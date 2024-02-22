В XXI веке такого в НХЛ ещё не было! Мэттьюс разрывает лигу, снося собственные рекорды

Если интереснейший бомбардирский спор за «Арт Росс Трофи» между нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым и лидером «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном вызывает оживлённую дискуссию по обе стороны океана, то на снайперскую гонку уже давно никто не обращает никакого внимания. Всё дело в том, что никакой гонки просто не существует. Есть феноменальный Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс», которому уже сейчас можно вручать третий в его карьере «Морис Ришар Трофи», и есть все остальные.

Минувшей ночью в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ 26-летний американский форвард оформил дубль в ворота «Аризоны Койотс» (6:3), первым в нынешнем сезоне добравшись до отметки в 50 заброшенных шайб. Ближайший преследователь Остона в гонке снайперов – нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт – проводит потрясающий сезон, но по состоянию на сейчас ему не покорилась и отметка в 40 голов. С 39 заброшенными шайбами канадский форвард отстаёт от американца на 12 точных бросков.

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Это дистанция даже не в одну, а в несколько трамвайных остановок. В этой связи Мэттьюс уже давно ведёт снайперский спор не с конкурентами из других клубов, а со своими прежними достижениями. Сегодня Остон установил новый рекорд НХЛ, став самым быстрым игроком в лиге, родившимся в США, по скорости достижения 50 шайб в регулярке. Мэттьюсу хватило всего 54 матчей, чтобы достичь этой отметки. Прежнее достижение (62 матча) принадлежало ему же и было установлено два года назад. Также в сезоне-1992/1993 50 голов за 62 матча забил Кевин Стивенс.

Мэттьюс стал всего четвёртым действующим игроком НХЛ с несколькими сезонами с 50+ голами. Лидерство в этой номинации принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (9 сезонов), на втором месте располагается немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (3), а Мэттьюс сравнялся с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом (по 2).

В своём на данный момент лучшем сезоне (2021/2022) Остон забросил 60 шайб, но сейчас снайперский темп позволяет американцу рассчитывать на один из лучших результатов за всю историю НХЛ. Первый номер драфта НХЛ – 2016 забросил 51 шайбу в 54 встречах, что в переводе на среднюю результативность даёт 0,94 (!) гола за матч. В XXI веке никому ранее не удавалось демонстрировать такую результативность на этом этапе сезона.

В сезоне-1981/1982 Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по скорости достижения 50 шайб в регулярке, уложившись за 39 матчей. Двумя годами позже великий канадец затратил 32 встречи на аналогичный результат. Мэттьюс сегодня вошёл в топ-20 в истории лиги по этому показателю, но есть одно очень интересное но. На дистанции всего сезона дальше практически во всех случаях следовало серьёзное западение результативности, с которым не могли справиться даже настоящие легенды мирового хоккея.

Как видно из нижепредставленной таблички, Уэйн Гретцки был самым заметным и частым исключением из этого правила. Если Остон также сможет избежать подобной участи и сохранит свой темп в 0,94 гола за матч, то к концу регулярки на его счету будет 76 голов, что станет пятым результатом в истории НХЛ. Тогда американец повторит результат Александра Могильного и Теэму Селянне.

№ Игрок Сезон Голы 1 Уэйн Гретцки 1981/1982 92 2 Уэйн Гретцки 1983/1984 87 3 Бретт Халл 1990/1991 86 4 Марио Лемье 1988/1989 85 5 Александр Могильный 1992/1993 76 6 Теэму Селянне 1992/1993 76 7 Фил Эспозито 1970/1971 76 8 Уэйн Гретцки 1984/1985 73 9 Бретт Халл 1989/1990 72 10 Яри Курри 1984/1985 71 11 Уэйн Гретцки 1982/1983 71

Пока же Остон стал первым действующим игроком НХЛ, кому удалось выбить 50+ голов менее чем за 55 матчей со старта чемпионата. Ранее рекордом в этой номинации среди продолжающих карьеру в лиге хоккеистов владел капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (61 матч в сезоне-2022/2023). Но сегодня Мэттьюс с огромным запасом перекрыл это достижение.

Остаётся напомнить, что больше всего голов за один регулярный чемпионат в XXI веке в НХЛ в сезоне-2007/2008 забил Овечкин (65). В прошлом сезоне Макдэвиду не хватило всего одного точного броска, чтобы повторить достижение россиянина. Но кажется, что в нынешнем сезоне рекорд Александра точно будет бит. До конца регулярки «Мэйпл Лифс» остаётся провести 27 матчей, в которых Мэттьюсу необходимо забить «всего» 14 голов, чтобы сравняться с Александром, и 15, чтобы превзойти.