«Пытались заступиться игроки». Что известно о конфликте в «Торпедо» с участием Ларионова

Накануне «Торпедо», ведя по ходу матча 3:1 в гостях у СКА, провалило концовку и уступило в основное время, не заработав даже очка. За последние 11 встреч команда Игоря Ларионова выиграла лишь дважды, что явно настораживает нижегородских болельщиков в преддверии плей-офф. Что-то сломалось в механизме, ошибок в обороне слишком много, да и с нападением стали возникать заметные проблемы, несмотря на проповедуемый торпедовцами атакующий стиль игры.

«Нет ничего непонятного. Когда человек переходит линию… Отсутствие – оно и есть отсутствие, его не будет в команде. Это то, что есть, я не скрываю от вас. Мы хотим, чтобы молодёжь получала правильный пример, как идти по жизни, как относиться к игре. Опыт здесь уже не поможет, не пригодится», – заявил на пресс-конференции Ларионов, отвечая про отсутствие в составе защитника Антона Сизова.

В нынешнем сезоне опытный 28-летний хоккеист провёл 49 матчей, в которых набрал 14 (2+12) результативных баллов. Сизов явно пользовался доверием тренерского штаба, проводя на площадке в среднем 22 минуты 22 секунды за игру. Очень приличные цифры, свидетельствующие о том, что Антон являлся одним из лидеров не только обороны, но и всей команды. Почему же случился конфликт между тренером и хоккеистом, дошедший до того, что Игорь Николаевич публично заявил о нём журналистам?

«Это внутренние дела команды, таково личное решение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Произошёл определённый раскол между ним и игроком, некий сбой в совместной коммуникации. За Антона пытались заступиться игроки, у помощников Ларионова были мысли вернуть его в состав. Но сам Ларионов оказался непреклонен», – сообщил нам на условиях анонимности источник, знакомый ситуацией.

Как нам удалось узнать, никаких проблем с нарушением дисциплины и режима у Антона Сизова не было, поэтому его отстранение с подобными вещами не связано. Трансферное окно давно закрыто, у Сизова действующий контракт с клубом до 30 апреля 2025 года, поэтому просто досидеть сезон не получится. Сторонам придётся договариваться о расторжении действующего соглашения на условиях, которые устроят как Антона, так и «Торпедо».

ИГОРЬ ЛАРИОНОВ И АНТОН СИЗОВ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сам Ларионов никогда не был каким-то тираном, не повышал голос на хоккеистов и вообще является достаточно мягким специалистом, который старается создать вокруг хоккеистов (да и вокруг всех остальных) позитивные условия. Но последние неудовлетворительные результаты «Торпедо» заставляют подписавшего новый долгосрочный контракт с клубом тренера резать по живому.

Сразу вспоминается, как недавно выводили из состава Кручинина, который раньше был едва ли не любимчиком Игоря Николаевича и даже вставал на тренерскую лавку в период реабилитации после травмы. Теперь случился прилюдный отказ от Сизова, через которого строилась вся оборонительная игра нижегородцев. В общем, есть над чем задуматься и о чём поговорить. Главное, чтобы все эти решения главного тренера понял и принял коллектив, иначе в розыгрыше Кубка Гагарина «Торпедо», как это принято говорить, предстанет «сладкой булочкой», командой, не способной решать высокие задачи. А до этого доводить явно не хочется.