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«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:1, обзор матча, Байфилд сотворил шедевр, видео, лучший гол сезона НХЛ

В НХЛ забили лучший гол сезона. Канадец исполнил немыслимый трюк и «взорвал» трибуны
Максим Макаров
В НХЛ забили лучший гол сезона
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Куинтон Байфилд забросил чудо-шайбу латвийскому вратарю и положил начало уверенной победе «Лос-Анджелеса» над «Коламбусом».

Сегодня на «Крипто.ком Арене» сошлись «Лос-Анджелес» и «Коламбус». Команды уже встречались в этом сезоне, и тогда победу одержали «короли» за пределами основного времени.

Эта встреча началась под стать предыдущей, а именно с незасчитанного гола Джонни Годро. Период развивался в вялом режиме ровно до одного момента – пока на авансцену не вышел Куинтон Байфилд. Канадец протащил шайбу со своей зоны, раздел догола Зака Веренски, уложил вратаря на лёд и с неудобной руки послал шайбу в сетку. Трибуны были в неистовом восторге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Лос-Анджелес» получил возможность поиграть в большинстве и нетривиально ею воспользовался: Брандт Кларк воспользовался правилом гибридного проброса, поверив в скорость Дюбуа, который его не подвёл, мощнейшим щелчком отправив шайбу точно в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» быстро вернулся в игру, забросив курьёзную шайбу из-за ворот усилиями Боквиста. А вскоре мог и сравнять счёт, но Дмитрий Воронков, вышедший на рандеву с вратарём, использовать шанс не смог. Зато смог тот же Дюбуа, который воспользовался передачей Байфилда и с пятака отправил шайбу между щитков Мерзликина. В концовке хозяева забили ещё раз, однако шайба после запроса тренера не была засчитана.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Байфилд – 18:22     2:0 Дюбуа (Кларк, Тальбо) – 21:27 (pp)     2:1 Боквист (Дженнер, Рослович) – 24:41     3:1 Дюбуа (Байфилд, Тюркотт) – 31:49     4:1 Фиала (Даути, Кемпе) – 55:56 (pp)     5:1 Даути (Мур, Дано) – 59:37    

Почти весь третий период «Коламбус» штурмовал владения Кэма Тальбо, прекрасную возможность вновь имел Воронков, который мог отправлять шайбу в пустой угол, но защита вместе с вратарём не позволили это сделать. За такую беспечность «Кингз» наказали «Блю Джекетс» ещё двумя шайбами в исполнении Фиалы и Даути.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Лос-Анджелес» при новом тренере одержал пятую победу в последних шести играх, а «Коламбус» продолжает прозябать на дне Востока.

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