно ни «Сибири», ни самому форварду. Карьеру он достаточно перезагрузил, а перспектива уйти в отпуск через два месяца на пользу не пойдёт. Раз набрал форму, лучше уж продлить сезон. Останься он в «Сибири» — мог опять произойти регресс.

Антон Красоткин и Николай Прохоркин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Сибирь» — ещё и команда без лидера. Год назад с ролью капитана на пару справлялись Евгений Чесалин и Валентин Пьянов – получалось хорошо. В этой «Сибири» с капитаном сложнее. Потому уход Прохоркина – ещё и потеря русского лидера. Да, можно было бы ему предъявить за это: капитан бросил команду. Но Прохоркин пришёл за два дня до начала регулярки – явно же, что изначально в роли капитана видели кого-то другого. Команда думала в том числе о Беке. Но своим поведением роль лидера он не заслуживает. Самый достойный капитанской нашивки – Никита Коротков – долгое время залечивал сложную травму и начал играть только в середине сезона. Можно считать, половину чемпионата команда провела без истинного лидера, способного растормошить игроков.

Первоначальный тренерский штаб на сезон выглядел довольно странно. Визуально казалось, что должного контакта между связкой Немировски — Королёв и Сергеем Кривокрасовым не было. Они отдельно, и он — отдельно. Такой была и игра «Сибири» до ухода канадского тренера. Может быть, Сергею Владимировичу очень хотелось попробовать себя в роли главного, а может — Немировски не считал, что человек из прежнего, оборонительного штаба Мартемьянова может помочь построить атакующий хоккей. Как бы то ни было, после ухода Немировски на тренерском мостике стало будто бы поживее.

Атака и большинство наладились в том числе после возвращения Тревора Мёрфи – его выздоровление удачно совпало с возвышением Кривокрасова. Улучшилась атмосфера в раздевалке – не исключено, что команде нравились отсутствие Егора Климовича и всё более регулярное появление оптимистично настроенного Владимира Михалёва. А также резко заработавшее большинство, опять же, появление на льду Мёрфи. Досталась Кривокрасову команда ещё в хорошем состоянии: такое бывает не всегда при смене тренера. «Сибирь» набрала такой ход, что легко обошла бы «Ак Барс» в таблице. Атмосфера была неидеальной, хрупкой, но пригодной, чтобы выходить в плей-офф.

Владимир Михалёв Фото: ХК «Сибирь»

А дальше случился кейс Гордеева, ставший просто вишенкой на торте, испечённого во славу проваленного сезона. В моменте сложились и снятие очков (что негативно сказалось на атмосфере в команде), и травма основного вратаря Антона Красоткина. В результате команда посыпалась. Столько несправедливости — и всё в одном сезоне, который должен был ознаменоваться открытиями (в том числе новой арены) и достижениями. Думаю, отрицательно это сказалось в первую очередь на старожилах и воспитанниках команды, разбросанных по разным звеньям. Когда очки только сняли, приговора не случилось – ситуация была исправимая, по очкам с восьмым местом было равенство. Но команда долго выплывала из кризиса – удар в спину пронзил команде и сердце. За это время упустили всё.

Кривокрасов не справился. Для выправления такой ситуации нужны опыт и характер уровня как раз Андрея Мартемьянова. У исполняющего обязанности главного тренера в бэкграунде этого не оказалось. И, видимо, он сломался под давлением руководства и болельщиков – и тогда вынес в свет все свои мысли о Денисе Костине, чудом удержавшись от формулировки «во всём виноват плохой вратарь». В тот момент стало понятно, что никакого единого коллектива в команде нет, и сезон для новосибирцев закончен. Очевидно: на следующий год нужен новый главный тренер. Такой, кто смог бы держать в узде Тейлора Бека и не винить во всех бедах вратаря. Но и Кривокрасова увольнять не стоит – просто вернуть его на должность ассистента.

По итогам сезона контракты истекают у Михеева, Шашкова, Андреоффа, Белоусова, Гоголева, Морозова, Пайгина, Сушко, Худобина, Марушева (аренда). Вряд ли четверым последним стоит предлагать новые соглашения (по этому вопросу критику выдерживает только персона Пайгина). Большие вопросы, помимо прочего, к кандидатурам Хамидуллина, Александрова и Назарова, но у них есть контракты на следующий сезон. Желательно перезаключить контракты с Климовичами – на трёхсторонний для Егора и двусторонний для Ивана (уже с функцией командировки в ВХЛ).

Губернатор Новосибирской области ошибся в том же, что и губернатор Хабаровского края. В обеих командах взяли курс на изменения (в случае с «Амуром» — выделили больше денег). А поставить тех, кто этот курс не только примет, но и реализует – не смогли. Не в тренерском плане, а в управленческом. Потому «Амур» со своим звёздным составом и бюджетом всё ещё борется за плей-офф, а у «Сибири» из атакующего хоккея — только амбиции и прекрасный Владимир Михалёв.

Сергей Кривокрасов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Из этого вылезает и другая проблема: у команды нет настоящего босса. Фактически — это губернатор области, но у него больше формальная роль. Глубоко в хоккейные вопросы ему погрузиться сложно, особенно если его убеждают, что всё под контролем. У «Сибири» был настоящий хозяин — владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов. Но он уже несколько лет в мире ином, а, кроме него, команда, по сути, никому и не нужна. Ну, конечно, болельщикам – но не найдётся настолько богатый фанат, что смог бы серьёзно взяться за спонсорство. В НХЛ команды содержит бизнес – поэтому всё строго. У омских соседей хозяева в «Газпроме» — вот уж где контроль идёт. В Новосибирске основной спонсор – область. А такой спонсор редко характеризуется дотошным контролем.

Так что на Востоке КХЛ в этой регулярке осталось всего несколько интриг. Кто займёт первое место, кто выйдет в плей-офф и когда наконец сменятся управленцы в Новосибирске?