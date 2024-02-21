Так плохо вратари НХЛ не играли почти 20 лет

Несколько лет назад казалось, что матчи, которые заканчиваются со счётом 10:7 и 9:8, вместе с диско и химической завивкой женских причёсок остались далеко в 80-х. Энхаэловский хоккей перестал быть диковатым, техника вратарей улучшилась, а стандарты стали выше. Если 40 лет назад отметку в 90% отражённых бросков перешагивали только элитные вратари, то в последнее время она была скорее водоразделом: если ты ниже его, то уровень НХЛ вряд ли тянешь.

Однако несколько лет назад в лиге случился очередной тектонический сдвиг, и результативность начала расти. Кажется, боссов НХЛ очень напугал сезон-2014/2015, когда урожай индивидуальных призов собрал Кэри Прайс, а лучший бомбардир сезона Джейми Бенн не перевалил даже за отметку в 90 очков. Призрак второй «эры мёртвой шайбы» заставил лигу порезать вратарскую экипировку и двигать правила в пользу атаки — в результате процент сейвов пошёл на спад. В двух последних чемпионатах вратари в среднем отражают 89,9% бросков — это худший показатель после первого постлокаутного сезона-2005/2006. Что произошло: настолько вырос класс атаки, не уродились вратари или так повлияли новые правила?

Пожалуй, разговор о вратарских проблемах в НХЛ невозможен без обсуждения вратарской проблемы в Канаде. О ней часто говорится, но каждый раз поражают масштабы деградации этой позиции в отдельно взятой стране. В последних долокаутных сезонах в топ-20 лиги по отражённым броскам шла дюжина «кленовых» вратарей — сейчас это количество рухнуло до пяти-шести. Прямо сейчас канадские надежды на Олимпиаду — к 27 впервые ставший основным вратарём Эдин Хилл и проводящий лишь второй полноценный сезон в лиге Стюарт Скиннер. Остальные ещё хуже.

Эдин Хилл Фото: AP/TASS

Проблема эта не нова: впервые на неё обратили внимание десятилетие назад, когда на первый план в НХЛ стали выходить европейские голкиперы. Канадская юниорская лига не придумала ничего лучше полного запрета иностранных вратарей в CHL – и кто бы мог представить себе, что эта мера не сработала и была отменена спустя четыре года. Поколению голкиперов, которые выросли в относительно тепличных условиях, не помогло искусственное увеличение игрового времени — и мы видим это по последним МЧМ, где канадцы частенько проигрывают из-за неуверенности на последнем рубеже.

Конечно, Россия и США стали выпускать множество классных голкиперов: в последнем опросе ESPN в десятку попали четыре американца и четыре наших соотечественника. Однако НХЛ всё равно остаётся преимущественно канадской лигой, канадцы составляют хребет лиги, и провал во вратарской позиции бьёт крайне болезненно. Причиной этого называется в первую очередь отставание в подготовке: местные тренеры вратарей ставят только на габариты, не развивая у вратарей атлетизм, которым теперь славятся русские голкиперы. Пример Кэри Прайса вскружил всем голову, и теперь в юниорских лигах хотят готовить десятки «прайсов», что явно невозможно.

Если брать вратарей вне зависимости от нации, им явно не помогает перекос НХЛ в сторону атаки. Провести 82-матчевый марафон на современных скоростях, при этом жёстко играя на каждом сантиметре площадки, просто нереально. Это видно по НБА, где в последнее время в регулярном сезоне просто забивают на защиту — это же становится актуальным для НХЛ. Нынешним вратарям приходится банально отражать больше бросков: если в 2004-м средняя команда лиги 28 раз попадала в створ, то в прошлом сезоне этот показатель составил уже 31,2 броска за матч, это рост на 10%. Команд типа «Нью-Джерси», которые могли в плей-офф ограничить соперника шестью бросками за весь матч, в современной лиге просто нет, да и новые правила мешают появлению таких.

Недавно журналисты спросили о причинах падения статистики одного из лучших вратарей лиги Коннора Хеллебайка. Американец не открыл Америки: по его мнению, игра становится быстрее, полевые игроки становятся лучше, в том числе благодаря новым технологиям, а вратари сталкиваются с огромным количеством ограничений. «Каждый год специальный комитет лиги собирается и обсуждает, как можно забивать ещё больше голов. Они делают нашу работу сложнее — но и сами игроки становятся лучше». Коннор отмечает, что уменьшение экипировки привело к тому, что шайба часто может неожиданно отскочить в ворота или на пятак, где её могут добить.

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Одним из тех, кто помешал бывшим коллегам, стал Стив Валикетт. Наши болельщики могут помнить этого голкипера по игре за «Локомотив» и ЦСКА — а в НХЛ Валикетт провёл большую часть карьеры в качестве бэкапа, который смотрел 60-65 игр в сезоне с самых лучших мест. Это позволяло Стиву заниматься анализом бросков — его удивляло, что тренеры хвалили игроков за большое количество попыток, которые не казались ему эффективными. После окончания карьеры Валикетт задался целью посмотреть все голы во всех играх сезона и был поражён тому, насколько плохо игроки выбирали моменты для броска — либо это были дальние попытки, либо вратари прекрасно всё видели.

Стив Валикетт Фото: РИА Новости

Валикетт использовал заработанные во время карьеры деньги для того, чтобы сотрудничать с профессиональными аналитиками, которые подготовили огромную базу данных о качестве бросков, использовав материал из сотен и тысяч матчей. Вскоре компания Валикетта разрослась и стала поставщиком данных для большинства клубов НХЛ, которые теперь учат своих игроков выбирать количество, а не качество, лезть в слот, а не бросать в живот вратарю при входе в зону.

Конечно, отмечают голкиперы и рост технической оснащённости игроков лиги: хоккеисты типа Николаса Делорье и Райана Ривза, которые прокладывали себе дорогу только силовыми, в современной НХЛ смотрятся уже странновато. Лоран Броссуа из «Виннипега» вообще заявил, что в четвёртом звене чемпионского «Вегаса» было больше мастеровитости, чем во втором звене других команд 10 лет назад. Хотя это смотрится явным преувеличением, однако четвёртые звенья действительно перестали быть отстойником: пример «Сиэтла», размазавшего талант по составу, это показал.

Однако в НХЛ есть ещё один долгосрочный тренд: рано или поздно тренеры постепенно начинают находить способы снова усилять оборону. Постлокаутные попытки увеличить результативность были успешными лишь на протяжении трёх-четырёх лет, потом команды адаптировались и стали лучше играть в защите. Найдётся ли тренер, который разработает стратегию успешной оборонительной игры в современных условиях? НХЛ — лига, где все подсматривают друг у друга, и если одна команда такой способ отыщет, то он расползётся по половине НХЛ.