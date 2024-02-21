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Результаты матчей КХЛ 21 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 22 февраля

«Салават» потерял главную звезду, но победил, «Локомотив» взял Казань. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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Победа железнодорожников оформила первую пару предстоящего плей-офф.

21 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кулёмин (Алалыкин, Ливо) – 13:45 (5x4)     2:0 Мелош (Тимкин) – 31:31 (5x5)     3:0 Башкиров – 40:15 (5x5)    

«Салават» вернулся домой после тяжелейшего выезда на Запад — во встречах со СКА, «Локомотивом» и «Динамо» уфимцы в отсутствие одного из ключевых игроков команды Джоша Ливо набрали всего одно очко. На матч с «Адмиралом» канадец вышел, но юлаевцы вышли без другого лидера — Александра Хмелевски, который пропустит ближайшие игры команды. Впрочем, его участие сегодня не потребовалось, ведь и без лучшего бомбардира подопечные Виктора Козлова без особого труда справились с дальневосточной командой.

Хозяева забросили в ворота «моряков» по одной шайбе в каждом из периодов и оформили сухую победу. После этого «Салават» всё ещё сохраняет теоретические шансы занять первое место на Востоке. Правда, так ли это надо клубу из Башкортостана — большой вопрос.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Бут) – 00:53 (5x5)     0:2 Андронов (Береглазов) – 03:36 (5x5)     1:2 Кошелев – 15:49 (5x5)     1:3 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 19:53 (5x4)     2:3 Семёнов (Галиев, Войнов) – 32:09 (5x4)     2:4 Красковский (Полунин) – 45:47 (5x5)    

«Локомотив» шокировал казанскую публику, забросив две шайбы уже к исходу четвёртой минуты встречи. «Ак Барс», который ещё не гарантировал себе место в топ-4 Востока, довольно быстро отыграл один гол усилиями раззабивавшегося в столице Татарстана Семёна Кошелева, однако под занавес первого периода железнодорожники вернули себе более комфортное преимущество.

Попытки подопечных Зинэтулы Билялетдинова отыграться привели лишь к точному броску Кирилла Семёнова в середине второй двадцатиминутки, однако на этом голевые свершения хозяев прекратились. А вот ярославцы в третьем периоде вновь увеличили отрыв от соперников до двух шайб — Павел Красковский стал автором последнего гола в этом матче.

4:2 — «Локомотив» взял Казань и гарантировал себе место в топ-3 на Западе, сохранив теоретические шансы даже на первое место в конференции. А ещё команда Игоря Никитина сформировала первую пару предстоящего Кубка Гагарина — «Спартак» теперь точно никуда не сдвинется с четвёртого места, а это значит, что в первом раунде красно-белые встретятся с «Северсталью», которая вчера обеспечила себе пятое место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 22 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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