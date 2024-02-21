В НХЛ забили лучший гол сезона. Канадец исполнил немыслимый трюк и «взорвал» трибуны

Сегодня на «Крипто.ком Арене» сошлись «Лос-Анджелес» и «Коламбус». Команды уже встречались в этом сезоне, и тогда победу одержали «короли» за пределами основного времени.

Эта встреча началась под стать предыдущей, а именно с незасчитанного гола Джонни Годро. Период развивался в вялом режиме ровно до одного момента – пока на авансцену не вышел Куинтон Байфилд. Канадец протащил шайбу со своей зоны, раздел догола Зака Веренски, уложил вратаря на лёд и с неудобной руки послал шайбу в сетку. Трибуны были в неистовом восторге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Лос-Анджелес» получил возможность поиграть в большинстве и нетривиально ею воспользовался: Брандт Кларк воспользовался правилом гибридного проброса, поверив в скорость Дюбуа, который его не подвёл, мощнейшим щелчком отправив шайбу точно в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» быстро вернулся в игру, забросив курьёзную шайбу из-за ворот усилиями Боквиста. А вскоре мог и сравнять счёт, но Дмитрий Воронков, вышедший на рандеву с вратарём, использовать шанс не смог. Зато смог тот же Дюбуа, который воспользовался передачей Байфилда и с пятака отправил шайбу между щитков Мерзликина. В концовке хозяева забили ещё раз, однако шайба после запроса тренера не была засчитана.

Почти весь третий период «Коламбус» штурмовал владения Кэма Тальбо, прекрасную возможность вновь имел Воронков, который мог отправлять шайбу в пустой угол, но защита вместе с вратарём не позволили это сделать. За такую беспечность «Кингз» наказали «Блю Джекетс» ещё двумя шайбами в исполнении Фиалы и Даути.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Лос-Анджелес» при новом тренере одержал пятую победу в последних шести играх, а «Коламбус» продолжает прозябать на дне Востока.