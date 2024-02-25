Кто выиграет Кубок Континента и состоится ли армейское дерби? Расклад перед плей-офф КХЛ

Всего два дня остаётся до конца регулярки КХЛ, и в чемпионате ещё хватает интриг. Как распределятся места внутри конференций, кто завоюет Кубок Континента, а кто из топ-клубов Востока получит «в подарок» бонусное путешествие на Дальний Восток? На эти вопросы мы получим ответы лишь на самом финише регулярного чемпионата.

Кто выиграет Кубок Континента?

1. «Динамо» М, 67 игр, 96 очков

Оставшийся матч: ЦСКА (д)

2. СКА, 67 игр, 95 очков

Оставшийся матч: «Куньлунь Ред Стар» (д)

На первый титул нынешнего сезона КХЛ остаётся всего два претендента. До начала игровой недели главным и безусловным претендентом на трофей оставался санкт-петербургский СКА, но домашнее поражение армейцев от «Северстали» полностью изменило расклад. Московское «Динамо» завладело контролем над ситуацией, проявило характер и, одержав три тяжелейшие победы, завладело минимальным преимуществом в турнирной таблице.

Стоит заметить, что у команды Романа Ротенберга по-прежнему остаются хорошие шансы на титул. Всё дело в том, что последний матч регулярки СКА проведёт на домашнем льду с давно утратившим турнирную мотивацию «Куньлунь Ред Стар». Изначально этот матч должен был пройти в Мытищах на домашней арене «драконов», но случился перенос в Санкт-Петербург. И поверить в то, что защищающий Кубок Континента и предельно мотивированный СКА допустит ещё одну осечку на родном льду, чрезвычайно сложно.

Михаил Воробьёв, Роман Ротенберг, Арсений Грицюк Фото: photo.khl.ru

В этом случае московскому «Динамо» будет необходимо на заказ побеждать ЦСКА в последний день регулярки КХЛ. Задача вполне решаемая, но довольно сложная. В этом сезоне бело-голубые выиграли у московских армейцев три предыдущих дерби, так что мотивации команде Сергея Фёдорова будет не занимать. А эпизодами обладатель двух последних Кубков Гагарина показывает, что в хоккей ЦСКА играть не разучился.

В случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям – победам в основное время – будет на стороне СКА, так что практически наверняка бело-голубых в завтрашнем матче устроит только победа любым способом. Тогда динамовцы впервые с 2014 года и всего второй раз в своей истории станут обладателями Кубка Континента. Это будет большой успех для тренерского штаба Алексея Кудашова.

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Интересно, что в случае четвёртого подряд поражения от «Динамо» в основное время армейцы могут опуститься на седьмую строчку в конференции, что приведёт их в первом раунде к дерби со СКА. Впрочем, хотя бы одно набранное очко гарантирует ЦСКА шестое место и свидание с «Локомотивом». Так что выбор у москвичей довольно сложный. Даже интересно, с кем тренерский штаб Фёдорова хочет сыграть больше – с командой Ротенберга или командой Никитина.

Сергей Фёдоров Фото: photo.khl.ru

Состоится ли армейское дерби в первом раунде плей-офф?

6. ЦСКА, 67 игр, 75 очков

Оставшийся матч: «Динамо» М (г)

7. «Торпедо», 67 игр, 74 очка

Оставшийся матч: «Лада» (д)

По итогам вчерашнего игрового дня «Локомотив» уже гарантировал себе третье место в Западной конференции. И по состоянию на данный момент в первом раунде плей-офф железнодорожники выходят на ЦСКА. Но всё может измениться на самом финише чемпионата. Про армейские расклады всё уже описано выше. Если москвичи обыгрывают или набирают хотя бы одно очко в дерби с «Динамо», то они остаются на шестой позиции и организовывают дуэль с «Локомотивом» на старте плей-офф.

А вот в случае поражения ЦСКА в московском дерби отличный шанс подняться на шестое место получает «Торпедо». Нижегородская команда сейчас находится в кризисе. Подопечные Игоря Ларионова потерпели 11 поражений в последних 13 матчах, в том числе проиграв шесть последних встреч. Но в последний день регулярки «Торпедо» на домашнем льду сыграет с «Ладой». Тольяттинцы уже точно не сдвинутся с седьмого места на Востоке, и никакого спортивного значения для них завтрашняя встреча иметь не будет. А вот «Торпедо» наверняка захочет порадовать родных болельщиков, которые исправно заполняют домашнюю арену, несмотря на затянувшуюся серию неудач.

В случае победы «Торпедо» над «Ладой» и поражения ЦСКА от «Динамо» в первом раунде плей-офф состоится армейское дерби, от которого так сильно старались уйти в КХЛ, переходя на схему перекрёстного плей-офф со второго раунда. Кто же мог подумать, что пути двух армейских команд могут пересечься ещё раньше.

Кто выиграет Восточную конференцию и получит путёвку в Хабаровск?

1. «Металлург» Мг, 67 игр, 93 очка

Оставшийся матч: «Авангард» (д)

2. «Авангард», 67 игр, 92 очка

Оставшийся матч: «Металлург» Мг (г)

Огненная развязка нас ждёт и в Восточной конференции. Здесь в заключительный день гладкой части сезона в очном противостоянии «Металлург» и «Авангард» определят победителя Востока. На данный момент уральцы опережают омичей в турнирной таблице на одно очко. В случае равенства преимущество по дополнительным показателям будет за «Магниткой», так что «Авангарду» завтра надо побеждать только в основное время.

Но надо ли? Уже точно известно, что восьмое место в конференции занял «Амур». Так что в первом раунде плей-офф победителю Востока предстоит бонусное путешествие в Хабаровск. А может быть, и не одно. В этой связи будет очень интересно посмотреть, какими составами «Магнитка» и «Авангард» выйдут на решающий матч регулярки и какие задачи будут решать команды в этой встрече.

Как распределятся остальные позиции на Востоке?

5. «Автомобилист», 67 игр, 80 очков

Оставшийся матч: «Локомотив» (д)

6. «Трактор», 67 игр, 78 очков

Оставшийся матч: «Амур» (д)

Помимо «Амура» (8), текущие места в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ уже точно сохранят за собой «Салават Юлаев» (3), «Ак Барс» (4) и «Лада» (7). А вот «Автомобилист» и «Трактор» ещё могут поменяться своими позициями, что напрямую повлияет на изменение пар первого раунда.

Команда Николая Заварухина свой ход сделает первой, в воскресенье сыграв с «Локомотивом». Если «Автомобилист» на домашнем льду наберёт хотя бы очко, то гарантирует себе пятый посев и выход на «Ак Барс». А вот поражение в основное время передаст решение этого вопроса в руки игроков «Трактора».

Алексей Заварухин и Николай Заварухин Фото: photo.khl.ru

И вот тут может сложиться очень интересная ситуация. Любая победа челябинцев на родном льду в матче с «Амуром» тогда отправит их на пятое место в конференции. В случае такого развития событий вместо разборки с «Салаватом» команда Алексея Заварухина получит дуэль с «Ак Барсом». И что-то подсказывает автору текста, что этот вариант для «Трактора» будет куда менее выгодным, чем текущий расклад сил.

Если завтра плей-офф КХЛ: как выглядят пары первого раунда Кубка Гагарина на сегодня

К этому моменту точно известна лишь одна пара первого раунда Кубка Гагарина: «Спартак» сыграет с «Северсталью» в Западной конференции. При этом свои позиции уже гарантированно сохранит целый ряд клубов – «Динамо» Минск, «Локомотив», «Амур», «Лада», «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Предлагаем посмотреть, как выглядела бы сетка первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Гагарина начинался при нынешней турнирной таблице.

Западная конференция:

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8) — старт серии 1 марта, но есть нюанс;

СКА (2) – «Торпедо» (7) — старт серии 1 марта;

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6) — старт серии 29 февраля;

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5) — старт серии 29 февраля.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) – «Амур» (8) — старт серии 1 марта;

«Авангард» (2) – «Лада» (7) — старт серии 1 марта;

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6) — старт серии 29 февраля;

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5) — старт серии 29 февраля.

Жирным выделены команды, места которых в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата уже точно определены.